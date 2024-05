Záchranářské boje nabídly 11 gólů: Pardubice se zachránily, na dně zůstává Zlín

Předposlední kolo nadstavbové části FORTUNA:LIGY určilo ligového vítěze, na přímého sestupujícího si však bude muset česká fotbalová veřejnost týden počkat. Nejhorší pozici má před závěrečnými boji Zlín, který doma nestačil na Bohemians (1:2). Naopak splněno mají Pardubice, které rozstřílely Karvinou 4:0. Ze spodní trojice bodovaly pouze České Budějovice – Dynamo na Střeleckém ostrově remizovalo 2:2 s Jabloncem.

Respekt Severočechů vůči domácímu soupeři šel znát od prvních minut, v nichž bylo Dynamo aktivnější. Svou převahu Jihočeši využili až po půlhodině hry, kdy se po klidnější pasáži roztrhl pytel s góly. Nejprve Zdeněk Ondrášek využil perfektní přihrávku Patrika Hellebranda a střelou podél hostujícího brankáře otevřel skóre. Za chvíli na něj po velmi podobné akci navázal Jacob Tranziska a zvýšil budějovický náskok.

Krátce nato ale přišla odpověď, když si Matěj Náprstek našel přihrávku v malém vápně a chladnokrevně poslal míč do sítě. Jablonec ještě před odchodem do šaten srovnal účty. Po centru z volného kopu nejprve vypálil Matěj Polidar. Jeho střelu vyrazil Dávid Šípoš pouze k nabíhajícímu Miloši Miloši Kratochvílovi, který bez problémů srovnal stav utkání.

Statistiky utkání České Budějovice – Jablonec. Opta by Stats Perform

Po pauze měli Jihočeši obrovskou příležitost, když se Vilém Fendrich srazil s jedním z obránců, a domácí tak před sebou měli prázdnou bránu. Tu však trestuhodně přestřelil Tranziska. V 66. minutě se dostal po rohovém kopu k hlavičce Nemanja Tekijaški, kterého skokem vychytal pozorný Šípoš. O chvíli později dostal balon do sítě Náprstek, jenže po konzultaci se systémem VAR rozhodčí gól neuznal. V závěru Budějovice tlačily a snažily se skóre znovu přetáhnout na svou stranu, ale defenziva Severočechů nakonec vydržela.

Pardubice se již ve třetí minutě probojovaly do nadějné pozice, kterou ovšem Vojtěch Patrák zužitkovat nedokázal. Vzápětí se do šance dostali i hosté, když se o akrobatické zakončení pokusil Lucky Ezeh. Antonín Kinský však předvedl skvělý reflex a střelu vyrazil na břevno.

Na začátku druhé třicetiminutovky otevřeli Pardubičtí skóre. Michal Hlavatý dobře načasoval svůj náběh za obranu, po kterém míč ještě předložil osamocenému Krobotovi, který jej uklidil do prázdné brány. V závěru prvního poločasu navýšil vedení Kryštof Daněk, když dokázal potrestat zaváhání v hostující obraně.

Statistiky utkání Pardubice – Karviná. Opta by Stats Perform

Domácí po pouhých šesti minutách druhého dějství přidali další trefu. Sražený centr si na hranici vápna našel Krobot a podruhé v zápase překonal Jiřího Ciupu. Opařená obrana Slezanů musela vzápětí snést další těžký okamžik, když se po parádní přihrávce Hlavatého znovu prosadil Krobot, a završil tak hattrick. Následující minuty byly jednoznačně v režii domácích. V 81. minutě mohl pátou trefu přidat střídající Vojtěch Sychra, tentokrát si ale brankář Ciupa poradil. V závěru mohli hosté snížit, Kinský však střelu Amara Memiče dokázal zneškodnit.

Další vrásky na čele mu přibyly již ve 13. minutě, kdy hosté z nevinně vyhlížející akce vybojovali penaltu. K její exekuci se postavil sám faulovaný Erik Prekop a střelou po zemi k levé tyči otevřel skóre. Vzápětí se však po nešetrném zákroku brankáře Lukáše Soukupa dočkali pokutového kopu i Ševci. Jakub Černín se z penaltového puntíku rovněž nemýlil, a v 17. minutě se tak začínalo nanovo.

Klokany mohl poslat do vedení znovu Prekop, jenž zblízka napálil pouze břevno, od kterého se míč odrazil na brankovou čáru. Sudí nejprve chybně uznali gól, a chaotickou situaci tak pomohl rozřešit až VAR. Po jeho zásahu se pokračovalo za nerozhodného stavu. Videorozhodčí musel do akce i ve 45. minutě, kdy odhalil ofsajdové postavení Filipa Žáka, jehož trefa tak neplatila.

Statistiky utkání Zlín – Bohemians. Opta by Stats Perform

Žlutomodří věděli, že v boji o záchranu potřebovali všechny body, a vrhli se po změně stran do útoku. Zviad Natchkebia ale z úhlu poslal balon pouze do boční sítě, dalekonosný pokus Lukáše Bartošáka zase vyboxoval Soukup. Moravané ale měli i štěstí, když se po skrumáži ve vápně a následné střele Milana Ristovskiho odrazil míč těsně vedle pravé tyče. Výbuch radosti na zlínské Letné přišel v 69. minutě, kdy Žák dorazil do sítě ránu Martina Cedidly. I tentokrát však správně zasáhl VAR a gól znovu neplatil kvůli ofsajdu. Neproměněných šancí mohli domácí litovat po rychlém brejku Klokanů ze 74. minuty, který zakončil povedeným lobem Prekop.

Tabulka skupiny o udržení ve F:L