Fotbalisté Mladé Boleslavi v Maďarsku bojují o postup do skupiny Konferenční ligy.

Fotbalisté Mladé Boleslavi nastoupili od 19:00 v Maďarsku k rozhodujícímu zápasu o postup do Konferenční ligy. Do odvety 4. předkola na hřišti úřadujících maďarských vicemistrů FC Paks šli po úvodní remíze 2:2 v neobvyklé situaci. Účast v hlavní fázi evropského poháru po 17 letech se pokusí vybojovat s novým trenérem Andreasem Brännströmem (48), který v sobotu nahradil Davida Holoubka (44). Na pravém křídle začal poprvé v této sezoně Lamin Jawo (29), jenž se vrátil po zranění. Právě gambijský forvard otevřel ve 48. minutě skóre utkání. To můžete živě sledovat na livesport.cz.

Mladá Boleslav vyrazila k odvetě 4. předkola Konferenční ligy (KL) s FC Paks po remíze 2:2 z domácího střetnutí. Maďarský celek se na evropské scéně představil teprve podruhé a čeká na premiérový postup do skupiny, zatímco mužstvo nového trenéra Andrease Brännströma se do skupinové fáze pohárů neprobojovalo od sezony 2007/08.

Paks v úvodním zápase jako první inkasovalo, v závěrečných deseti minutách sice nepříznivý výsledek otočilo, poslední slovo však měl v nastavení Tomáš Ladra. Svěřenci kouče Györgyho Bognára si – stejně jako Mladá Boleslav – nechali odložit víkendový ligový duel a do domácího prostředí se vrací s vědomím, že tam vyhráli předchozí čtyři soutěžní utkání.

Maďarský tým dvě z uvedených výher zaznamenal v pohárech, kde neprohrál šestkrát za sebou (4-2-0) od porážky 0:4 s druholigovým rumunským Hunedoaru (celkové skóre: 2:4) v úvodním předkole Evropské ligy (EL). Paksi následně v kvalifikaci KL vyřadilo AEK Larnaka (souhrnný výsledek: 5:0) a černohorský Mornar Bar (celkové skóre: 5:2).

Mladá Boleslav mezi zápasy s Paksem nečekaně odvolala Davida Holoubka a na jeho místo angažovala švédského kouče Andrease Brännströma, který v minulosti vedl AIK Solna nebo Mjällby. Středočeský celek udělal změnu na lavičce navzdory tomu, že v letošním ročníku zůstává na evropské scéně neporažený.

Sestavy týmů pro odvetné utkání. Livesport

Ve druhém předkole KL vyřadil litevský Transinvest (souhrnný výsledek: 3:0) a následně si poradil s Hapoelem Beer Ševa (celkové skóre: 5:3). Hosté prohráli jediné z posledních devíti střetnutí pod hlavičkou UEFA (4-4-1) a před cestou do Maďarska jim posílí sebevědomí, že z uplynulých šesti venkovních duelů v pohárové Evropě zapsali pouze jednu porážku (4-1-1).

Před týdnem byla na programu vzájemná premiéra. Mladá Boleslav do té doby v soutěžích UEFA nepotkala maďarského protivníka, Paks zase nehrál s českým klubem.