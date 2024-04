Fotbalový víkend ONLINE: Arsenal letos v lize ani jednou neprohrával. Hložek se zranil

Je tu víkend a pozornost, kterou fanoušci v týdnu věnovali pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

Sobota 6. dubna

23:34 – Marquinhos odehrál za PSG, které doma překvapivě jen remizovalo s posledním Clermontem 1:1, napříč soutěžemi 435. zápas. Brazilský obránce, jenž v dresu francouzského hegemona debutoval v září 2013 v Lize mistrů proti Olympiakosu, vyrovnal v počtu startů klubovou legendu Jeana-Marca Pilorgeta.

23:28 – Werder Brémy podle informací deníku Bild jmenuje do pozice sportovního ředitele Petera Niemeyera, jenž působí na totožném postu ve třetiligovém Preußenu Münster. Bývalý záložník, jenž za severoněmecký celek nastupoval, nahradí Clemense Fritze, který povýší do pozice generálního ředitele.

22:09 – Arsenal v roce 2024 ani v jednom z 11 utkání Premier League neprohrával, delší šňůru táhl pouze od února do května 2005. Po triumfu v Brightonu 3:0, o kterém si můžete přečíst v článku, se navíc Kanonýři dostali na gólový rozdíl +51, čímž vyrovnali své maximum ze sezony 2004/05.

21:17 – Daniele De Rossi získal z prvních 11 zápasů na lavičce římského AS, které po dvou letech ovládlo městské derby, 26 bodů. Od sezony 1994/95, kdy se za vítězství udělují tři body, na tom byli po úvodních 11 duelech v rolích trenérů Giallorossi pouze Rudi Garcia (31 bodů) and Eusebio Di Francesco (27).

20:56 – Bayern už je prakticky ze hry o titul a hazarduje i se druhým místem bundesligové tabulky. Bodově se na něj totiž dotáhl Stuttgart, jehož vítěztví 1:0 ve Dortmundu zařídil jediným gólem utkání guniejský útočník Serhou Guirassy. Více informací najdete v článku.

Guirassyho statistiky proti Dortmundu. Opta by Stats Perform

19:52 – Heidenheim je prvním nováčkem v historii Bundesligy, který dokázal porazit Bayern Mnichov v zápase, v němž prohrával o dvě branky. Na domácím vítězství 3:2 měl lví podíl dvougólový Tim Kleindienst.

19:47 – Bukayo Saka poslal Arsenal v Brightonu do vedení 1:0, pro anglického forvarda to byl 14. gól ve 29. zápase aktuální sezony Premier League. Vyrovnal tak své maximum z minulé sezony, kdy však na stejný počet branek potřeboval o devět utkání víc.

19:35 – Barceloně je znovu k dispozici Frenkie de Jong, nizozemský záložník doléčil zranění kotníku a bude připraven na první čtvrtfinále Ligy mistrů proti PSG.

19:30 – Vršovické derby mezi Slavii a Bohemians se hraje ve skvělé atmosféře. Oba fanouškovské tábory zaplnily Eden a připravily zajímavá chorea.

19:00 – Brankář Václav Hladký ve druhé anglické lize neodvrátil prohru Ipswiche 0:1 na hřišti Norwiche. Ipswich ztratil po třech výhrách a v tabulce klesl na druhé místo za Leicester, který vyhrál 2:1 nad Birminghamem.

18:51 – Plzeň ani podruhé v sezoně nedokázala porazit poslední Karvinou. Západočeši ve Slezsku v generálce na zápas čtvrtfinále Evropské konferenční ligy s Fiorentinou remizovali 0:0 a v lize nevyhráli podruhé za sebou. "Přijeli jsme zvítězit, protože poslední ligový zápas s Libercem se nám nepovedl. I proto jsme neexperimentovali se sestavou. Nepřijeli jsme na výlet. Karviná byla velmi dobře připravená, hrála jednoduchý fotbal a mají bod, se kterým budou asi spokojení. Je to paradox, že jsme Karvinou v této sezoně neporazili. U nás vyhráli 1:0, teď zase uhráli zápas, ve kterém nedostali gól. Nevím, zda je to shoda náhod, nebo něco, nad čím se zamyslet. V obou zápasech rozhodla účelnost zakončení," řekl asistent trenéra Marek Bakoš.

18:44 – Z Liberce je plnohodnotný bojovník o účast v elitní šestce. Slovan doma přehrál Slovácko, na soupeře ztrácí rázem jen jeden bod. "Jsem velice spokojený, podali jsme nejlepší výkon minimálně na jaře. První půli jsme byli poctiví dozadu a nebezpeční dopředu, hráli jsme kolmo za obranu a z prvních dvou střel jsme dali góly. Musím ocenit mužstvo, jak zareagovalo na vlastní gól, od stavu 3:1 už to bylo na jednu bránu. Momentálně mají hráči sebevědomí, je to znát. S lepším počasím je i lepší hřiště, což je pro náš způsob hry důležité, i to nám pomohlo ke zlepšené ofenzivě v posledních zápasech," pochvaloval si trenér Luboš Kozel.

18:04 – Parádní gól vstřelil v duelu West Hamu s Wolves James Ward-Prowse. Spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala se prosadil přímo od rohového praporku. Kladiváři díky jeho trefě vyhráli 2:1 a v Premier League získali tři body poprvé od začátku března.

17:39 – Fotbalisté Leverkusenu porazili Union Berlín 1:0 a výrazně se přiblížili bundesligovému titulu. V čele tabulky mají už šestnáctibodový náskok na Bayern a k jistotě první trofeje v klubové historii jim stačí jediná výhra. Tou by navíc vylepšili bundesligový rekord v počtu výher od začátku sezony. Aktuálně je Leverkusen neporažen 28 ligových zápasů a vyrovnal tak doposud nejepší počit fotbalistů Bayernu z ročníku 2013/2014. Více informací najdete v článku.

17:26 – Thomas Müller jako první hráč Bayernu od roku 1965 odehrál za v klubových barvách 700 soutěžních zápasů v kariéře. Jubilejní duel mu ale zhořkl. Bavorský velkoklub i přes poločasové vedení 2:0 podlehl Heidenheimu 2:3 a osm kol před koncem bundesligového ročníku ztrácí na Leverkusen už propastných 16 bodů. Heidenheim je prvním nováčkem v historii německé nejvyšší soutěže, který v duelu s Bayernem zvrátil dvoubrankové manko.

16:43 – Christian Pulišič v šesté minutě otevřel skóre zápasu mezi AC Milán a Lecce a poprvé v kariéře v evropských top pěti soutěžích nasázel v jedné sezoně deset branek. Vylepšil tak zápis z doposud nejlepší sezony 2019/2020, kdy se v dresu Chelsea trefil devětkrát. Více informací se dozvíte v článku.

16:04 – Adam Hložek na hřišti Unionu Berlín naskočil v základní sestavě Leverkusenu, po 32 minutách ale musel kvůli zranění střídat. Mírnou útěchou mu může být, že když hřiště opouštěl, fanoušci Bayeru vyvolávali jeho jméno.

15:28 – První půlhodina nové éry Liberci vyšla skvěle. V duelu proti Slovácku se svěřenci Luboše Kozla prosadili hned dvakrát za 23 minut a výrazně tak nakročili za důležitými body v boji o elitní šestku.

15:19 – Kevin de Bruyne v posledních dvou sezonách připravil Erlingu Haalandovi už 17 ligových branek. Tu poslední v duelu proti Crystal Palace. Žádná jiná dvojice v Premier League v posledních sezonách nespolupracovala na tolika brankách. Belgický záložník při výhře 4:2 kromě asistence zaznamenal také dva góly a stylově tak oslavil svůj 250. start za Citizens v Premier League. Více informací najdete v článku.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

15:09 – Rico Lewis ve druhém poločase zápasu proti Crystal Palace vstřelil gól na 2:1 a jako první náctiletý fotbalista od sezony 2015/2016 se v barvách Citizens prosadil v obou zápasech proti jednomu soupeři v sezoně. Tehdy se to povedlo Kelechi Iheanachovi v duelech proti Swansea.

14:22 – Dortmund vyzve v 18:30 v přímém souboji o Ligu mistrů Stuttgart a do centra dění se může dostat Mats Hummels. Pokud se zkušený německý obránce objeví na trávníku, připíše si jubilejní 500. soutěžní start za první tým BVB.

13:57 – Ansu Fati se vrátí do Barcelony. Španělský útočník hostuje od loňského září v Brightonu a po sezoně zamíří zpět do Katalánska, anglický prvoligový celek nemá v plánu jednat o jeho setrvání.

Fatiho ligové statistiky v aktuální sezoně. Livesport

13:41 – Odvolací komise Turecké fotbalové federace snížila Trabzonsporu trest za skandální závěr nedávného ligového utkání s Fenerbahce Istanbul. Místo šesti zápasů bez diváků musí klub odehrát čtyři duely za zavřenými dveřmi. Podle agentury Reuters zaplatí Trabzonspor také nižší pokutu, a to 448 tisíc tureckých lir (328 tisíc korun). Původně činil finanční postih tři miliony tureckých lir (2,2 milionu korun).

13:24 – Poprvé ve 21. století vyhrál St. Truiden v belgické nejvyšší soutěži zápas, v němž ztrácel 0:2. Podařilo se mu to na hřišti Mechelenu, odkud si odvezl vítězství 3:2. Z předchozích 158 případů, kdy prohrával o dvě branky, si odnesl šest remíz a 152 porážek.

12:50 – Od 18 hodin se hraje římské derby mezi AS a Laziem a nikoho zřejmě nepřekvapí, že už dopoledne došlo na střet obou fanouškovských táborů. Do potyčky se zapojilo zhruba 300 příznivců a rychle zasáhla policie, jeden fanoušek byl zatčen. Už před utkáním vyvolali kontroverzi fans Lazia, když po městě rozvěsili plakáty s nacistickou tématikou. Více informací najdete v článku.

12:06 – Budoucnost Joãa Cancela, který hostuje z Manchesteru City v Barceloně, zůstává ve hvězdách, pravděpodobně však nebude spojena s jeho kmenovým zaměstnavatelem. Citizens si uvědomují, že zřejmě nedojde k aktivování opce ve výši 75 milionů eur, podle nejnovějších zpráv by se však spokojili se 40 až 50 miliony eur.

11:57 – Jürgen Klopp na tiskové konferenci před nedělním šlágrem na hřišti Manchesteru United odmítl, že by jeho tým měl oproti konkurentům v boji o titul snadnější program. "Někdo říkal, že máme nejlepší rozpis zápasů nebo program. Podíval jsem se na něj a opravdu nevím, jak vás to mohlo napadnout," prohlásil německý trenér Liverpoolu. Více informací najdete v článku.

Nejbližší program Liverpoolu. Livesport

11:08 – Poslední celek Ligue 1 Clermont oznámil, že Maxime Gonalons v únorovém zápase na hřišti OGC Nice (0:0) prodělal otřes mozku. Bývalý francouzský záložník byl následně sledován odborníky a od té doby odehrál pouhých 15 minut.

10:18 – Podle RMC Sport zakáže francouzská policie příznivcům Benfiky účastnit se odvetného zápasu čtvrtfinále Evropské ligy na půdě Olympique Marseille, protože zápas bude zařazen mezi vysoce riziková utkání. První střet čtvrtfinále je naplánován na nadcházející čtvrtek 11. dubna, odveta se odehraje o týden později.

09:34 – Sestup Rotherhamu United do třetí anglické ligy byl potvrzen poté, co svěřenci Leama Richardsona nestačili na Plymouth Argyle, se kterým prohráli 0:1. V letošní sezoně druhé anglické ligy získal dosud Rotherham jen 23 bodů za čtyři výhry a 11 remíz.

Rotherham se rozloučil s druhou anglickou ligou předčasně. Livesport

08:41 – Juventusu v zápase s Fiorentinou pomůže i Federico Chiesa. Bývalý hráč toskánského klubu se zotavil z chřipky a nechyběl na pátečním tréninku.

08:13 – Slavisté v sobotu přivítají ve 27. kole FORTUNA:LIGY ve vršovickém derby Bohemians 1905 a mohou se minimálně do neděle posunout do čela tabulky před Spartu, na kterou ztrácí bod. Červenobílí prohráli jediný z posledních 19 vzájemných ligových zápasů a Klokany v nejvyšší soutěži šestkrát po sobě porazili. Bohemians na stadionu Slavie zvítězili v samostatné historii jen v úvodním duelu v roce 1993.

08:08 – Marseille v aktuálním ročníku Ligue One prohrála už sedmé utkání proti soupeřům z TOP 8. Celek z jihu Francie postupně nezvládl souboje s PSG, Monakem, Nice, Lens, Brestem, Rennes a Lille. I proto je Olympique aktuálně v tabulce nejvyšší francouzské soutěže až na sedmé příčce, která nezaručuje postup do pohárové Evropy.

Pátek 5. dubna

22:38 – Trenér Bayernu Thomas Tuchel uvedl, že účast Manuela Neuera, Leroye Saného, Kingsleyho Comana, Aleksandara Pavloviče a Noussaira Mazraouiho v úterním čtvrtfinále Ligy mistrů s Arsenalem je nejistá, o jejich zařazení do zápasové nominace se teprve rozhodne. O víkendu podle kouče Bavorů zmíněná pětice proti Heidenheimu nenastoupí.

22:50 – Pep Guardiola prohlásil, že si není jistý, zda se Erling Haaland a Kevin De Bruyne vrátí v sobotu do sestavy Manchesteru City proti Crystal Palace. Důvodem je blížící se úvodní duel čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Realu Madrid, pro který bude španělský kouč své hlavní opory možná šetřit.

21:25 – Inter Miami přivítal v úvodním zápase čtvrtfinále Ligy mistrů CONCACAF mexické Monterrey. Americký klub oslabený o zraněného Lionela Messiho prohrál 1:2, odveta je na programu příští čtvrtek.

20:47 – Ofenzivní záložník Aston Villy Jacob Ramsey bude po zbytek sezony mimo se zraněním palce na noze, zatímco útočník Ollie Watkins se pro víkendový domácí zápas s Brentfordem vrátí do sestavy po drobných potížích se stehenním svalem. Na tiskové konferenci to oznámil trenér Unai Emery.

Aston Villa se drží na čtvrtém místě zajišťujícím Ligu mistrů. Livesport

20:44 – Trenér Ange Postecoglou je přesvědčen, že Tottenham vstoupí do přestupového období, aniž by byl omezován ve výdajích na přestupy jako někteří jeho rivalové z Premier League. Spurs zveřejnili finanční výsledky za rok 2022/23, které ukazují, že příjmy klubu vzrostly na 549,6 milionu liber oproti 444 milionům liber v předchozím období. Tottenham přesto skončil ve ztrátě 86,8 milionu liber, kterou majitel Daniel Levy připsal pokračujícím investicím do hráčského kádru.

20:31 – České reprezentantky vstoupily do kvalifikace Eura 2025 porážkou 1:3 s favorizovaným Dánskem, jediný gól týmu Karla Rady dala Andrea Stašková. Více informací najdete v článku.

20:19 – Bývalý německý juniorský reprezentační brankář Diant Ramaj bude Ajaxu zřejmě chybět po zbytek sezony. Někdejší hráč Frankfurtu utrpěl zlomeninu lokte při čtvrteční remíze 1:1 s Go Ahead Eagles, zastoupit by ho měl Argentinec Geronimo Rulli.

20:01 – Žižkov zvítězil ve 21. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve Vlašimi 1:0. Hosté vstoupili do utkání lépe, když se už v osmé minutě prosadil povedenou ranou z voleje Jiří Sodoma, který se trefil poprvé v kariéře ve dvou zápasech druhé nejvyšší soutěže za sebou. Více informací najdete v článku.

19:05 – Argentinský útočník Sergio Agüero znovu obuje kopačky. V turnaji The Soccer Tournament v malém fotbale si v červnu zahraje za vlastní tým. Pětinásobný vítěz Premier League s Manchesterem City ukončil kariéru předčasně kvůli problémům se srdcem na konci roku 2021.

18:58 – Emmanuel Macron prohlásil, že doufá, že se útočník PSG a kapitán francouzské reprezentace Kylian Mbappé účastní letošních olympijských her, přestože Real Madrid, do kterého pravděpodobně přestoupí, varoval, že své hráče pro tuto soutěž neuvolní. "Doufám, že bude moci hrát na olympiádě," řekl prezident žákům, kteří se ho na francouzskou hvězdu ptali při návštěvě základní školy v Paříži. Kapitán Les Bleus se nechal slyšet, že by si na pařížských hrách rád zahrál. Jelikož však olympijský turnaj není součástí kalendáře FIFA, kluby nemají povinnost hráče uvolnit.

17:55 – Útočník Stefan Kutschke z třetiligového německého Dynama Drážďany obdržel řadu výhružek. Klub to oznámil v pátek. V jednom z dopisů bylo kapitánovi týmu a jeho rodinným příslušníkům dokonce vyhrožováno vraždou. Dynamo vše oznámilo policii. Dopis je nyní součástí vyšetřování.

17:44 – Lídr Bundesligy Leverkusen je blízko zisku historicky prvnímu ligovému titulu, sedm kol před koncem má na druhý Bayern náskok 13 bodů. Trenér Xabi Alonso však krotí euforii. "Nechceme o titulu moc mluvit, jen o našich nejbližších soupeřích. Do Berlína pojedem s nejlepším kádrem a doufáme, že se našemu cíli zase o krok přiblížíme," uvedl před sobotním sápasem s Unionem. Více informací najdete v článku.

Nejbližší program Leverkusenu. Livesport

17:35 – O budoucnosti Joãa Félixe, který je do konce sezony zapůjčen z Atlétika Madrid do Barcelony, zatím nebylo rozhodnuto. Jako poslední se ke kauze vyjádřil prezident madridského klubu Enrique Cerezo, který uvedl, že Portugalec chce zůstat v Barceloně. Tu vyzval, aby za něj předložila atraktivní nabídku.

16:33 – Pokus francouzské ligové asociace prodat televizní práva na Ligue 1 se setkal s dalším neúspěchem poté, co schůzka s televizí DAZN nepřinesla žádnou novou finanční nabídku, čímž se jednání přiblížila krachu, informoval RMC Sport. Společnost DAZN považuje požadavek ligy na 900 milionů eur za příliš nákladný.

15:28 – Marco Neppe odchází z pozice technického ředitele Bayernu Mnichov, kde působil od roku 2014, kdy přišel z Bayeru Leverkusen. Někdejší obránce či záložník opouští bavorský klub po vzájemné dohodě, kdo bude jeho nástupcem, zatím není známo.

15:16 – Trenér Manchesteru United Erik ten Hag se domnívá, že jeho tým zaplatil v zápase proti Chelsea (3:4) za individuální chyby. "Hráči znají své úkoly a prostě neudělali správná rozhodnutí. Je to frustrující, protože podle mého názoru jsme v zápase dominovali a měli jsme vyhrát," ulevil si.

15:08 – Ajax se v neděli představí na vyprodaném stadionu De Kuip, kde se utká s domácím Feyenoordem. "V mnoha oblastech jsou dál než my," uznal trenér John van 't Schip na páteční tiskové konferenci. "Ale samozřejmě vidím možnosti, jak na ně vyzrát. Častokrát už jsme tam vyhráli," dodal.

14:31 – Utkání mezi argentinským Rosario Central a CA Peñarol v úvodním kole jihoamerické Copa Libertadores poznamenaly výtržnosti fanoušků. Ke střetům došlo před zápasem i během něj a vzduchem létaly nejen dělbuchy a petardy, ale také kameny. Jeden z nich zasáhl do hlavy hráče uruguayského celku Maximiliana Oliveru. Více informací najdete v článku.

Maximiliano Olivera po zásahu kamenem. AFP

13:59 – Quilindschy Hartman si vážně poranil koleno a od začátku bylo jasné, že ho čeká dlouhá pauza. Obránce Feyenoordu by nemusel přijít jen o zbytek sezony včetně evropského šampionátu, trenér rotterdamského celku Arne Slot se obává, že fotbalistovi skončil celý rok 2024.

12:51 – Ačkoli záložník David Tkáč momentálně nehraje a dává se do pořádku po cévní nemoci, jeho mateřský Zlín s ním nadále počítá. Jedenadvacetiletý hráč, který patří k velkým talentům českého fotbalu, prodloužil s klubem víceletou smlouvu. Ševci to uvedli na svém webu. V lize Tkáč debutoval v květnu 2021, v české nejvyšší soutěži zatím odehrál 46 utkání, ve kterých vstřelil devět branek a připsal si jednu asistenci.

11:27 – Fernando Torres v minulosti střílel branky za Atlético Madrid, aktuálně je trenérem týmu do 19 let a podle tisku se chystá z funkce odstoupit. Mladíci španělského klubu míří za titulem a někdejší útočník hledá novou výzvu, v úvahu připadá přesun k rezervnímu týmu, případně rovnou do áčka, kde by se Torres stal jedním z asistentů Diega Simeoneho.

10:47 – V neděli proti sobě znovu nastoupí Manchester United s Liverpoolem a na trávníku u toho bude i Anthony Taylor, jenž byl delegován jako hlavní rozhodčí.

10:34 – Liverpool včera hostil Sheffield United a po výsledkové stránce se musel strachovat o výhru 3:1, jednoznačně v jeho prospěch ale hovořily statistiky. Reds dokonce zaznamenali rekord anglické ligy v držení míče, ten měli na kopačkách po 83,1% času.

10:14 – Včerejšího tréninku Sevilly se účastnil i Sergio Ramos. Zkušený obránce je v pořádku po zranění, kvůli němuž měl v první polovině tohoto týdne volno.

10:11 – Juan Cuadrado konečně trénuje se spoluhráči z Interu Milán. Kolumbijský křídelník je v pořádku po operaci achilovky, které se podrobil v prosinci.

09:56 – Varane není jediným obráncem Manchesteru United, který vinou zranění nedohrál včerejší zápas s Chelsea. Po změně stran putoval předčasně do kabiny rovněž Jonny Evans.

09:18 – Raphaël Varane je znovu na marodce Manchesteru United. Francouzský obránce nedohrál včerejší zápas s Chelsea, vinou zranění z něj odstoupil o poločasové přestávce.

09:12 – Bayern se zítra představí na půdě Heidenheimu a zvláštní význam bude mít utkání pro Thomase Müllera. Pokud se zkušený fotbalista objeví na trávníku, připíše si na své konto jubilejní 700. start v dresu bavorského klubu. Více informací v článku.

08:25 – České fotbalistky dnes vstoupí do kvalifikace mistrovství Evropy. V Uherském Hradišti se utkají od 18 hodin s Dánskem. Svěřenkyně kouče Karla Rady narazí ve skupině ještě na Belgii a úřadující světové šampionky ze Španělska. Na turnaj, který uspořádá příští rok Švýcarsko, projdou přímo první dva celky ze všech čtyř skupin elitní úrovně A. Týmy na třetích a čtvrtých místech mají jistotu baráže. Ženská reprezentace dosud na žádném vrcholném turnaji nestartovala, v roce 2021 ji dělil od účasti na Euru jen penaltový rozstřel v baráži proti Švýcarsku. Nyní se pokusí navázat na loňský triumf ve skupině divize B Ligy národů, který jí zajistil postup mezi elitu. Češky jsou na 30. místě žebříčku FIFA nejníže postaveným týmem skupiny, Dánkám patří 13. pozice.

08:08 – Ajax ve čtvrtečním klání Eredivisie neudržel vedení proti Go Ahead Eagles, vyrovnávací trefa celku z Deventeru přitom padla až v nastavení druhé půle. Už potřetí v této sezoně přitom amsterdamský výběr před vlastními fanoušky doplatil na nepozornost v závěru utkáních, podobným způsobem ztratil téměř jistou výhru v únorovém duelu s Nijmegenem a v prosincov se Zwolle. Stejný průběh zápasů přitom za posledních 10 ročníků prožil před zmiňovanými případy pouze třikrát.