Ancelotti oslavil novou smlouvu v Realu vítězstvím. Granada uťala dlouhé čekání na výhru

Realu Madrid se v 19. kole La Ligy proti Mallorce dlouho nedařilo skórovat, v 78. minutě se však prosadil hlavou Antonio Rüdiger a udělal tak radost Carlu Ancelottimu, který před pár dny podepsal s Los Blancos novou smlouvu do roku 2026. O záchranu bojují Granada porazila v andaluském derby Cádiz 2:0 a dosáhla na první výhru od 26. srpna. Celta Vigo potěšila vítězstvím nad Betisem 2:1 trenéra Rafaela Beníteze, jehož pozice byla po neuspokojivých výsledcích notně vratká.

Real byl od úvodních minut aktivnější a snažil se najít mezery v obranném bloku Mallorky. První obrovskou šanci měl ve 20. minutě uzdravený Vinícius Junior, který ale křižnou ranou těsně minul pravou tyč. Aktivní Brazilec zahrozil i ve 37. minutě, skvělým zákrokem se ovšem blýskl Predrag Rajkovič, jenž dalekonosný projektil zlikvidoval. Postupem času se však začali dostávat do hry i hosté.

Šok na Santiago Bernabéu mohl přinést ve 41. minutě Antonio Sánchez, ale hlavičkou trefil jen břevno. Závar byl před brankou Realu i v nastaveném čase, Andrij Lunin v malém vápně nedokázal chytit míč do rukou a pouze jej vyrazil na kopačku Cyleho Larina, jenže ten těsně minul. Pár minut po změně stran opět zvonila branková konstrukce za zády Lunina, tentokrát napálil z velké vzdálenosti pravou tyč Dani Rodríguez.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Sympaticky hrající Rumělky se postupně stáhly zpět do defenzivního bloku, do kterého se hráči Bílého baletu jen těžko dostávali. V 69. minutě se jim to povedlo. Rodrygo si navedl míč na silnější pravačku a chtěl obstřelit Rajkoviče. Ten však reflexivně vyrazil míč na Brahima Díaze, jenž z metru před prázdnou brankou trestuhodně trefil pouze tyč. Mrzet jej to nakonec nemuselo, v 78. minutě se totiž prosadil po rohu hlavou Rüdiger, jehož trefa byla rozhodující.

Jako první mohli kapitulovat už ve třetí minutě hosté, rychlou brejkovou akci ale Uzuni zakončil z bezprostřední blízkosti těsně vedle. Po čtvrthodině se sice domácí poprvé v utkání prosadili, Lucas Boyé si ovšem při krásné individuální akci pomohl ve vápně rukou, a gól tak nemohl platit. Ve 25. minutě už se ale hráči Granady přece jen radovali z vedení.

Boye po centru do vápna sklepl míč na Uzuniho, jenž u levé tyče ve skluzu dorážel do téměř odkryté sítě. Albánský útočník mohl záhy přidat druhou trefu, ale jeho ránu z hranice vápna zneškodnil Conan Ledesma. Nazaríes byli i po zbytek první půle nebezpečnější, Cádiz mohl zahrozit jen z penalty, tu ovšem rozhodčí po konzultaci s VAR v nastaveném čase neodpískal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ihned po změně stran přišla pro hosty další tvrdá rána, jelikož se Sobrino absolutně zbytečně ohnal rukama po svém protihráči, za což viděl červenou kartu. Granada početní výhody využila po hodině hry, kdy se prosadil Zaragoza, který po přihrávce od Carlose Nevy poslal míč do protipohybu brankáře. I přes početní oslabení se Piráti snažili alespoň o čestnou branku, té se však nakonec nedočkali.

Vrásky na čele kritizovaného trenéra Beníteze přidělal už v šesté minutě Aitor Ruibal, jenž sebevědomě převzal přihrávku od Isca a zakončil přesně na zadní tyč. Hosté se ovšem z vedení dlouho neradovali, jelikož si Borja Iglesias ve vlastním vápně spletl balon s nohou Larsena a rozhodčí nařídil penaltu. K ní se postavil šestatřicetiletý Iago Aspas a zkušenosti přetavil ranou po zemi ve vyrovnání.

Od té chvíle se hra přelévala ze strany na stranu, diváci však na větší šance do konce první půle čekali marně. Podobné to bylo po změně stran. Celta sice přidala na tempu a dostávala se i do zakončení, jenže žádné nemělo takové parametry, aby ohrozilo bránu Ruie Silvy. Až čtvrt hodiny před koncem přišel náznak příležitosti i ve vápně domácích, ránu Luize Henriqueho ale zblokovala obrana a stejně skončil i pokus Sergiho Altimiry.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jak bývá ve Španělsku zvykem, týmy se postaraly o pořádný rozruch v samotném závěru. Po zmatcích v hostující šestnáctce se nejdříve prosadil z hraniční situace Larsen, hlavní sudí však po dlouhém přezkumu u videa nakonec neodvolal gól pro ofsajd, ale kvůli faulu Aspase. V desetiminutovém nastavení pláchl defenzivě Betisu z vlastní poloviny vybíhající Swedberg a po kličce Silvovi spustil lavinu nadšení na tribunách.

Tabulka La Ligy