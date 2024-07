LIVE: Mladá Boleslav v předkole KL hostí litevský Transinvest a vede, v akci je i Baník

Fotbalisté Mladé Boleslavi se po pěti letech vracejí do pohárové Evropy a ve druhém předkole Konferenční ligy jsou proti litevskému Transinvestu obrovským favoritem na postup. Český tým se může do skupinové fáze pohárové soutěže kvalifikovat po dlouhých 17 letech, kdežto hostující mužstvo čeká debut na evropské scéně. Utkání sledujte od 18 hodin živě na Livesport.cz. Jen o hodinu později navíc začal zápas mezi Baníkem Ostrava a arménským Urartu.

Svěřenci trenéra Davida Holoubka po vydařené přípravě nezvládli úvodní ligový zápas v Jablonci, odkud se vraceli s prázdnou po porážce 0:2, když dohrávali bez dvojice vyloučených hráčů. Mladá Boleslav si chce zlepšit náladu v Evropě, kde prohrála jediné z předchozích čtyř vystoupení (1-2-1). Středočeský celek zmíněnou porážku zaznamenal doma s rumunským FCSB, předtím však v evropských pohárech před vlastními fanoušky čtyřikrát za sebou neprohrál a z toho třikrát zvítězil.

Transinvest byl založený teprve před třemi lety přepravní společností Transekspedicija, která sídlí ve vesnici Galine severně od Vilniusu. Během dvou let postoupil z třetí ligy do nejvyšší soutěže a premiérové účasti v pohárové Evropě se dočkal po výhře v Litevském poháru, což se mu povedlo jako prvnímu druholigovému týmu. Transinvest se po 23 kolech (7-2-14) litevské A Ligy – hraje se od jara do podzimu – nachází na osmém místě desetičlenné tabulky. Hosté naposledy remizovali 2:2 se Suduvou a do Česka vyrazili s vědomím, že na hřištích soupeřů třikrát v řadě prohráli bez vstřelené branky.

Mladá Boleslav je velkým favoritem. Enetpulse

Koho sledovat: Marek Matějovský je jedním z šesti pamětníků poslední mladoboleslavské účasti v evropských pohárech, před pěti lety v odvetě 2. předkola Evropské ligy (EL) na půdě kazašského Ordabasy Šymkent otevřel skóre. Transinvest se bude v ofenzivě spoléhat na brazilského útočníka Henriqueho Devense, který je s 11 góly nejlepším kanonýrem litevské A Ligy.

Zajímavosti: Mladá Boleslav si na evropské scéně zahrála skupinu pouze v sezonách 2006/07 a 2007/08 v Poháru UEFA/EL, od té doby sedmkrát po sobě vypadla v předkole EL. Vítěz narazí ve 3. předkole EKL na postupujícího z dvojutkání mezi izraelským Hapoelem Beer Ševa a bulharským Černo More Varna.

Svěřenci trenéra Pavla Hapala vstoupili do sezony porážkou 1:2 na hřišti Bohemians 1905 a v součtu s přípravou vyhráli pouze jedno z posledních osmi utkání (1-2-5). Ostrava bude proti Urartu výrazným favoritem, musí se ale mít na pozoru, neboť v pohárech doma třikrát po sobě nezvítězila (0-1-2).

Urartu do arménské ligy vstoupí až v srpnu, na rozdíl od Baníku však musel absolvovat úvodní předkolo EKL, v němž vyřadil estonský Kalev Tallinn (celkové skóre: 4:1). Mužstvo kouče Dmitrije Gunka neprohrálo předchozích pět soutěžních zápasů (3-2-0), venku na evropské scéně se mu ale nedaří a vyhrálo tam jenom minulý z posledních sedmi duelů.

Oba týmy na sebe narazí poprvé, Ostrava se pod hlavičkou UEFA dosud neutkala s arménským protivníkem. České kluby prohrály jediné ze čtyř klání se soupeři z Arménie, v předešlém měření sil však Jablonec v roce 2019 nečekaně vypadl v kvalifikaci Evropské ligy s Pjunikem Jerevan.

Baník je velkým favoritem utkání. Livesport

Koho sledovat: Ewerton k návratu Baníku do pohárové Evropy pomohl 14 ligovými góly a z toho se desetkrát trefil ve Vítkovicích. Edgar Movsesjan v prvním zápase úvodního předkola na půdě Kalevu Tallinn vstřelil obě branky Urartu, kam přišel po vydařených působeních v FC Noah a FC Van.

Zajímavosti: Urartu v Tallinnu postrádal ruské hráče, kteří kvůli válce na Ukrajině neobdrželi vízum. To pravděpodobně nedostanou ani v Česku. Trenér Gunko chybět nebude, protože vyjma ruského má také arménské občanství. Postupující ve 3. předkole EKL narazí na FC Kodaň nebo Magpies z Gibraltaru.