Zlín vyloupil Pardubice a chytil dech. Olomouc jen remizovala, v Teplicích zhasla světla

První listopadový týden nabídl po čtyřech osmifinálových kláních domácího poháru i kvarteto zápasů 14. kola FORTUNA:LIGY. V rámci sobotního programu získal tři body jen Zlín, který pod novým trenérem výsledkově zvládl i třetí zápas, když v Pardubicích vyhrál 1:0 a dotáhl se na předposlední Dynamo. Ani jedna branka nepadla v souboji Slovácka s Hradcem Králové. Pouze s bodem se musela spokojit i Olomouc, která v Jablonci remizovala 1:1. Třetí příčku tak pravděpodobně uhájí Mladá Boleslav, jejíž duel byl za stavu 0:0 v Teplicích kvůli poruše světel přerušen.

Do úvodní šance se po akci Juraje Chvátala dostal Jan Navrátil, z hranice vápna ale jabloneckou bránu přestřelil. Chvíli nato se do příležitosti propracovali také domácí, a to zásluhou Davida Štěpánka, jenž vybojoval faul na středu hřiště. Ze standardky hledal Matěj Polidar hlavičkáře. Míč si sice ze vzduchu sebral brankář Tomáš Digaňa, ten mu ovšem vypadl z rukou právě před Štěpánka, který pohotovou ranou skóroval.

Přímého kopu se dočkala také Olomouc, jenže nadějnou ránu Filipa Zorvana do dolního rohu vyrazil Jan Hanuš a z následné dorážky trestuhodně netrefil odkrytou síť Denis Ventúra. Severočeši byli aktivnější, v 18. minutě ale museli vstřebat krutou ránu. Po chybě Davida Housky na polovině hřiště se Hanáci dostali do přečíslení, které zakončil střelou na zadní tyč Lukáš Juliš.

Po smršti šancí byli diváci na Střelnici svědky ostré hry, která se přenesla i do druhé půle. Se žlutou kartou hrající Miloš Kratochvíl mohl chvíli před odehranou hodinou děkovat rozhodčímu, že jej po tvrdém zákroku na Jana Vodháněla nechal na trávníku. Olomoucký záložník měl pár minut nato blízko ke gólu, po výborném pasu Zorvana jej ale skvěle vychytal Hanuš. Domácí brankář zůstal poté stejně jako jeho kolega na druhé straně dlouho nezaměstnán, jelikož střely útočníků při snaze rozhodnout míjely cíl. V samotném závěru ovšem zachránil bod Jablonci Hanuš ve spolupráci s Nemanjou Tekijaškim, který po ráně Zorvana vykopnul míč z brankové čáry.

V úvodu utkání byli aktivnější domácí, první větší možnost si ale vypracovali až ve 24. minutě. Tomáš Zlatohlávek ovšem nedokázal prostřelit vyběhnuvšího Stanislava Dostála. O osm minut později sice Ševci dokázali dostat míč do branky, jenže hlavní rozhodčí těsně před tím odpískal útočný faul, a skóre se tak neměnilo.

Před změnou stran mohl bezbrankový stav prolomit Tomáš Čelůstka, ve velké příležitosti ale střílel pouze vedle pravé tyče. Gólu před poločasovou pauzou se však diváci přece jen dočkali, rána Alexandra Bužka byla nešťastně sražená jedním ze stoperů Pardubic, a Zlínští tak šli do kabin s výhodou jednobrankového vedení.

V 56. minutě se v největší pardubické šanci objevil znovu Zlatohlávek, jeho střela z výborné pozice ale nemířila mezi tři tyče. Stejně skončila i příležitost Tomáše Solila, který se dostal k hlavičce po rohovém kopu, jenže branku netrefil. Ke konci zápasu se hra vyrovnávala a do větších šancí se ani jeden z týmů nedostával, Ševci se dopředu příliš nehnali a naopak Východočechům se nedařilo překonávat obranu soupeře. V závěru utkání mohl remízu pro hosty zařídit Marek Icha, jeho nebezpečně tečovaný nákop do vápna ale vynikajícím zákrokem zlikvidoval Dostál.

Po velmi vlažném začátku utkání byla první zajímavější příležitost k vidění až ve 27. minutě, kdy se o otevření skóre pokusili fotbalisté Slovácka. Chytrá přihrávka Rigina Cicilii našla uvnitř pokutového území Jana Kalabišku, jehož střela však prolétla pouze kolem spojnice levé tyče a břevna. Ani tato ojedinělá šance dění na trávníku nezměnila, a do kabin se tak odcházelo za bezgólového stavu.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí, z obléhání soupeřovy šestnáctky však vzešla pouze hlavička Cicilii doprostřed branky, kterou bez problémů lapil Pavol Bajza. Hosté se k vůbec první střele dostali o malou chvíli později, Lukáš Čmelík ale pálil z dobré pozice vysoko nad. Votroci byli k první brance ještě o něco blíže po hodině hry, když nadýchaný cetr Václava Pilaře našel hlavu Daniela Haise, ten ovšem zamířil jen kousek vedle pravé tyče.

V 70. minutě měl po rohovém kopu na kopačce gól Pavel Juroška, jeho ránu však stačil před brankovou čárou zblokovat kapitán Východočechů Petr Kodeš. Domácí záložník se zanedlouho probojoval k další střele, tentokrát jej ale vychytal pohotový Bajza.

Utkání mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví bylo v 66. minutě za bezbrankového stavu přerušeno kvůli výpadku elektřiny na stadionu. Sudí Ondřej Berka po chvíli poslal hráče do kabin, k opětovnému zahájení hry zatím nedošlo ani po dvacetiminutové pauze.

Na teplických Stínadlech během druhého poločasu zhasla zhruba polovina světel. Hlasatel oznámil výpadek elektřiny, uvedl ale, že se ve hře bude po vyřešení problému pokračovat.

