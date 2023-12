VAR potřeboval důkaz a našel ho, řekl sudí Černý o neuznané brance Pardubic. Expert Horváth chválil

Mistrovská Sparta si odvezla v neděli z promrzlých Pardubic tři body za těsnou výhru 2:1, domácí se ale po závěrečném hvizdu hodně zlobili na rozhodčího Dalibora Černého. Mohly za to především dvě situace. Nejprve došlo k přehodnocení penaltové situace na trestný kop, v úplném závěru pak neplatil gól Pardubic na 2:2 kvůli těsnému ofsajdovému postavení střelce. Sudí po závěrečném hvizdu přišel před kamery O2 TV Sport a své verdikty vysvětlil.

První situací, která hněvala Pardubické, nastala po přestávce, kdy sparťan Pavelka fauloval domácího Solila. Hlavní arbitr odpískal pokutový kop, situaci pak ale ještě přezkoumal VAR a penalta byla odvolána. "Řešilo se, zda jde o přestupek, což VAR potvrdil. A dále se řešilo místo přestupku. Jelikož kontakt proběhl před pokutovým územím, tak mně VAR doporučil odvolat pokutový kop a nařídit přímý volný kop. V této chvíli se nechodí rozhodčí dívat na obrazovku, jelikož je to faktická věc," vysvětlil hlavní arbitr utkání po jeho skončení.

S rozhodčím souhlasil i bývalý vynikající záložník Pavel Horváth, jenž byl hostem studia na O2 TV Sport. "Pavelka má nohu venku, když zasáhl Solila, takže za mě penalta asi ne," podpořil verdikt rozhodčího.

Pozápasový rozhovor s rozhodčím Černým. O2 TV Sport

Druhým hodně diskutovaným momentem byla situace z úplného závěru utkání, kdy domácí vstřelili vyrovnávací gól na 2:2. Jenže i v tomto případě VAR našel porušení pravidel. V době přihrávky stál Mukwelle v těsném ofsajdovém postavení, což ale muselo potvrdit video.

"V té chvíli VAR řešil, kdy při centru do pokutového území došlo k zahrání míče. Bylo to od hráče Ortize. VAR potřeboval mít jistotu, že to opravdu zahrál on a takový důkaz našel. Když zahrál Ortiz míč, tak v té chvíli byl hráč Pardubic číslo 31 v ofsajdové pozici. Z tohoto důvodu doporučil VAR branku neuznat," poznamenal Černý.

Expert Horváth z dostupných záběrů nebyl schopný stoprocentně říct, zda se sudím souhlasí. "Od Ortize tam byl dokonce dvojdotek, sám sebe nastřelil," podpořil názor arbitrů. Zda ale střelec Pardubic stál v ofsajdu, to nebyl schopný rozsoudit. "Vidím pomezního, kde stojí. Nevím, jestli bude pokáraný za to, že stojí šejdrem. Pokud to tak ale rozhodčí posoudili, musíme věřit, že ofsajd byl," řekl bývalý vynikající hráč Plzně, jenž ale během kariéry oblékal i rudý dres Sparty.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Chtěl bych každopádně říct, že takhle by to mělo být, že rozhodčí přijde, ať se stane, co se stane a vysvětlí, proč rozhodnutí padlo. Je to skvělý pro lidi, co koukají, aby věděli, proč nebyl uznaný gól, nebo proč je to penalta, nebo není," pochvaloval si.

Ve vypjaté koncovce pak sudí Černý spěchal udělit červenou kartu ke střídačce domácích. I tady arbitr vysvětlil, proč danou věc udělal. "Obdržel ji asistent trenéra kvůli tomu, že použil urážlivé výroky," konstatoval sudí.