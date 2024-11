Brankář Mladé Boleslavi Matouš Trmal (26) se už nemůže dočkat čtvrtečního duelu třetího kola Konferenční ligy proti svému bývalému celku Vitórii Guimaraes. Šestadvacetiletý fotbalista se těší nejen na setkání se známými tvářemi z klubu, ale především na domácí fanoušky, které považuje za nejlepší v Portugalsku. Na předzápasové tiskové konferenci upozornil, že Guimaraes se za poslední rok výrazně výkonnostně posunul a je favoritem utkání.

"Na zítřek se těším. Je pro mě super se vrátit, vrátilo se mi plno vzpomínek. Těším se na bývalé spoluhráče, realizák. Když jsem procházel stadionem, tak jsem potkal hodně lidí, co tu byli už za mě. Je příjemné je zase všechny vidět," řekl Trmal novinářům.

Odchovanec Slovácka zamířil do středočeského klubu v létě 2023 právě z Guimaraese, kde působil od roku 2020. Celkem odchytal za klub 15 soutěžních utkání, ročník 2022/23 strávil na hostování v Marítimu.

"Určitě se to tady hodně změnilo. Když jsem přišel, tak byl v klubu ještě jiný prezident. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale tehdy sem chodili daleko jiní hráči než teď, bylo tu víc Evropanů. Nový prezident nastavil jinou koncepci a tým se mi teď líbí víc, šlape lépe. Podle mě jsou daleko vyspělejší, než když jsem tady byl, mají super výsledky," uvedl Trmal. "Víme, že Vitória je kvalitní soupeř, nejsme v pozici favorita. Zítra asi očekávám více práce. Jsme ale dobře připravení a budeme se snažit udělat maximum pro dobrý výsledek," přidal.

Bývalý brankář reprezentace do 21 let se těší i na atmosféru na třicetitisícovém stadionu pojmenovaném po prvním portugalském králi Alfonsovi I. Portugalském. "Fanoušci jsou nejlepší v portugalské lize. Já jsem je tady miloval. I když jsem je potkával ve městě, tak se ke mně hlásili a byli fakt milí. Zítra uvidíte od první minuty atmosféru, která není v Česku úplně běžná. Doufám, že i mě přivítají pozitivně, protože jsme měli spolu vždycky dobrý vztah," přeje si rodák z Tasovic.

Jeho tým se ve čtvrtek pokusí získat první body v soutěži, Guimaraes má naopak po dvou kolech stoprocentní bilanci. Trmala čeká pikantní souboj s domácím brankářem Brunem Varelou, jemuž dělal po většinu svého angažmá v Portugalsku náhradníka.

"S Brunem byla spolupráce na dobré úrovni, je to výborný gólman. Trochu mě mrzelo, že mě nepustil častěji do brány, ale měl to zasloužené a vydřené. Už za mě byl kapitán, lídr kabiny, velká osobnost klubu. Na něho se také těším a doufám, že po zápase spolu pokecáme," řekl Trmal.

Svůj bývalý klub na dálku stále sleduje. "S klukama nejsem úplně v kontaktu, akorát po losu proběhla nějaká zpráva, hecovačka. Zrovna minulý týden jsem koukal na derby s Bragou, se kterou prohráli v poháru 1:2. Vitória hrála dobře, i když zápas ovlivnila červená karta. Výsledky sleduji každý týden, a když se to neprolíná s naším utkáním, tak se snažím koukat i na zápasy," dodal mladoboleslavský gólman.