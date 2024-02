Almería se vytoužené výhry opět nedočkala, Granada se v deseti ubránila

Fotbalisté Valencie ve 23. kole La Ligy přehráli poslední Almeríi 2:1. Netopýrům stačilo na zajištění tří bodů necelých 25 minut hry. Postupně se totiž prosadil jak Hugo Duro (24), tak i Roman Jaremčuk (28). První jmenovaný zažívá nejpovedenější období kariéry, když v tomto ročníku vstřelil již 10. branku. Španělský útočník však jistě nepotěšil hostující fanoušky, kteří si museli vytrpět již 17. porážku svých oblíbenců v ročníku. Granada remizovala s Las Palmas 1:1.

První obrovskou příležitost zahodil hostující celek. Gonzalo Melero ziskem míče na vlastní polovině odstartoval rychlý brejk, který měl po přihrávce od Léa Baptistaa i zakončit z bezprostřední blízkosti. Španělský záložník však ve stoprocentní šanci úplně selhal a bránu přestřelil. Netopýři na druhé straně hřiště naložili se svým útočným výpadem mnohem lépe. Duro si ve vápně počkal na skákavý pas a z prvního doteku ho usměrnil přesně k levé tyči.

Další pohromu pro nejhorší tým v lize připravil Jaremčuk, který přesnou hlavičkou do protipohybu gólmana zdvojnásobil vedení domácích. Almería sice chvíli na to dostala balon do sítě zásluhou Edgara Gonzáleze, gól byl však kvůli hře rukou odvolán.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Regulérní trefy se fotbalisté Almeríe dočkali v 50. minutě. Sergio Arribas se i přes těsné bránění dvou protihráčů probojoval k centru z levé strany a míč propasíroval za záda Giorgiho Mamardashviliho. Po hodině hry trefil Álex Centelles loktem do obličeje domácího Diega Lópeze a byl nařízen pokutový kop.

Balon si na penaltový puntík položil Pepelu, ale následnou střelou pouze orazítkoval levou tyč. Mrzet jej to však nemuselo, jelikož jeho kolegové v obraně soupeře k vyrovnání nepustili.

Duel nezačal pro domácí celek vesele, když ve 21. minutě zatáhl za záchrannou brzdu poslední obránce Piatkowski a po přezkoumání videa uviděl červený kartonek.

Navzdory oslabení přežila Granada první půli bez úhony, naopak krátce před pauzou skórovala. Premiérový gól v evropském fotbale zaznamenal Méndez, jenž zúročil dalekonosnou přihrávku a po zemi nasměroval míč přesně k levé tyči.

Statistiky utkání. Livesport

Hráči Las Palmas se od začátku druhého dějství snažili zúročit početní převahu, v cestě jim však stála pevná obrana soupeře. Kýženého zásahu tak dosáhli až v 68. minutě, kdy se razantní hlavičkou prosadil střídající Pejiňo.

Fanoušci domácího celku se o chvíli později radovali z vyrovnání, gól ovšem ihned odvolal rozhodčí kvůli ofsajdu.

Girona – Real Sociedad (21:00)

