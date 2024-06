Prodej Olomouce? Nevidím důvod, který by mohl obchod překazit, říká zástupce amerických zájemců

Vyškov v baráži nestačil na Karvinou a i pro příští rok zůstává druholigový. Skupina Blue Crow Sports Group, která jihomoravský celek vlastní, ale stále živí naději na to, že v sezoně 2024/25 bude mít jeden klub i v nejvyšší české soutěži. Americká společnost koncem dubna podala nabídku na odkoupení většinového vlastnického podílu v olomoucké Sigmě a jednání na Hané pomalu míří do cílové rovinky. "Osobně nevidím důvod, který by mohl obchod překazit," řekl předseda správní rady vyškovského klubu Martin Chalupecký, který se jednání osobně účastní.

Skupina Blue Crow Sports Group (BCSG) působí v českém fotbalovém prostředí jako dravá štika. Na začátku roku převzala majoritní podíl ve fotbalovém Vyškově a nyní cílí na další moravský celek. Tentokrát už s prvoligovou tradicí. "BCSG má o Sigmu opravdu velký zájem. Aktuálně si vedení olomouckého klubu nechává zpracovat posudek od společnosti Grant Thornton a zhruba do 14 dnů očekáváme bližší vyjádření," přiblížil Chalupecký na čem se jednání aktuálně zasekla.

Evropské poháry i práce s mládeží

Téměř hned poté, co Sigma na svém webu informovala o zájmu potenciálních nových majitelů, se v éteru začaly šířit nejrůznější informace o tom, jakým způsobem BCSG fotbal v Olomouci povede, popřípadě, že na klubu chce jen vydělat a že ho obratem přeprodá dál.

"Můžu potvrdit, že všechny informace tohoto ražení jsou úplné nesmysly. Máme připravený projekt, který má být postaven primárně na zapracování mladých fotbalistů, nejlépe odchovanců, doplněných špičkovým skautingem, na který má BCSG celé oddělení. To celé má vést k tomu dostat se do evropských pohárů," popsal plány Chalupecký.

Právě práce s mládeží je pro stávající majitele jednou z hlavních podmínek k tomu, aby přistoupili na případný prodej. "Interní diskuse o nabídce společnosti Blue Crow je v plném proudu a na předvídani jejího výsledku je zatim příliš brzy. Jisté ale je, že pro finální rozhodnutí bude klíčové, jestli vstup nového partnera zajistí dlouhodobou stabilitu klubu, další rozvoj naší akademie a zlepší podmínky pro výchovu odchovanců Sigmy," uvedl tiskový mluvčí olomouckého klubu Jiří Fišara.

Lukáš Juliš patřil k jednomu z tahounů Olomouce. Profimedia

Pro Sigmu je vstup nových akcionářů nadějí k restartu a návratu do užší české špičky. Aktuální vedení dlouhodobě otevřeně bojuje s fanoušky, změna vedení by tak na Hané mohla vyčistit prostředí. S BCSG by navíc přišla i zajímavá přidaná hodnota v podobě skupiny, která kromě Vyškova vlastní i španělský Leganés, jenž si v uplynulém ročníku zajistil postup do La Ligy.

"Z mého pohledu je to pro Sigmu nesmírná šance. Je to příležitost spojit budoucnost se stabilní skupinou. Ostatní kluby to Olomouci mohou závidět. Skupina je finančně stabilní, skvěle pracuje s daty a ve svém středu má lidi, kteří mají zkušenosti ze španělské ligy či anglické Premier League. Ať se na to podíváte z jakékoliv strany, dává to obrovský smysl," uvedl Chalupecký.

Bez vlivu na Vyškov

Jak by se případný vstup do Sigmy dotkl Vyškova? "Víme, že jeden majitel nemůže vlastnit dva majoritní podíly, ale máme různé scénáře, jak bychom postupovali. Na fungování Vyškova jako takového by to vliv mít nemělo. Naučili jsme se jak adaptovat cizince, funguje to, není důvod to měnit," řekl Chalupecký.

Jihomoravský klub dvakrát v řadě proklouzl až do baráže o postup do nejvyšší soutěže, vloni proti Zlínu, ani letos proti Karviné ale nedokázal vstřelit ani gól a první liga se mu zatím vyhýbá. Cílem pro nadcházející ročník je opět boj v nejvyšších druholigových patrech.

"Co se týče ambicí, DNA naší skupiny je vyhrávat. Stojíme ale nohama na zemi. Některé hráče posouváme do vyšších lig, některým smlouva skončila. Čeká nás poměrně velký zásah do kádru, takže de facto skládáme úplně nový tým. Při tak velkém zásahu si vše musí nejdříve sednout," připustil podnikatel, který ve vedení vyškovského klubu působí od roku 2017.