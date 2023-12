Uzavře Sparta úspěšný rok výhrou? V posledním letošním zápase F:L hraje s Teplicemi

Sparta by postupu do jarního play off Evropské ligy ráda uzavřela úspěšný rok, ve kterém po devíti letech získala titul, vítězstvím a upevněním prvního místa v tabulce. Letenští prohráli v jediném z 18 kol této ligové sezony a v čele FORTUNA:LIGY drží dvoubodový náskok na Slavii, která bude mít po podzimní části odehráno o utkání méně. Průběh posledního letošního duelu nejvyšší české soutěže můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Sparta podlehla Teplicím v jediném z posledních 19 duelů nejvyšší soutěže, v úvodu aktuálního ročníku s nimi ztratila za remízu 1:1. Obhájci titulu chtějí potvrdit výbornou domácí bilanci, na Letné vyhráli všech devět zápasů ligové sezony. Musejí se však vyrovnat s náročnou cestou z Limassolu, kde ve čtvrtek po vítězství 3:1 nad Arisem oslavili postup do jarní fáze Evropské ligy.

"Kluci byli po utkání s Arisem unavení. Ale očekávám, že všichni budou vědět, o jak důležité tři body hrajeme. Vítězství vyžaduje naprostou profesionalitu a špičkový výkon, bylo by fantastické zakončit na Letné podzimní část sezony vítězstvím," řekl trenér Brian Priske. Jeho teplický protějšek Zdenko Frťala dělal na Letné v minulosti asistenta.

Základní sestavy Sparty a Teplic. Livesport

Tabulka FORTUNA:LIGY