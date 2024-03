LFA vyhlásila výběrová řízení na audiovizuální práva na dobu následujících tří až pěti sezon

Ligová fotbalová asociace vyhlásila výběrová řízení na audiovizuální práva ve třech zbývajících oblastech na dobu následujících tří až pěti sezon. Asociace, která řídí české profesionální soutěže, o tom informovala v tiskové zprávě. Lhůta pro podání nabídek do prvního kola soutěže byla stanovena do 12. dubna. V pátek 22. března je uzávěrka přihlášek do tendru na nového titulárního partnera první ligy. Jediným kritériem pro určení vítěze je nabízená cena.

Obchodní a marketingový ředitel LFA Daniel Hajný minulý týden uvedl, že asociace registruje zatím osm zájemců o přihlášku do tendru na titulárního partnera nejvyšší soutěže pro sezony 2024/25 až 2028/29.

Výběrová řízení na audiovizuální práva jsou dalším krokem. Licence pro televizní vysílání první ligy mimo území České republiky a Slovenska a licence na streaming nejvyšší soutěže pro účely kurzového sázení mimo území České republiky jsou soutěženy na dobu následujících pěti sezon. Vítěz tendru na vysílání audiokomentáře obou celostátních ligových soutěží nabyde licenci na následující tři soutěžní ročníky, od sezony 2024/25 do 2026/27.

LFA by tímto způsobem chtěla oslovit subjekty nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Až do ukončení soutěží nebude jejich průběh komentovat ani poskytovat médiím žádná další vyjádření.

Titulárním partnerem první a druhé ligy je od sezony 2018/19 sázková kancelář Fortuna. Podle odhadů médií společnost přispívá částkou téměř 80 milionů korun ročně. Konkurenční Tipsport předloni uvedl, že je ochoten nabídnout až 150 milionů korun. Nedávno projevila zájem i společnost Betano, která již v listopadu v rámci hlavního audiovizuálního tendru získala práva na streaming zápasů pro účely kurzového sázení.