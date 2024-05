V případě postupu do první ligy budou hrát fotbalisté Vyškova v Ďolíčku

Fotbalisté Vyškova by v případě postupu do první fotbalové ligy hráli domácí zápasy na stadionu Bohemains 1905 v Ďolíčku. Těsně před výkopem prvního utkání baráže o účast v nejvyšší soutěži mezi druholigovým klubem a Karvinou to řekl generální manažer jihomoravského celku Zbyněk Zbořil.

"Vedli jsme jednání s kluby z našeho regionu, ale s nikým jsme nenašli společnou řeč. Vstříc nám vyšli až klokani," řekl Zbořil novinářům. Serveru isport.cz to potvrdil i mluvčí pražského klubu Petr Koukal.

Vyškov hraje baráž podruhé za sebou, před rokem neuspěl v souboji se Zlínem. Nedošlo tím pádem na připravenou variantu, že by v případě postupu hrál ve Znojmě. Letos podle informací ČTK klub působící v Drnovicích neúspěšně jednal nejen v Brně, které je nejblíž, ale i v Uherském Hradišti a Zlíně.

Stadion v Drnovicích, kde před 25 lety hrávala i reprezentace a tamní klub evropské poháry, nesplňuje podmínky pro první ligu. Pokud by Vyškov nepostoupil, ve druhé nejvyšší soutěži by v Drnovicích mohl pokračovat.

Po čtvrtečním zápase s výkopem v 18:00 se definitivně rozhodne v nedělní odvetě od 17:30 ve Slezsku.