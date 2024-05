Sparta hraje na Slovácku. Odskočí Slavii v čele skupiny o titul znovu na čtyři body?

Lídr skupiny o titul Sparta vstupuje do nadstavbové části FORTUNA:LIGY zápasem na Slovácku. Po sobotní drtivé výhře Slavie 5:0 nad Ostravou mají Letenští na úhlavního rivala náskok pouhého bodu. Pokud v Uherském Hradišti zvítězí, zvýší před derby, které se odehraje příští sobotu na jejich stadionu, náskok znovu na čtyři a udělají další krok k obhajobě trofeje. Průběh utkání můžete sledovat živě s audiokomentářem na Livesport.cz.

Sparta loni po bezbrankové remíze na Slovácku slavila titul a se stejným soupeřem od předloňské porážky ve finále domácího poháru pětkrát po sobě neprohrála. V posledním vzájemném duelu na konci února zvítězila v Uherském Hradišti 3:1.

"Všichni si pamatujeme, co se na Slovácku stalo před necelým rokem. V hlavách máme ale spíše poslední vzájemné střetnutí z konce února. Byl to dobrý zápas z mnoha pohledů. Víme, že to na Slovácku bude složité, ale chceme vstoupit do nadstavby vítězně, i když hrajeme venku," uvedl dánský trenér Sparty Brian Priske.

Základní sestavy Slovácka a Sparty. Livesport

Slovácko sedm kol v řadě nevyhrálo a do nadstavby vstupuje ze šestého místa se ztrátou tří bodů na pátou příčku, která znamená účast v kvalifikačním utkání o Evropskou konferenční ligu s vítězem prostřední skupiny.

"Chceme být nepříjemní a herně navázat na zápas v základní části, z něhož jsme ale vyšli bodově naprázdno. Musíme být efektivní v koncovce a připravené šance využít," uvedl asistent trenéra Slovácka Tomáš Palinek.

Tabulka skupiny o titul