Sešívaní v Jablonci pouze remizovali. Jurečka zahodil penaltu, dva góly odvolal VAR

Jablonec remizoval na vlastní půdě s pražskou Slavií 1:1. Ztrátě první kytičky loňských vicemistrů napověděl závěr první půle, kdy nejprve neproměnil Václav Jurečka penaltu, aby krátce nato na druhé straně rozvlnil síť Dominik Pleštil. Ten se v lize v dresu Severočechů prosadil poprvé od dubna roku 2021, první tříbodový zisk ročníku pro svěřence Radoslava Látala ovšem jeho trefa neznamenala. Tři minuty po přestávce se totiž slova ujal kapitán sešívaných Tomáš Holeš, který precizní dorážkou srovnal.

Sešívaní poprvé zahrozili ve 12. minutě zápasu. Michal Tomič se uvolnil průnikem po pravém křídle, přízemním centrem našel na přední tyči Tijaniho, který ovšem branku Jana Hanuše těsně minul. Krátce nato hosté chybovali v rozehrávce, čehož mohl využít Dominik Pleštil, jenže ránu zpoza vápna poslal vedle. Největší možnost dosavadního průběhu utkání dostali Pražané tři minuty před pauzou. Vakhtang Chanturishvili zahrál rukou ve vlastním vápně a Dalibor Černý s pomocí VAR nařídil penaltu.

K té se postavil Václav Jurečka, ale kopl ji mizerně a Hanuš jeho pokus vytěsnil. Naopak na druhé straně vyrazil ve 43. minutě do brejku Vladimir Jovovič s Pleštilem. První jmenovaný zamotal hlavu Igohu Ogbuovi, předložil míč Pleštilovi a 24letý útočník lehkým obloučkem rozvlnil síť. I přes to však domácí do kabin s vedením odcházet nemuseli. V nastavení totiž Jurečka předložil balon Tijanimu před odkrytou bránu a ten lehce překonal Hanuše, gólu ovšem předcházel ofsajd.

Statistiky utkání. Livesport

Jindřich Trpišovský o poločase reagoval trojitým střídáním, což se mu vyplatilo tři minuty po přestávce. Hanuš vyrazil střelu Jana Bořila pouze k Tomáši Holešovi, jenž bez problému ranou pod břevno vyrovnal. Následný průběh utkání se odehrával především ve znamení osobních soubojů a hezkých fotbalových akcí viděli diváci na Střelnici pomálu.

Slavia byla v závěru hladovějším týmem a tři body jí mohl zařídit Mojmír Chytil v 82. minutě, jenže ranou po přízemním centru z pravé strany minul. Pět minut poté se ale dostal ke střele po rohu Jurečka a rozvlnil síť za Hanušovými zády. Podruhé ovšem s pomocí přispěchal videorozhodčí, který odhalil ofsajd Jana Bořila, jenž bránil domácímu gólmanovi ve výhledu.

