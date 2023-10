Mladá Boleslav hraje na domácí půdě se Spartou, Plzeň plní roli favorita proti Karviné

Fotbalisté Sparty ve 13. kole FORTUNA:LIGY hájí první místo v tabulce na hřišti Mladé Boleslavi, která v uplynulém kole nasázela devět branek Zlínu. To Pražané mají za sebou náročný čtvrteční duel s Rangers FC, jenž skončil bezbrankovou remízou. V akci je také Plzeň, která je v domácím klání proti Karviné velkým favoritem. Zápasy sledujte od 15 hodin živě na Livesport.cz.

Mladá Boleslav se po rekordní ligové přestřelce ve Zlíně vrací do domácího prostředí, jejím vyzyvatelem bude Sparta. Mužstvo trenéra Marka Kuliče na začátku 13. kola uzavíralo skupinu o titul, kdežto hostující družina okupuje pozici na čele FORTUNA:LIGY.

Mladoboleslavský celek ve Zlíně brzy otevřel skóre, náskok však dlouho neudržel a na začátku druhého poločasu prohrával již dvougólovým rozdílem, přesto nakonec zvítězil neuvěřitelným poměrem 9:5. Mladá Boleslav zaznamenala šestou výhru z posledních sedmi zápasů ve všech soutěžích (6-0-1) a z toho čtyřikrát vyhrála v lize, kde má stále k dobru odložené utkání s Plzní. Hostitelé před vlastními fanoušky na ligové scéně jedinkrát prohráli (2-1-1) a připsali si tam stejně bodů jako venku (10).

Sparta na přesvědčivé vítězství 4:0 nad Českými Budějovicemi nenavázala v Evropské lize a na Letné se skotskými Rangers remizovala bez branek, čímž si zkomplikovala postup ze skupiny (1-1-1). Svěřenci kouče Briana Priskeho v nejvyšší české soutěži drží neporazitelnost (10-2-0), a přestože obě remízy zapsali na soupeřových hřištích, jsou tam se 14 body nejlepším týmem ligy (spolu se Slavií).

Poslední vzájemné zápasy obou celků. Livesport

Mladá Boleslav z předchozích sedmi vzájemných ligových zápasů nezískala ani bod a z toho čtyřikrát prohrála s rozdílem minimálně dvou gólů. Sparta na mladoboleslavském stadionu třikrát v řadě vyhrála a pokaždé tam vsítila 3+ branky.

Koho sledovat: Vasil Kušej se proti Zlínu podílel na čtyřech gólech Mladé Boleslavi (2+2) a čtyřmi trefami v lize vyrovnal jarní bilanci – když se prosadil, jeho celek naplno bodoval (3-0-0). Jakub Pešek gólem pomohl k výhře Sparty nad Českými Budějovicemi a ukončil čekání na první ligový zásah od února 2022.

Zajímavost: Sparta v devíti z 12 kol vstřelila alespoň branky a má nejproduktivnější útok soutěže (34).

Propastných dvanáct bodů před nedělním zápasem FORTUNA:LIGY odděluje Plzeň a Karvinou. Zatímco Viktoria do tohoto kola vstupovala z třetího místa, nováček se nachází ve skupině o udržení.

Plzeň minulý týden prohrála v Liberci a nebodovala podruhé z předešlých tří kol (1-0-2), náladu si však zlepšila čtvrtečním vítězstvím v Evropské konferenční lize na půdě Dinama Záhřeb, čímž si ve skupině třetí evropské soutěže udržela stoprocentní bilanci (3-0-0) a výrazně nakročila k postupu. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka potřebují na pohárový úspěch navázat, aby i po víkendu zůstali na třetí příčce, sebevědomí přitom mohou čerpat z toho, že doma v lize od srpna nezaváhali (5-0-0).

Plzeň hraje v dobré formě. Livesport

Karviná naposledy udolala Hradec Králové a pod vedením staronového kouče Juraje Jarábka získala dvě třetiny (6) z možných devíti bodů, ani to ale nestačí na posun ze spodní šestky (3-1-8). Slezané se potřebují zlepšit hlavně na hřištích soupeřů, odkud si jako jediný tým soutěže nepřivezli ani bod!

Plzeň prohrála pouze jedno z 12 vzájemných utkání a devětkrát z tohoto výčtu Karvinou porazila. Slezské mužstvo si jediný triumf připsalo na půdě západočeského celku, ve zbývajících pěti duelech v lize tam však nebodovalo.

Koho sledovat: Tomáš Chorý, jenž by se měl při absenci Rafia Durosinmiho vrátit do základní sestavy, zajistil výhru Plzně v Záhřebu a také v předchozím domácím vzájemném souboji – shodně se prosadil z penalty. Adeleke Akinyemi za Karvinou na ligové scéně skóroval třikrát, ale pouze jednou to pomohlo k vítězství (1-1-1).

Zajímavost: Šest z 12 vzájemných zápasů v lize přineslo rozdíl jednoho gólu (na obě strany).

Tabulka F:L