Espanyol s Králem v základní sestavě nestačil na Sevillu. Rozhodl dvougólový Lukebakio

Sevilla díky dvěma gólům Doda Lukebakia porazila v předehrávce 11. kola LaLigy Espanyol 2:0 a částečně odčinila výbuch s Barcelonou z předchozího kola. Domácí naopak zapsali čtvrtou porážku z pěti posledních duelů a po nadějném začátku sezony rychle padají tabulkou.

Domácí se mohli dostat poměrně rychle do vedení, ale promarnili hromadu šancí. Slušnými šancemi pohrdli postupně Leandro Cabrera a po něm Álvaro Tejero. Slovo si tak vzala hostující Sevilla a konkrétně to byl Lukebakio. Po přihrávce Sambiho Lokongy poněkud překvapivě vypálil a z 25 metrů zakroutil míč naprosto přesně do horního rohu.

I přes inkasovaný gól se do šancí znovu tlačili více domácí a znovu to byl belgický útočník kdo překazil jejich snažení. Z nenápadné akce se dostal k zakončení z vnitřku pokutového území a trefil krásně vzdálenější roh. Hosté si do kabin odnesli dvougólový náskok, ačkoliv tomu herní obraz vůbec neodpovídal.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

S ubývajícím časem domácí stupňovali svůj tlak a Alejo Véliz byl blízko snížení, jeho hlavička však zamířila těsně vedle tyče. Deset minut před koncem pak VAR odvolal nařízenou penaltu, čímž definitivně srazil sebevědomí Espanyolu, Sevilla si došla pro třetí vítězství z posledních pěti zápasů a vyšvihla se do první desítky.