Boleslav si po mocném obratu zahraje play off Konferenční ligy, v Ostravě se prodlužuje

Mladá Boleslav sice v odvetě 3. předkola Konferenční ligy prohrávala po prvním poločase s Hapoelem o dva góly, ale po mocném obratu urvala v bulharské Loveči, kde má izraelský tým pohárový azyl, vítězství 4:2. To jí v součtu s domácí remízou zajistilo účast v závěrečné play off. Baník po senzačním postupu nadále sahá, v domácí odvetě s Kodaní totiž srovnal stav dvojzápasu na 1:1 a duel jde do prodloužení.

Utkání, které se hrálo v komorní atmosféře před téměř prázdnými tribunami, v úvodu příliš šancí nepřineslo. První velkou příležitost měli v deváté minutě Středočeši, když po povedené akci trefil tyč Vasil Kušej. Hned o dvě minuty později však udeřili domácí, když nešťastně tečovaný centr z levé strany poslal prudkou hlavičkou za záda Matouše Trmala domácí Zahi Ahmed a Hapoel šel do vedení. Izraelci se po vedoucí brance zatáhli a přenechali iniciativu svěřencům Davida Holoubka, ti si však dlouho žádnou větší příležitost nevypracovali.

Naopak přibývala okénka v mladoboleslavské obraně a toho málem ve 31. minutě využil Alon Turgeman, který si našel místo v pokutovém území a zblízka střílel těsně vedle Trmalovy branky. Vzápětí na druhé straně utekl aktivní Kušej, jeho střelu k tyči ale domácí gólman Niv Eliasi vytěsnil na roh. Další pohroma pro Mladou Boleslav přišla ve 42. minutě, když opět inkasovala po centru z levé strany, který Trmal nadzvedl přímo na hlavu Turgemana, pro kterého již nebyl problém zblízka poslat míč do sítě.

Statistiky utkání. Livesport

V nastaveném čase se Hapoel trefil dokonce potřetí, naštěstí pro hosty viděl rozhodčí útočný faul izraelského celku. Těsně před koncem poločasu byl ještě v akci VAR, hraní rukou domácích v pokutovém území ale nepotvrdil, a tak se šlo do kabin za stavu 2:0. Do druhého poločasu vstoupila Mladá Boleslav ideálně. Nejdříve se do nebezpečné situace dostal Solomon John, vybojoval však pouze rohový kop.

Ten Kušej posadil na hlavu Daniela Marečka, který trefil břevno, naštěstí se však k održenému míči dostal Tomáš Ladra a zblízka ho volejem uklidil pod břevno domácí branky. Zaskočení Izraelci pouštěli mladoboleslavský celek do dalších příležitostí, v 56. minutě nebezpečně hlavičkoval Patrik Vydra. Hosté se dočkali o tři minuty později a opět to bylo z rohového kopu. Ten znovu rozehrál Kušej, tentokrát našel hlavu Martina Králika a bylo vyrovnáno.

Další zvrat v utkání přinesla 73. minuta, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Hapoelu Eitan Tibi. Z následného přímého kopu navíc ještě Mareček trefil tyč. Boleslav dostala otřesené domácí v závěru pod velký tlak, který v 82. minutě zúročila krásnou brankou z přímého kopu, když míč ideálně do branky Eliasiho zakroutil Ladra. V závěru ještě přidal čtvrtou branku Kušej a frustrovaní domácí dostali další dvě červené karty.

Minulý týden se v Kodani odehrálo vyrovnané střetnutí, Baník však favoritovi podlehl gólem z nastavení. Opačnou roli si vyzkoušel ve víkendovém ligovém souboji s Hradcem Králové, kdy udeřil v závěru a zaznamenal čtvrtou výhru ze šesti soutěžních duelů v ročníku (4-2-0). Hostitelé dvě z uvedených vítězství zapsali ve 2. předkole KL s arménským Urartu (celkové skóre: 7:1), od rozdělení federace ale postoupili teprve podruhé ze sedmi pohárových dvojzápasů. Ostrava je doma v sezoně zatím stoprocentní.

Kodaň na výhru s Baníkem navázala v lize triumfem 2:0 na hřišti Sönderjyske a po sedmi utkáních v ročníku napříč soutěžemi zůstává neporažena (6-1-0). Družina trenéra Jacoba Neestrupa ve druhém předkole KL bez problémů vyřadila gibraltarský Magpies FC (souhrnný výsledek: 8:1) a před cestou do Ostravy v předkolech na evropské scéně neprohrála sedmnáctkrát po sobě (12-5-0, po 90 minutách).

Oba týmy na sebe v Kodani narazily poprvé. Ostrava v pátém souboji s dánským klubem pod hlavičkou UEFA poprvé prohrála (3-1-1), v předchozích dvou pohárových dvojzápasech se soupeři z Dánska postoupila.

Přehled kvalifikace Konferenční ligy