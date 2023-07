Start ligy ONLINE: Plzeň přišla o zraněného Hejdu, Budínský zářil proti Zlínu

Do začátku nové sezony fotbalové ligy zbývají poslední hodiny, 16 účastníků nejvyšší soutěže netrpělivě vyhlíží její sobotní start. Co v jednotlivých klubech těsně před zvednutím opony řeší? Nejnovější informace sledujte v našem aktualizovaném přehledu.

22. ČERVENCE

19:35 – Ligovou premiéru v sešívaném dresu si odbyl Mojmír Chytil a bude na ni vzpomínat jedině dobře. Ačkoliv šel do hry až 62. minutě, dokázal se gólově prosadit, když nejlépe zorientoval v malém vápně Hradce Králové.

17:35 – Slavia nastoupí proti Hradci Králové v základní sestavě i s Tomášem Vlčkem. Pro talentovaného obránce půjde o ligovou premiéru v mateřském klubu.

16:30 – Jakub Matoušek nebude na první zápas v dresu Pardubic vzpomínat v dobrém. V 68. minutě utkání za nepříznivého stavu 0:1 se dopustil faulu na unikajícího protihráče a vyfasoval za to červenou kartu.

15:47 – Velmi špatný vstup do sezony za sebou má naopak kapitán Plzně Lukáš Hejda. Kromě toho, že zavinil penaltu, z které šly Teplice do vedení, se také zranil a ve 36. minutě musel střídat. Na hřišti ho nahradil Sampson Dweh, který nedávno přišel z Vyškova a jde o jeho ligovou premiéru.

15:45 – Poločas z říše snů za sebou mají fotbalisté Karviné, kteří si během něj vypracovali tříbrankové vedení nad Zlínem a velkou měrou se na tom podílel i Lukáš Budínský. Kapitán Karviné jeden gól dal a na další dva přihrál. Zajímavé také je, že tři ze čtyř střel domácího celku, které mířily na bránu, skončily v síti.

15:12 – Vůbec první žlutou kartu obdržel teplický záložník Robert Jukl.

15:05 – O první gól nové sezony se postaral už v 5. minutě po rohovém kopu obránce Bohemians Lukáš Hůlka, jenž tak otevřel skóre zápasu v Pardubicích. Jen o minutu později skóroval v utkání mezi Karvinou a Zlínem domácí Rajmund Mikuš.

14:00 – V základní sestavě Plzně chybí překvapivě Tomáš Chorý, Matěj Vydra nebo Ibrahim Traoré. V základní sestavě naopak je Erik Jirka či Radim Řezník.

Základní sestava Plzně na zápas v Teplicích. Twitter @fcviktorkaplzen

13:05 – Pardubice a Bohemians proti sobě sehrají už osmý zápas, poprvé se však stane, že to bude mimo Ďolíček. Ten Východočeši využívali v době, kdy neměli svůj vlastní stadion. V sobotním utkání Klokany poprvé přivítají v CFIG Areně.

12:10 – Vedení Sparty nechalo vyrobit medaile i pro své zaměstnance.

08:05 – Udělala Slavia dobře, když z Baníku Ostrava vykoupila Muhameda Tijaniho? A jak posílila Sparta? Svůj pohled nabízí v rozhovoru pro Livesport Zprávy expert Jakub Podaný. Kromě toho hodnotí bývalý hráč Dukly nebo Jablonce také možnosti jednotlivých klubů v tuzemské nejvyšší soutěži a přibližuje, kdo se podle něj ocitne v boji o záchranu.

21. ČERVENCE

18:50 – Liberijský stoper Sampson Dweh se definitivně stává viktoriánem. Došlo k dohodě klubů a přichází z Vyškova do Doosan Areny na roční hostování s opcí.

16:30 – Slavia prodloužila o rok smlouvu s uzdraveným kapitánem Janem Bořilem. Dvaatřicetiletý obránce se vrací do hry po vážném zranění kolena, s nímž laboroval od předloňského podzimu. Na tiskové konferenci to uvedl šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík. Do roku 2027 si Pražané pojistili také služby Tomáše Vlčka a Matěje Juráska. Více informací najdete v článku.

16:30 – Hned řada zajímavých novinek bude k vidění v novém ročníku FORTUNA:LIGY. Opět se bude hrát o pět míst v evropských pohárech, což znamená, že se vrací nadstavbová skupina o Evropu. LFA přichází s mírnými korekcemi v pravidlech a společně s partnery slibuje zlepšení obrazového servisu z druhé nejvyšší soutěže. Nejzásadnější změny se budou odehrávat v průběhu ligového ročníku, kdy český fotbal čeká výběr nového vysílatele i nového partnera nejvyšší soutěže a řešit by se měl i herní systém nejvyšší fotbalové soutěže. Podrobnosti se můžete dočíst v článku.

16:00 – Fotbalový útočník Václav Drchal přestoupil z pražské Sparty do Jablonce. Severočeši také uplatnili opci na obránce Daniela Součka, jenž v minulé sezoně hostoval z druholigové Dukly Praha. Oba hráči podepsali víceleté smlouvy. Jablonecký klub o posilách informoval na svém webu. Rovněž oznámil příchod univerzála Matěje Polidara a záložníka Filipa Součka ze Sparty na roční hostování bez opce. Více informací najdete v článku.

15:31 – Jednadvetiletého záložníka pražské Slavie Davida Pecha čeká dlouhá pauza. Mládežnický reprezentant, který do vršovického klubu přestoupil v lednu z Mladé Boleslavi, si na tréninku přetrhl zkřížený vaz v koleni. Ve středu podle klubového webu podstoupí operaci. Více informací najdete v článku.

14:15 – Kdo získá v nadcházející ligové sezoně titul a kdo proklouzne do pohárové Evropy? O tom má jasno fotbalový analytik Tomáš Daníček, který se v podcastu Livesport Daily zblízka podíval na všech 16 týmů a odhadl průběh příštího ročníku. Ve druhé části hodnotí kluby, které se podle něj umístí v horní polovině tabulky.

Livesport Daily #43: Co čekat od nové ligové sezony? Livesport

13:40 – Zajímavou posilu hlásí také fotbalisté Olomouce, které posílil nigerijský útočník Yunusa Muritala. Třiadvacetiletý hráč uspěl na zkoušce a podle klubového webu podepsal s Hanáky tříletou smlouvu. Muritala během letní přípravy zasáhl do čtyř přípravných utkání a vstřelil jeden gól. Před Sigmou nastupoval za maltské Hibernians nebo lotyšské celky Metta a FC Riga. Další informace o tom, co se děje na přestupovém trhu se dozvíte v našem přestupovém speciálu.

12:00 – Novou posilu vítají ve svých řadách fotbalisté Jablonce. Obránce Daniel Souček se po loňském hostování stává definitivně kmenovým hráčem severočeského týmu.

11:20 – Brněnský fotbal se v brzké době zřejmě dočká velké změny – klub by měl mít nového majitele. Po roce opět druholigovou Zbrojovku Brno má od Václava Bartoňka postupně převzít podnikatel Pavel Svoreň, hlava investiční skupiny Portiva. V klubu nejprve získal minoritní podíl, do konce ročníku se má stát majoritním akcionářem. Více informací najdete v článku.

9:00 – Den před FORTUNA:LIGOU startuje i druhá nejvyšší soutěž. Tuotevře souboj nedávných prvoligistů, kteří za sebou nemají povedený ročník - od 18 hodin se Jihlava střetne s Opavou. Favoritem zůstává bude bezpochyby Zbrojovka Brno, která udržela střelce Jakuba Řezníčka. Vše podstatné o F:NL se dozvíte v preview.

20. ČERVENCE

18:34 – Vedení sázkové kanceláře Fortuna zatím neví, jestli se zúčastní výběrového řízení o generální partnerství dvou nejvyšších fotbalových soutěží. Podle generálního ředitele společnosti Davida Vaňka o tom rozhodnou zejména podmínky výběrového řízení, které zatím nebylo vypsáno, a také to, jestli projde navrhovaná změna zákona o hazardních hrách. Fortuna je titulárním partnerem první a druhé fotbalové ligy od sezony 2018/19. Její smlouva vyprší na konci příštího června.

17:51 – Karviná se po roce vrací do nejvyšší soutěže a podle bookmakerů je hlavním adeptem na poslední místo, které jako jediné znamená přímý sestup do druhé ligy. Slezané ovšem věří, že se nepříznivým předsezonním prognózám vzepřou a záchranářským starostem se vyhnou. Hodně naznačí už sobotní domácí duel se Zlínem. "Cítím tlak na svou osobu, i když menší než na začátku minulé druholigové sezony. To jsem pořád slýchával, že musíme postoupit," řekl kouč Tomáš Hejdušek (43), jehož čeká ligová premiéra. V kádru má 11 cizinců, což je třetí nejvyšší počet v lize po Slavii a Ostravě.

16:42 – Bohemians v předešlé sezoně ohromili postupem do pohárů po 36 letech a i v té následující chtějí míchat kartami. Dnes vyhlásili, že by rádi až do poslední chvíle bojovali o příčky zaručující další účast v Evropě. "Mám jediný cíl, udržet se ve všech soutěžích co nejdéle ve hře, což by bylo skvělé. Pokud na konci sezony v posledním kole budeme hrát zápas na takové pozici, která nám zaručí, že máme ve svých rukách boj o poháry, budu spokojený," řekl jejich kouč Jaroslav Veselý.

Trenér Klokanů Veselý: Ostatní týmy? Jaderné zbrojení. Velký úspěch by byl obhájit šestku

16:12 – Olomoucký Antonín Růsek od března nehraje kvůli problémům se zády a vypadá to, že se jeho absence ještě protáhne. Podle nejčernějších prognóz může 24letý útočník Signě scházet celý podzim.

Poslední Růskovy sezony. Livesport

15:49 – Plzeňský šéf Adolf Šádek na tiskové konferenci před startem sezony vtipkoval: "Musím na to opatrně, klacky se mi vracely poměrně dlouho. Řeknu to takhle – stabilnější a vyspaný Šádek je pro rivaly z Prahy daleko nebezpečnější. Protože budu mít daleko víc času a prostoru řešit nejen ekonomiku a věci, které mě tížily, ale daleko víc se s kolegy můžeme věnovat sportu. Myslím, že budu rád, když se teď bude hůř spát klukům v Praze. Mně se spí dobře."

15:32 – Mezi elitou se chce po návratu udržet Karviná, která si ze Slavie vypůjčila Michala Hoška. Dvaadvacetiletý obránce bude v nadcházející sezoně ve Slezsku hostovat.

15:15 – Úspěšná spolupráce pokračuje. Trenér Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalisty pražských Bohemians 1905 smlouvu o další dvě sezony do roku 2026. Původní kontrakt mu měl vypršet za rok. Pětačtyřicetiletý kouč vede vršovický celek od loňského března. "Musím zpětně poděkovat Bohemce za šanci, kterou mi tu dala. Vůbec jsem neváhal, prodloužili jsme hned po skončení (minulé) sezony, akorát to říkáme teď. S (sportovním ředitelem) Mírou (Držmíškem) jsme se dohodli snad během hodiny," uvedl Veselý.

14:54 – "Od nové sezony chceme jít jinou cestou. Šanci dostanou mladí hráči, kteří se o svoje místo hlásili už loni. Z tohoto pohledu bude jejich zapracování jedním z cílů sezony, co se týče herní stránky," řekl na tiskové konferenci trenér Zlína Pavel Vrba. Zkušený kouč, který se Ševců ujal na začátku zimní přípravy v lednu, zůstává realistou. "Pokud bychom hráli o střed tabulky, budeme samozřejmě rádi. Bylo by hezké sbírat body s top českými týmy, ale my se musíme zaměřit na body se srovnatelnými celky. Tak, jak se nám to dařilo v závěru minulého ročníku," zdůraznil.

14:23 – Tomáš Malínský po dlouhodobých potížích s kolenem skončil v Jablonci. "Tomáš nyní bude pokračovat v léčení individuálně," uvedl klub o bývalém reprezentantovi, který zasáhl v minulém ročníku do pouhých osmi soutěžních zápasů.

13:11 – Představitelé Ligové fotbalové asociace (LFA) věří, že první zápas Hradce Králové na jeho novém stadionu, který je stále nedostavěný, není v ohrožení. Řekli to na tiskové konferenci před začátkem sezony. Výměna pořadatelství utkání s Českými Budějovicemi podle nich není možná. Duel, plánovaný na 5. srpna, by se v krajním případě odehrál v Plzni, kde by pak "Votroci" museli působit celou podzimní část.

Nový stánek v Hradci Králové má nejistou budoucnost. Profimedia

"Prohození organizace zápasu podle rozpisu soutěže možné není. Jsem v každodenním kontaktu s firmou Strabag i s domácím klubem. Myslím si, že zápas třetího kola s Českými Budějovicemi v ohrožení není," uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

Hradec o možném azylu: Doufáme, že na něj nedojde. Byla by to výrazná komplikace

13:02 – Desátou letní posilou Ostravy se stal nigerijský ofenzivní hráč David Fadairo (22). Do Baníku přichází na roční hostování s opcí z klubu Lagos Islanders. Fadairo, který v uplynulé sezoně hrál na Slovensku v Liptovském Mikuláši a Rimavské Sobotě, už v Ostravě trénuje téměř od začátku letní přípravy. Oficiálně ale klub jeho příchod dořešil teprve nyní.

12:17 – Viktoria Plzeň nehodlá s příchodem rakousko-švýcarských majitelů nijak zásadně měnit stávající výši rozpočtu. Ambice šestinásobných českých ligových mistrů zůstávají ale stejné, na domácí scéně bojovat o nejvyšší příčky a pravidelně hrát základní skupinu evropských pohárů. Západočeský klub na tiskové konferenci uvedl, že se chce zároveň také zaměřit na mládež a v A-mužstvu dávat více prostoru mladších hráčům.

Výprodej či nesmyslné nákupy? Určitě ne. Nedojde k markantním změnám, ujistil Šádek

10:56 – Olomouc chce pod trenérem Václavem Jílkem navázat na pokrok z uplynulé sezony a opět bojovat o první šestku. Trenér Václav Jílek na tiskové konferenci také řekl, že se klub nijak neupíná k možné účasti v evropských pohárech. Hanáci vstupují do sezony jen s minimem změn a v podstatě s kádrem, s nímž na jaře obsadili šesté místo.

Trenér Václav Jílek během soustředění v Maďarsku. @SKSigmaOlomouc

Do Slavie sice odešel nejlepší hráč a střelec týmu Mojmír Chytil, ale v Sigmě za něj našli náhradu v Lukáši Julišovi. "Je to sice poněkud jiný typ, ale má zkušenosti a kvalitu, aby Mojmíra nahradil," řekl sportovní ředitel klubu Ladislav Minář. Juliš se vrací do známého prostředí, tentokrát už jako kmenový hráč. V jarní části sezony 2019/20 odehrál v Olomouci jako host ze Sparty 14 soutěžních utkání a dal 10 branek.