Levý před odvetou favorizuje Baník: V Kodani hrál velmi dobře, teď překvapí a postoupí

Jen těžko by se v posledních letech hledal den, který by byl pro ostravský Baník důležitější. Tým trenéra Pavla Hapala od 19 hodin přivítá FC Kodaň a ve hře je vstupenka do finálního předkola Konferenční ligy. Přestože Baník bude dohánět ztrátu jednoho gólu, panuje nejen mezi jeho fanoušky mírný optimismus. "Ostrava rozhodně není bez šance,“ myslí si expert Stanislav Levý.

V prvním duelu na půdě soupeře sahal Baník po senzační remíze, ránu hráčům i fanouškům však v nastavení gólem na 1:0 zasadil Victor Froholdt. I přesto se éterem nese pozitivní nálada a víra v to, že by Baník mohl odvetu zvládnout. "Baník rozhodně není bez šancí,“ přikývl souhlasně Levý. "V Kodani si dokázal, že proti nim může hrát. Baník odehrál velmi dobrý zápas, měl šance. A to je důležité zjištění, extrémně to v hlavě pomůže.“

Ostravany jistě posílila i vydřená ligová výhra nad Hradcem Králové 1:0, byť to dlouho vypadalo, že proti oslabenému sokovi přesilovku nevyužijí. "Baníku to dodá hodně sil, o tom jsem přesvědčen. Obrana Hradce byla extrémně zahuštěná, do ní se prostě dostává těžko. Baník tam neposílal ideální centry, možná trochu chyběl moment překvapení,“ přemítal nad herním projevem ostravského týmu.

Statistiky prvního zápasu. Livesport

Klíč k otevření defenzivy soupeřů často drží kreativní brazilský kapitán Ewerton. Jenže když ho protivník dokáže uhlídat, bývá to s gólovou produktivitou složité. Odpovědnost najednou musejí převzít další hráči. "Hradečtí pokryli Ewertona skvěle. Byl neustále zdvojený a šlo vidět, že nebyl úplně ve své kůži,“ uznal Levý.

Všimli si toho určitě i skauti Kodaně. Notýsky musely být popsány hned po prvním duelu, Ewerton byl totiž u míče velmi často a nebýt ostravské nemohoucnosti v zakončení, mohl posbírat několik asistencí. Nestalo se. A také ve vzpomínaném duelu s Hradcem souhra zaskřípala.

Stanislav Levý věří v odvetě Ostravě. Profimedia

Po duelu v Kodani byl sice chválen Erik Prekop, nicméně o víkendu si renomé pokazil. S brazilským spoluhráčem šel do přečíslení dva na gólmana, ale místo toho, aby spoluhráči naservíroval míč před prázdnou bránu, zakončil sám a netrefil bránu. "Určitě mohl a měl nahrávat, nicméně když se útočník dostane do takové šance, je to o něm. Měl ideální pozici, chyběla tomu přesnost. Jako trenér bych mu ale nevyčítal, že to vzal sám na sebe,“ konstatoval na adresu slovenského útočníka někdejší trenér Plzně či Slovácka.

Tři body ale Baník proti Hradci získal, teď ještě na ně navázat v duelu s Kodaní. "Je to absolutně otevřené i přesto, že Baník bude dohánět ztrátu. Ostravané budou určitě těžit z plných tribun, je to obří zápas, bude plno. Troufám si říct, že Baník udělá překvapení a postoupí,“ predikoval Levý.