Víme, že hrajeme o záchranu. Musíme se s tím poprat, burcuje trenér Českých Budějovic Lerch

Do poslední chvíle Jiří Lerch (52) nevěděl, jestli se svým kolegou Jiřím Kladrubským (38) nadále povedou fotbalisty Českých Budějovic v nejvyšší soutěži. Vedení klubu jim to, že ve funkci pokračují, oznámilo až pár hodin před dnešním začátkem zimní přípravy, řekl novinářům Lerch. Jejich mandát u posledního mužstva tabulky je na dobu neurčitou, skončit mohou ve chvíli, kdy klub získá nový majitel.

"V kariéře jsem něco podobného nezažil. Ani v hráčské nebo trenérské. Ale musíme se s tím poprat a věřím, že to zvládneme. Budeme pracovat tak, jako bychom měli mužstvo vést na delší dobu. Pokud přijde nový trenér a bude mít jiné požadavky, tak se to samozřejmě změní," uvedl Lerch.

Na konci listopadu nejprve u českobudějovického týmu skončil Marek Nikl a před posledním utkáním podzimní části rezignoval druhý z trenérské dvojice Tomáš Zápotočný. V zápase na stadionu Bohemians 1905 vedli mužstvo dosavadní asistenti Lerch s Kladrubským.

České Budějovice jsou podzimní části na 16. místě s 11 body. V 19 zápasech inkasovaly 41 branek. V utkání na hřišti Bohemians pod vedením Lercha s Kladrubským uhrálo Dynamo remízu 0:0. "Myslím si, že v těch předchozích zápasech tolik nefungovala organizace hry. Před Bohemkou jsme na tom zapracovali, i když na to nebylo moc času. Ale odvezli jsme si odtud zasloužený bod, který možná bude mít svou váhu," řekl Lerch.

Postavení Dynama v tabulce FORTUNA:LIGY. Livesport

Věří, že mužstvo má sílu na to, aby se vyhnulo sestupu do druhé ligy. "Potenciál na to máme. Všichni vnímáme, že hrajeme o záchranu a my se budeme snažit dostat z těch hráčů maximum," řekl.

Kádr se v zimní přestávce prakticky nezměnil. Pouze přišel na zkoušku mladý německý útočník Jakob Tranziska. "Nějaké posílení kádru jsme řešili už po utkání na Bohemians. Ale teď je to všechno pozastavené, protože nikdo neví, co se bude dít. Vše je otázka případného nového partnera klubu," řekl Lerch.