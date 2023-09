Ze slávisty sparťanem? Lukáš momentálně zůstává v Liberci, tvrdí Červův agent Müller

Lukáš Červ donedávna nebyl mezi sparťany příliš oblíbený. Změní se to?

Na trávníku platí za impulzivního hráče, který nejde pro ránu daleko, o čemž se ostatně o minulém víkendu přesvědčili v Liberci i hráči mistrovské Sparty. Chvíli to vypadalo, že jim Lukáš Červ (22) už pít krev nebude. Spíše naopak. Středopolař se slávistickou minulostí měl totiž nakročeno na Letnou. Účastník posledního evropského šampionátu fotbalistů do 21 let ale podle posledních zpráv setrvá v Liberci, pokud Slavia nerozhodne jinak.

"Do konce přestupového termínu zbývá 12 hodin a Lukáš momentálně zůstává hráčem Liberce. Jeho další cesta nyní záleží na postoji Slavie," napsal na sociální síti X (dříve Twitter) Červův agent Jiří Müller.

Jestli nakonec Červ skutečně zůstane na severu Čech, nebo zamíří do jednoho z pražských "S" je zatím ve hvězdách. O budoucnosti mládežnického reprezentanta, který získal se Slavií mistrovské tituly v dorosteneckých kategoriích U17 i U19, se však s jistotou rozhodne do páteční půlnoci.