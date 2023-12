Spor o nevrácený míč. Jablonec cítil křivdu, podle hráčů Teplic šlo o špatnou přihrávku

Velké emoce vzbudila situace ze 27. minuty dohrávky 17. kola FORTUNA:LIGY mezi Jabloncem a Teplicemi. Domácí se zlobili, že jim Skláři obvyklým sportovním gestem nevrátili z autového vhazovaní míč a po následné akci Filip Havelka srovnal na 1:1. Hosté se bránili, že jablonecký kapitán Miloš Kratochvíl poslal balon do zámezí nechtěně, a tudíž mohli pokračovat ve hře. Domácí si však byli jistí, že jejich záložník zakopl míč záměrně. Střelec vítězné branky Jan Chramosta připustil, že cítil křivdu a situace z první půle ho motivovala.

Kontroverzní moment nastal za stavu 1:0 po střetu domácího Jakuba Martince s Janem Knapíkem. Jablonecký defenzivní univerzál zůstal ležet na zemi, na což Kratochvíl zareagoval a poslal balon do zámezí. Teplický Matěj Radosta následně vhodil míč z autu spoluhráči a Skláři se navzdory protestům domácích hráčů i fanoušků prokombinovali až před bránu, kde akci zakončil Havelka.

"Teplice srovnaly takovým záhadným způsobem, vůbec se k tomu nechci vyjadřovat," uvedl na tiskové konferenci domácí asistent trenéra Tomáš Čížek, jenž v roli hlavního kouče zastoupil potrestaného Radoslava Látala. "Miloš to zakopl, bylo to evidentní, všichni to viděli. Víc nemá cenu se k tomu vracet. Jestli to oni viděli jinak, nechám na jejich svědomí," dodal někdejší záložník.

Tepličtí měli jiný názor. "Ideální je se na to podívat znovu. Balon určitě nezakopávali, tam prostě byla ztráta míče. Nemám, co bych k tomu víc dodal," podotkl teplický kouč Zdenko Frťala, který v minulosti vedl Jablonec. "Asi cítili nějakou křivdu, ale já to vnímal tak, že se normálně hrálo. Měl jsem za to, že Kratochvíl přihrával za sebe a netrefil se," mínil autor branky Havelka.

Jablonec se ještě do konce první půle znovu ujal vedení po vlastním gólu Jakuba Urbance, v 63. minutě ale druhou brankou v utkání srovnal z penalty Havelka. Rozhodla tak až v 85. minutě trefa střídajícího Chramosty.

"Celá ta situace mě motivovala, cítil jsem křivdu," připustil Chramosta. "Volali jsme na ně, ať nám to vrátí, jak se to v takových situacích dělá. Oni si míč nechali a ještě nám dali gól, což je úplný vrchol," mrzelo třiatřicetiletého útočníka.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Chramosta nesouhlasil s tvrzením hostů, že Kratochvílovo zakopnutí míče bylo jen zkaženou přihrávkou. "Něco takového jsem slyšel, ale když měl čistý balon na noze, tak by ho asi nekopl do autu. Asi si jen hledali nějakou berličku. Z jejich strany to byla velká chyba, ale pánbůh všechno vidí a vrátil jim to," dodal bývalý hráč Mladé Boleslavi, Plzně nebo Bohemians.

Podle autora 91 ligových branek mohla za nervózní průběh duelu z velké části právě sporná situace z 27. minuty, po které se strhla hromadná strkanice. Rozhodčí Tomáš Batík rozdal hráčům v zápase celkem 11 žlutých karet, což je rekord této sezony společně s pražským derby Slavia – Sparta z devátého kola a duelem Bohemians 1905 – Hradec Králové z šestého kola.