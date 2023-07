V Ciciliovi je potenciál, na základ to zatím není. Střed tabulky se vyrovnal, ví Svědík

V Ciciliovi je potenciál, na základ to zatím není. Střed tabulky se vyrovnal, ví Svědík

Martin Svědík by rád posílil ještě střed hřiště a pravý kraj obrany.

Slovácko vstoupí do nejvyšší fotbalové soutěže s cílem vytěžit ze sezony opět maximum. Na tiskové konferenci před víkendovým startem prvoligové soutěže to řekl ředitel klubu Petr Pojezný. V uplynulém ročníku skončil tým z Uherského Hradiště na pátém místě a zůstal jen o jednu příčku za evropskými poháry, v nichž startoval ve dvou letech před tím. Vloni na podzim si tým z Uherského Hradiště získal jméno vystoupením v základní skupině Evropské konferenční ligy.

Udržet pozice z minulých let ale bude podle trenéra Martina Svědíka velmi těžké. "Střed tabulky se hodně vyrovnal, podívejte, jak zbrojí na ligu třeba Olomouc, Ostrava, Jablonec či Mladá Boleslav," poukázal devětačtyřicetiletý kouč na změny v týmech potenciálních soupeřů v boji o evropské poháry.

Kádr Slovácka zásadnějšími změnami neprošel, pro Svědíka bylo podstatné, že zůstala osa celku. Brankáře Filipa Nguyena po jeho odchodu do Vietnamu nahradí odchovanec Milan Heča, zbrusu novou tváří je Matěj Valenta ze Slavie. Hostování Michala Trávníka ze Sparty se změnilo v přestup, straronovou akvizicí je útočník Rigino Cicilia, který vloni hrál v nizozemském Heraclesu. "Kádr je takový, jaký je, a musím pracovat s realitou a připravit tým, jak nejlíp to jde," konstatoval Svědík.

Největším problémem mužstva v minulé sezoně bylo střílení gólů a Cicilia by mohl být tím, kdo tuto slabost napraví. "Zapojil se do přípravy později, řešil doma nějaké rodinné problémy. Na základ to zatím není, ale potenciál v něm je," řekl Svědík o hráči, který ve dvou sezonách mezi lety 2020 a 2022 odehrál za Slovácko 41 duelů a dal 9 gólů.

Současný kádr ale nepovažují v Uherském Hradišti za konečný. Svědík by rád posílil na postu pravého beka či záložníka, klub proto usiluje o návrat Michala Tomiče, který v zimě přestoupil do Slavie, ale jaro odehrál v Mladé Boleslavi. "Bude to ale hodně těžké," řekl sportovní ředitel klubu Veliče Šumulikoski v očekávání složitých jednání.

Slovácko sehrálo sedm přípravných zápasů s bilancí čtyř výher, jedné remízy a dvou proher. Cenné bylo hlavně vítězství v generálce na ligu s tradičním účastníkem Ligy mistrů Salcburkem (3:0). "Po dvou prohrách v přípravě jsme si museli něco vyříkat, ale generálka se nám povedla, byť Salcburk nehrál v nejsilnějším složení. Byla to cenná výhra, který tým hodně povzbudila," podotkl Svědík.

Do nejvyšší soutěže vstoupí tým z Uherského Hradiště v neděli domácím zápasem s Českými Budějovicemi.