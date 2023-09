Atlético poprvé v sezoně prohrálo. Valencie na něj našla recept po devíti letech

Hráči Valencie slaví jeden ze tří gólů do sítě Atlétika.

Valencie zvítězila v rámci 5. kola La Ligy doma nad Atlétikem Madrid vysoko 3:0. Hvězdou utkání se stal 23letý Hugo Duro, jenž ještě v prvním dějství stihl vsítit dvě branky. Domácí tak poprvé od roku 2014 přehráli Los Colchoneros, kteří kvůli tomu premiérově v aktuálním ročníku odešli ze zápasu bez bodů. Stejným výsledkem Bilbao přehrálo Cádiz, čímž prodloužilo sérii neporazitelnosti na čtyři utkání v řadě.

Dobrou pozici pro skórování měl ve 24. minutě Guruzeta, který si naběhl na centr z přímého kopu z pravé části hřiště. Svou hlavičku ale nasměroval přímo do náruče brankáře hostů. Ještě blíž gólu byl o čtyři minuty později Sancet. Po centru zleva totiž hlavičkoval nikým nehlídaný do břevna. Baskové nadále utahovali šrouby. Álex Berenguer napřáhl po půlhodině hry k jedovaté střele a ta jen těsně prosvištěla vedle tyče. Krátce před pauzou pak brankovou konstrukci znovu orazítkoval Sancet.

Domácí fotbalisté navázali po poločase na svoji aktivitu a v 58. minutě se mohli radovat, to by ale nadvakrát nesměli zblízka selhat. Nejprve totiž předvedl senzační instinktivní zákrok Ledesma a hned následující dorážku odvážně zblokoval jeden ze skluzujících obránců. Sladkou odměnu si tak Baskové vychutnali až v 66. minutě.

Guruzeta si naběhl na dlouhý centr a hlavičkou na zadní tyči potrestal Ledesmův špatný výběh. Hned za dvě minuty se k odraženému míči ve vápně dostal Villalibre a rovněž hlavou přidal druhý gól. Úplnou tečku za utkáním pak v nastavení třetí trefou napsal Iňaki Williams.

Zápas nabídl skvělý start, když domácí Duro po tečované přihrávce Sergiho Canose v páté minutě zblízka zavěsil nechytatelně pod břevno. Aktivní výkon Valencie pokračoval i poté, v krátkém sledu ale Christhian Mosquera z dobré pozice hlavičkoval mimo a ránu Canose doprostřed kryl Jan Oblak. Ve 34. minutě bylo na stadionu Mestalla znovu veselo, v hlavní roli byl opět Duro, který po vyvezení Frana Péreze obešel dva obránce a připsal si třetí zásah v letošním ročníku. Hosté pak před pauzou navíc ztratili kvůli zranění Thomase Lemara.

Trenér Simeone reagoval na manko v poločasové pauze hned dvojím střídáním a mělo téměř okamžitý účinek. Moratova hlavička však na bližší tyči neprošla přes pozorného brankáře Valencie. Neproměněná šance ho mohla o to víc mrzet, neboť o pár chvil později napřáhl zpoza vápna po výborné individuální akci Guerra a ranou do pravé šibenice donutil Oblaka potřetí kapitulovat. Domácí pak podržel Giorgi Mamardašvili, nebýt jeho zákroku, rána Ángela Correy by zapadla přesně pod břevno.

