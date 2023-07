Obhájit titul bude těžší. Jsme hladoví a připravení, věří před startem sezony Priske

Podle trenéra Briana Priskeho (46) bude pro fotbalisty Sparty po jarním zisku ligového titulu obhajoba těžší. Dánský kouč se ale domnívá, že tým je na tom po fyzické i taktické stránce lépe než před startem minulého ročníku. Priske si na tiskové konferenci pochvaloval, že Letenští udrželi většinu kádru a doplnili jej o rychlostní i silové typy hráčů.

Sparta na jaře hned v první sezoně pod Priskem ukončila dlouhé čekání na titul, které trvalo od roku 2014. "Ano, souhlasím s tím, že to (obhájit) bude těžší než v minulé sezoně. Všichni jsme si toho vědomi. Víme, že to od nás bude vyžadovat ještě více práce. Ale jsme hladoví a připravení na sezonu. Všichni v klubu máme stejné cíle a bojujeme se stejným znakem na hrudi," řekl Priske.

Po loňském příchodu na Letnou absolvoval s týmem třetí přípravu. "Určitě jsem mnohem spokojenější než před třemi týdny, kdy jsme na začátku přípravy prohráli s Jihlavou. Od té doby jsme se fyzicky i takticky posunuli, což jsme nepochybně potřebovali. Z tohohle pohledu máme lepší základ, než když jsme začínali minulou sezonu. Máme skoro stejnou soupisku, která navíc doznala v určitých aspektech vylepšení. V tuhle chvíli mám radost z toho, co momentálně vidím. Ale na druhou stranu ještě máme nějaký čas, než přijde letní vrchol," prohlásil Priske.

Ze základní sestavy přišla Sparta pouze o útočníka Tomáše Čvančaru a nejistý je brankářský post. Letenští stále doufají, že z Manchesteru United znovu získají Matěje Kováře, který v pražském týmu coby jednička hostoval v minulé sezoně. Mužstvo doplnili ofenzivní hráči Victor Olatunji, Srb Veljko Birmančevič a Michal Ševčík a mladý gambijský obránce James Gomez.

"Doplnili jsme tým o zajímavé profily. Olatunji nám dodá sílu a rychlost. Jamese máme nasledovaného z Dánska a jeho reprezentačních zápasů a rozhodně není pouze příslibem do budoucna. Doufám, že už na podzim bude tlačit na kluky v obraně. Birmančeviče už jsme měli v přípravě, je to velmi rychlý hráč s vysokou herní inteligencí. Ševčík zase nabízí odlišné vlastnosti, které nám v minulosti chyběly," pochvaloval si Priske.

"V tuto chvíli cítím, že máme skladbu kádru vyřešenou. Momentálně se musíme soustředit na nedělní zápas (proti Olomouci). Na to, abychom do nového ročníku dobře vstoupili a nestalo se nám to, co vloni," připomněl úvodní domácí porážku s Libercem.

O základní sestavě je prakticky rozhodnutý. "Máme vesměs jasno. Máme za sebou relativně dlouhou přípravu, ale nesmíme podcenit čas, který do zápasu ještě máme. Obecně řečeno, každý z nových hráčů se může dostat do základní sestavy. Někteří ale přišli opravdu nedávno, James například teprve dnes," poznamenal Priske.