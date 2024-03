Plzeň – Sparta: Šulc se z paliče stal nejlepším střelcem ligy

Vyprodané Štruncovy sady. Domácí Viktoria v laufu. Z posledních pěti zápasů má společně se Spartou ve FORTUNA:LIZE nejlepší formu (13 bodů z 15). Právě proti lídrovi ji bude chtít v neděli večer potvrdit a zamíchat bojem o ligový titul. Největší zbraní má být Pavel Šulc (23), jenž vynechal čtvrteční duel v Ženevě kvůli žlutým kartám. Nejlepší střelec ligy má však s rudými neblahou zkušenost z minulosti, kterou by rád jednou provždy přebil velkým výkonem.

Letos v únoru to byly dva roky od chvíle, kdy se Šulc mohl stát plzeňským hrdinou, který na Letné dokoná sladký triumf nad Spartou vedenou Pavlem Vrbou a pojistí první místo v tabulce před dotírající Slavií. Jenže střídající žolík od 81. minuty zazdil hned tři obrovské šance. A ne ledajaké! Šulcovy dvě největší příležitosti měly hodnoty xG 0,33 či 0,38, což už je považováno takřka za gólovku, která by se měla proměnit.

Sparta nakonec vykřesala remízu díky brance Adama Hložka a červenobílí se na Viktorii bodově dotáhli. "Není mi ho líto, jsem spíš naštvaný. Je to trestuhodné," láteřil ve studiu O2 TV bývalý spoluhráč David Limberský. "Když jsem se na to zezadu koukal, nevěřil jsem vlastním očím," přisadil kapitán Lukáš Hejda.

Poslední sezony Pavla Šulce. Livesport

Tady začíná velký příběh současné plzeňské opory. Viktoria sice nakonec mistrovský titul pod Michalem Bílkem získala, ale Šulc se od utkání na Spartě do hry na déle jak 30 minut už nedostal. Stal se obětním beránkem. Schytával to ze všech stran. Fanoušci mu osudný večer na Letné neustále připomínali. Chodily mu nenávistné zprávy. Sebralo ho to.

Když přišlo léto a Plzeň spřádala plány na postup do Ligy mistrů, Šulc byl poslán na již čtvrté hostování, tentokrát do Jablonce pod trenéra Davida Horejše, kterého znal z Českých Budějovic. "Okamžitě jsem ho chtěl," vzpomíná dnes současný kouč Hradce. "Pavla jsem velmi dobře znal a věděl jsem, co od něho mohu čekat. Co se mu stalo na Spartě, by poznamenalo každého. Fotbal je především o sebevědomí, jakmile ho nemáte, hraje se vám těžce."

Roční pobyt na severu Čech vrátil rodáka z Karlových Varů znovu do pohody. Šulc v zelenobílých barvách nabral formu a už si o něm znovu povídala celá liga. Tentokrát však v dobrém. Na kraji hřiště předváděl velké věci. Byť je původem střední záložník, Horejš mu našel místo na pozici wingbacka a patřil na ni k nejlepším ve FORTUNA:LIZE. Celkově si připsal pět branek a čtyři asistence.

"Pavel si prošel nějakým obdobím. V Plzni tehdy neproměňoval šance. Ale důležité bylo, že se dokázal zlepšovat. I když hrál wingbacka, tak měl produktivitu a pracoval na tom," vzpomíná Horejš.

Dnes v Plzni hraje na "své" desítce, kde se plavovlasý fotbalista cítí nejlépe, což také demonstrují čísla. "To je jeho místo. Je na tom dobře pohybově, má skvělý první dotyk, umí trhat obranu náběhem, výborně pracuje mezi řadami, je správně drzý. Byla to jen otázka času, než to Pavel někde potvrdí a ukáže co v něm je. Nikdy jsem o něm nepochyboval," líčí Horejš.

Se 13 góly je Šulc nejlepším střelcem ligy. Střelba je atribut, na kterém od pověstného večera na Letné zapracoval nejvíce. V počtu celkových střeleckých pokusů (51) mu patří sedmé místo z celé ligy. Častěji pálí už jen Ewerton, Vasil Kušej, Václav Jurečka, Daniel Vašulín, Lubomír Tupta a Marek Havlík.

"Do střelby jsme ho tlačili. Často vybíral špatná řešení. Buď byla zbrklá, nebo byl v záklonu… Musel na tom pracovat. Dnes když ho vidím, tak se v těch situacích chová úplně jinak. Vybírá správně. Navíc umí velice dobře i hlavou, což mě tehdy překvapilo," všímá si Horejš.

Čím se Šulc ovšem vymyká hráčům na své pozici, je počet převzatých balonů uvnitř pokutového území. Zatímco kreativní záložníci v tomto prostoru často hledají útočníky, Šulc se převtěluje do jejich role a operuje především tam. Stává se přímým zakončovatelem. V počtu doteků s míčem uvnitř vápna mu v lize patří páté místo (85). Víc mají už jen Václav Jurečka, Filip Kubala, Mojmír Chytil a Daniel Vašulín.

Šulcovy statistiky v utkání s Pardubicemi. Opta by Stats Perform / Profimedia

V systému přísného trenéra Miroslava Koubka se ze Šulce stal hráč, jenž umí zápas rozhodnout, případně vytvořit pro tým nebezpečné situace. I to však mělo svůj čas. Zpočátku měl totiž Koubek poněkud jiné představy o tom, jak by jeho Viktoria měla vypadat. První čtyři soutěžní Šulc neodehrál ani minutu. Vynechal obě utkání ve druhém předkole Evropské konferenční ligy s Dritou, na lavičku si sedl na startu ligy v Teplicích (0:1) a následně za týden v Hradci Králové ani nebyl v nominaci.

Pro Šulce však výrazně hrála změna majetkové struktury na západě Čech. Noví akcionáři mají filozofii postavenou tak, aby hráli mladí. Tlačí na sportovní úsek, aby to byla jedna z priorit. Stačí se podívat, kolik mladých hráčů klub od léta získal: Durosinmi (20), Dweh (21), Souaré (21), Metsoko (21), Červ (22), Valenta (23) či nedávno získaný opavský talent Višňa (17).

V aktuálním ročníku F:L nasázel 13 branek. Livesport

Dokonce ani Adolf Šádek nad Šulcem nezlomil hůl a i na jeho popud se mělo s hráčem jako on pracovat. Viděl v něm potenciál. Hráče, kterého stále ještě může zpeněžit.

A tak se Šulc přece jen dostal do sestavy. Proti Baníku (3:1) odehrál celý zápas, Gziru ve třetím předkole EKL (4:0) ztrestal gólem a dvěma asistencemi, aby poté o víkendu sestřelil České Budějovice hattrickem… O tom, že už zakotví v základní sestavě, nikdo nepochyboval.

Loni v létě jeho situaci sondovaly kluby z anglické Championship. Letos se očekávají nabídky z vyšších pater. A Šádek už je připravený. Podle informací Livesport Zpráv si za Šulce v létě řekne o čtyři až pět milionů eur.

I proto, že už během podzimu se o Šulcovi začalo mluvit jako o adeptovi na pozvánku do národního týmu. "Je to nejlepší střelec české ligy, hraje v obrovské formě, věří si, logicky by měl být v hledáčku," nepochybuje Horejš.

Bývalý trenér Jaroslav Šilhavý se k tomu neodvážil, věřil hráčům, které měl ověřené. Jeho následovník Ivan Hašek má podle zákulisních zpráv Šulce v březnové nominaci, kterou oficiálně představí ve středu.

Pro třiadvacetiletého záložníka půjde o další velkýk posun. A pokud by se Šulc prosadil i v reprezentaci a vyrazil s týmem na Euro do Německa, byl by to další velký mezník v jeho kariéře. A Šádek si pak klidně může finanční představy za svého nejlepšího hráče ještě navýšit.