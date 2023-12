Auru Girony pocítila i Valencia, famózní obrat zařídily dvě generace Jihoameričanů

Girona v 15. kole La Ligy udolala dvěma góly v závěru Valencii 2:1 a alespoň dočasně se vrátila do čela tabulky. Po triumfu přitom dlouho sahali Netopýři, které poslal do vedení Hugo Duro. Čtvrthodinu před koncem se ovšem na trávník dostal sedmatřicetiletý Cristhian Stuani a po dvou přihrávkách o 16 let mladšího mladšího Yana Couta průběh duelu zvrátil. Bilbao bodovalo popáté v řadě, doma rozstřílelo Vallecano 4:0 a v tabulce zůstalo v kontaktu s první čtyřkou.

Girona od začátku ovládala hru a v úvodních 20 minutách držela balon častěji než soupeř. První šanci si přesto připravili hosté, když se ve 22. minutě po levé straně prohnal Fran Pérez, jeho střela těsně minula pravou tyč. Blanquivermells měli jasnou převahu, ovšem díky skvělé defenzivní práci Valencie se domácí objevili v první půli šestkrát v ofsajdu a za 45 minut nevystřelili na branku.

Domácí pokračovali v nastaveném tempu i ve druhé půli. V 51. minutě vypálil za hranicí pokutového území Aleix García, ale jeho dalekonosný pokus vyrazil Giorgi Mamardashvili. Nedlouho poté však ztratil při výrazném tlaku Girony koncentraci David López, který nereagoval na zpětnou přihrávku. Jeho zaváhání využil Duro, jenž v úniku přeloboval padajícího Paula Gazzanigu.

Domácí poté uzamkli Xotos na jejich polovině a po silném tlaku se jim až v 83. minutě podařilo vyrovnat. Po centru z pravé strany míč doletěl ke Stuanimu, který jej pohodlně dopravil do sítě. Girona se hnala za vítězstvím a po dalším centru Couta si na balon naběhl do šestnáctky opět Stuani a svým druhým gólem v utkání otočil skóre. V nastavení ještě po Portově pasu uklidil míč do brány Sávio, po přezkumu u videa byl však jeho gól na 3:1 odvolán kvůli ofsajdu.

Cestu k vysokému vítězství načal ve 23. minutě Gorka Guruzeta, jenž se neuznaným zásahem chvíli předtím nenechal odradit. Bilbao si kromě pohodlného tříbodového zisku nadělilo také pojistku nadějného odchovance Nica Williamse, jenž se zkraje prosince upsal Baskům až do roku 2027. Ten se navíc stejně jako jeho bratr Iňaki Williams zapsal do kolonky úspěšných střelců. Athletic zároveň potěšil vlastní fanoušky již sedmou domácí neprohrou v řadě, v nichž navíc udržel průměr přes tři vstřelené góly na utkání.

