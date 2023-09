Fotbalový víkend ONLINE: Černý den pro kluby z Manchesteru, brankář Waalwijku oživován

Zatímco během týdne mohli fotbaloví nadšenci sledovat, jak se jejich týmům daří v domácím poháru, víkend už je opět ve znamení ligového dění. To už tradičně, například i očima dat, sleduje fotbalový tracker Livesport Zpráv, který fotbalové fanoušky drží v pozoru.

SOBOTA, 30. ZÁŘÍ

23:25 – Zápas nizozemské ligy Waalwijk – Ajax byl předčasně ukončen kvůli vážnému stavu domácího brankáře Etiennea Vaessena, jenž byl na hřišti oživován.

22:00 – Arsenal porazil Bournemouth 4:0 a na své konto si připsal jubilejní 650. výhru v rámci anglické Premier League. Více triumfů má na svém kontě jen Manchester United, a to 729.

21:55 – "Gól Luize Díaze nebyl týmem rozhodčích na hřišti uznán pro ofsajd. Jednalo se o jasnou a zjevnou faktickou chybu, která měla vést k uznání gólu po zásahu VAR, ten však nepřišel," stojí v prohlášení anglické asociace profesionálních sudí. Ta by měla v nejbližší době kontaktovat Liverpool i Wolverhampton a o skutečnosti i dalším dění je informovat.

21:20 – Čeští reprezentanti Vladimír Coufal a Tomáš Souček byli jedněmi ze stěžejních pilířů West Hamu během úspěšného zápasu Premier League proti Sheffieldu United a udělali mimochodem taktéž velkou radost manažerovi Davidovi Moyesovi. Pro něj se totiž jednalo o jubilejní 900. utkání na ligové scéně, které oslavil vítězným způsobem.

20:45 – Joël Matip v čase 95 minut a 31 sekund vstřelil jak nejzazší vlastní gól v zápase Premier League, tak nejzazší vítězný gól, který Liverpool v lize inkasoval minimálně od sezony 2006/2007.

20:15 – Motherwell v 7. kole skotské Premiership se Celtikem dlouho prohrával, v páté minutě nastavení se ovšem zmohl na vyrovnání. Jeho fanoušci tuto trefu oslavili mimo jiné vniknutím na hřiště. Po uklidnění situace a znovurozehrání ovšem hosté udeřili prodruhé a nakonec získali tři body.

20:00 – Liverpool dostal v posledních šesti zápasech Premier League tři červené karty, což je stejně jako v předchozích 168 utkáních.

19:55 – Arsenal vyhrál úvodní tři venkovní zápasy v nejvyšší soutěži teprve počtvrté v historii. Vůbec poprvé se mu to však podařilo bez jediné inkasované branky.

19:45 – "Nebyla to taková paráda jako v předchozích pěti zápasech, ale to nám může být jedno. Odehráli jsme dobré utkání a odvezli si domů tři body. Každý den tvrdě a pečlivě pracujeme, takže to pro mě není žádné překvapení," řekl po výhře 3:0 švýcarský záložník Granit Xhaka, který přišel do Leverkusenu v létě z Arsenalu.

19:20 – Celé utkání na půdě Go Ahead Eagles odehrál v dresu Feyenoordu slovenský obránce Dávid Hancko. V 78. minutě naskočil do hry i záložník Ondřej Lingr. Jeho tým nakonec zvítězil 3:1.

19:05 – Vasco da Gama, brazilský klub vlastněný společností 777 Partners, která se dohodla na koupi 94,1procentního podílu Farhada Moshiriho v Evertonu, byl údajně postižen zákazem přestupů ze strany FIFA kvůli pozdním platbám.

18:45 – "Jsem s vítězstvím spokojený, byť mě mrzí, že to je doma v Olomouci, ale bojuji teď za Baník. Musím také říct, že jsme tady měli domácí prostředí. Síla baníkovského publika byla velká a fanoušci nabudili kluky už na rozcvičce. Nádherná atmosféra, byla radost v tom hrát," rozplýval se po výhře 3:0 trenér Baníku Ostrava Pavel Hapal.

18:40 – Dánský útočník Jonas Wind si v 6. kole Bundesligy připsal trefy s pořadovými čísly šest a sedm. Tím překonal svůj loňský výkon, kdy na šest gólů potřeboval 24 ligových zápasů.

Jonas Wind překonal svá čísla z loňské sezony. AFP

18:20 – Na sobotní zápasy rozhodně nebudou v dobrém vzpomínat Manchesteru. Oba tamní kluby totiž odešly ze svých zápasů bez bodu, což se zase tak často nestává. Zatímco United doma vyhořeli s Crystal Palace a prohráli 0:1, jejich městský rival nezvládl roli favorita na hřišti Wolves a padl 1:2. Domácí výběr přitom vyslal jedinou střelu na bránu City. Pro úřadujícího mistra to byla vůbec první bodová ztráta v aktuálním ročníku.

18:15 – "Součinnost mezi hráči nebyla taková, jaká by měla být. Za celý zápas jsme neměli střelu na bránu, takhle se hrát nedá. Jablonec vyhrál naprosto zaslouženě," hlesl po porážce 0:2 kouč Slovácka Martin Svědík.

Statistiky utkání. Livesport

"Defenziva pracovala dobře a udržela nulu, Slovácko se nám tam dostávalo trochu až v závěru. Konečně jsme to zvládli vítězně. Nejen já, ale i hráči cítíme obrovskou úlevu," pochvaloval si na druhé straně trenér Radoslav Látal.

18:00 – Fotbalisté Leverkusenu zvítězili v 6. kole německé Bundesligy v Mohuči 3:0 a s pěti výhrami a jednou remízou zažívají nejlepší vstup do soutěže v historii. Více se můžete dozvědět v článku.

17:45 – Brighton vůbec poprvé inkasoval šest nebo více gólů v jediném zápase nejvyšší anglické ligy a poprvé v libovolné soutěži od porážky 0:6 s West Hamem v Championship v dubnu 2012.

17:30 – "Zápas se z mého pohledu nevyvíjel dobře. Měli jsme v první půli ze soupeře až moc velký respekt, v napadání jejich rozehrávky jsme měli být aktivnější. Ve druhé půli jsme byli blízko vítězství, měli jsme ho na dosah. Na ostatní výsledky se nedívám, my se musíme z toho dostat sami, ale je za námi teprve deset kol," řekl po remíze 1:1 s Českými Budějovicemi trenér Pavel Vrba.

17:15 – Karviná si pod novým koučem Jurajem Jarábkem počínala v 10. kole české nejvyšší soutěže famózně a dočkala se poměrně překvapivého vysokého vítězství na Libercem. První trefu přitom zaznamenala už po zhruba deseti odehraných minutách, a ukončila tak své střelecké trápení. Slezský gólový půst trval i s nepodařeným duelem domácího poháru v Uničově celkem 365 minut. Reportáž z utkání si můžete přečíst zde.

Střelci utkání. Livesport

16:40 – Zápas West Hamu se Sheffieldem bude mít výraznou českou stopu. Kromě Vladimíra Coufala se do statistik zápasu zapíše i jeho parťák Tomáš Souček, který ve 37. minutě navýšil vedení Kladivářů už na 2:0. Pro Součka jde o první ligový gól od dubna. Přehled utkání West Ham – Sheffield Utd.

16:30 – Český obránce ve službách West Hamu United Vladimír Coufal prožívá parádní období. Ve třetím utkání v řadě si totiž připsal asistenci, tentokrát přihrál na vedoucí branku Jarroda Bowena v utkání proti Sheffieldu United.

15:40 – Aston Villa díky výhře nad Brightonem vyhrála v rámci Premier League už desátý domácí zápas v řadě. Lépe je na tom už pouze úřadující mistr Manchester City (13 zápasů).

15:30 – Parádní zápas má za sebou Ollie Watkins, jenž hattrickem sestřelil Brighton a výrazně se podepsal pod vysokou výhru Aston Villy 6:1 nad Brightonem. Anglický útočník potvrdil, že má Albion v oblibě, jelikož ve své kariéře nenastřílel žádnému jinému týmu více branek.

Pohyb Ollieho Watkinse v zápase s Brightonem. Opta by Stats Perform

14:50 – Odchovanec Barcelony Ansu Fati, který je aktuálně na hostování v Brightonu, se poprvé střelecky prosadil za anglický klub. V zápase na hřišti Aston Villy v 50. minutě z bezprostřední blízkosti zakončil do odkryté brány a snížil na 1:3.

10:40 – Hradecký asistent trenéra Stanislav Hejkal by chtěl napravit poslední nevydařená derby. Zároveň ví, že si musí dávat pozor na posilu ze Sparty. "Přistoupíme k tomu s veškerou zodpovědností, protože poslední dvě derby jsme nezvládli. Prohráli jsme (v azylu) v Boleslavi i u nich. Velkou posilou soupeře je Kryštof Daněk, který je přímočarý, technický i rychlostně vybavený. Všichni víme, co se teď dělo při pražském derby, takové přemotivovanosti se chceme vyhnout."

10:30 – Šestou sezonu kroutí Lautaro Martínez v barvách milánského Interu a nevypadá to, že by se mělo něco měnit. Argentinský útočník sice měl v létě nabídky ze Saúdské Arábie, hodlá prý ale prodloužit smlouvu u Nerazzurri.

08:20 – Sergio Ramos si v pátečním duelu proti Barceloně dal v La Lize už třetí vlastní gól. Zajímavé na tom je, že předchozí dvě branky, tehdy ještě v dresu Realu Madrid, si dal proti Seville – svému aktuálnímu zaměstnavateli.

08:10 – Teprvé podruhé v 21. století se stalo, že Barcelona vyhrála zápas v La Lize 1:0, přičemž vítězným gólem byl vlastní gól soupeře. Naposledy se tak stalo v roce 2007 proti Mallorce. Tehdy si gól do vlastní sítě vstřelil Fernando Navarro.

07:40 – Sparťanský asistent trenéra Luboš Loučka si je vědom, že Plzeň hraje ve velké formě a odkud hrozí velké nebezpečí. "Doufám, že zápas s Plzní nebude podobný jako derby se Slavií. Setkají se dva týmy hrající ve velké fazoně. Myslím si, že to bude krásný zápas. Musíme přidat více fotbalu než na Slavii a ubránit velmi nebezpečné standardky Plzně. Mají šikovné hráče, do útoku jsou strašně nebezpeční, udržují vysokou intenzitu. Musíme být ještě agresivnější a intenzivnější než oni."

07:30 – Raphinha pravděpodobně vypadne ze sestavy Barcelony. Brazilský křídelník před koncem prvního poločasu nuceně střídal v zápase se Sevillou, na trávníku ho nahradil Fermín López.

PÁTEK, 29. ZÁŘÍ

23:24 – Pouhých pět minut před koncem základní hrací doby se na hřišti v zápase Benfiky Lisabon proti FC Porto objevil český reprezentant David Jurásek. Stihl ale vyfasovat žlutou kartu za nesportovní chování. Jeho tým zvítězil v ostře sledované bitvě 1:0.

23:09 – Barcelona zdolala Sevillu 1:0 a je v čele neúplné tabulky španělské ligy. Předehrávku 8. kola rozhodl vlastní gól Sergia Ramose, legendy rivala Realu Madrid. Jak gól padl? Šestnáctiletý Yamal po centru vrátil míč před branku a Ramos si ho nešťastně srazil do sítě.

20:21 – Příbram v 11. kole druhé ligy zdolala doma 2:1 Chrudim. Středočeši se po třetí výhře za sebou posunuli na šesté místo neúplné tabulky. Chrudim prohrála po pěti ligových utkáních a je jedenáctá.

19:35 – Tři měsíce bude Newcastle postrádat záložníka Harveyho Barnese, který si v nedělním utkání anglické ligy při vítězství 8:0 na hřišti Sheffieldu United poranil nohu. O jeho absenci dnes novinářům řekl trenér Eddie Howe, který se bez letní posily z Leicesteru bude muset obejít i v Lize mistrů.

Na Barnese čeká pauza. Livesport

17:45 – Lipsko den před bundesligovým šlágrem proti Bayernu Mnichov překvapivě propustilo svého sportovního ředitele Maxe Eberla. V německých médiích se v poslední době spekulovalo, že padesátiletý funkcionář má namířeno právě do bavorského velkoklubu. "K tomuto kroku nás vedl (Eberlův) nedostatek odpovědnosti ke klubu. Nemá to nic společného se změnami v kádru nebo sportovními výsledky," uvedli v prohlášení zástupci Lipska.

16:55 – Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský si je vědom, že jeho svěřence čeká v Teplicích náročný zápas. "Teplický tým se oproti minulým sezonám hodně posunul. Ukazoval to už ke konci minulého ročníku a nyní to jen potvrzuje. Zaprvé měli dobré výsledky, také dávají více gólů než v minulosti. Pod trenérem Frťalou je tým hodně konsolidovaný, nepříjemný. Změnili i personální obsazení, přišli tam velmi dobří hráči. Prezentují se velmi dobrou hrou doma i venku."

16:50 – Zhruba měsíc by na marodce Chelsea měl strávit Ben Chilwell, obránce anglického klubu si tento týden poranil stehenní sval.

16:15 – Jenom tři měsíce byl Timo Schultz trenérem Basileje. Švýcarskému klubu se nedaří a letos vyhrál jen čtyři soutěžní zápasy, z toho dva pohárové proti celkům z nižších soutěží, vedení se rozhodlo reagovat a kouče propustilo.

15:30 – Podle Xabiho Alonsa je Patrik Schick je blízko návratu na trávníky. "Je blízko k tomu, aby se zúčastnil celého tréninku. Ale musíme každý den sledovat, jak se věci vyvíjejí. Jsme rádi, že je zpět u týmu," prohlásil kouč Leverkusenu pro deník Kicker. To, že by se český útočník v nejbližší době objevil v ostrém zápase je ale prý vyloučeno.

"Máme plán. Musíme využít reprezentační přestávku k trénování, aby se cítil dobře, když jede na plný plyn. Aby získal jistotu, že i poté bude bez bolesti," vysvětlil Xabi Alonso, který následně odhalil možné datum návratu. "Pokud vše půjde dobře, mohl by mít šanci zahrát si po reprezentační přestávce proti Wolfsburgu," řekl a zdůraznil, že Schick by - na rozdíl od toho, v co sám hráč doufal - neměl v říjnu odcestovat do českého národního týmu. "Pokud nemůže hrát za nás, bylo by nelogické, aby hrál za českou reprezentaci. To by nebylo inteligentní," řekl jasně Xabi Alonso.

Výčet zranění. Livesport

15:00 – Boj o své místo v klubu čeká téměř jistě Radoslava Látala, který s v lize Jabloncem ještě nezažil chuť vítězství a jeho židle je hodně rozhoupaná. "Psychická stránka je teď těžká. Každý má v hlavě, že jsme v lize dlouho nevyhráli. Potřebujeme, aby to z nás spadlo. Šance máme v každém zápase, ale nejsme schopni to dotáhnout do vítězného konce. Potřebujeme to konečně zlomit."

14:20 – FORTUNA:LIGA o víkendu přinese hned řadu zajímavých duelů a mezi bude patřit i souboj mezi Sigmou a stále se zlepšujícím Baníkem. Trenér Hapal bude spoléhat i na podporu fanoušků. "Sigma se pohybuje od začátku sezony nahoře, hlavně doma je úspěšná a vyhrála tam všechna utkání. Její tým je konsolidovaný, neproběhlo tam moc změn, s výjimkou příchodu Juliše. Jinak je tým už nějakou dobu spolu. Věřím, že i my potvrdíme poslední dobré výsledky a výkony. Znovu se tam chystá spousta našich fanoušků, kteří nám vytvoří domácí atmosféru. Věřím, že je potěšíme třemi body."

13:50 – Harvey Barnes si poranil chodidlo, absolvoval podrobné vyšetření a od lékařů se dozvěděl, že bez fotbalu bude tři měsíce. Pozitivní zprávou pro křídelníka Newcastlu United je alespoň to, že se vyhne operaci.

12:45 – Antony se připojí ke spoluhráčům a začne znovu trénovat s prvním týmem Manchesteru United. Brazilský křídelník strávil uplynulé týdny ve vlasti a důvody nebyly příjemné, hned tři ženy včetně bývalé partnerky ho obvinily z násilného chování.

11:10 – Liverpool vlastní skupina Fenway Sports Group a ta se rozhodla prodat minoritní podíl klubu. Do Reds vstoupí společnost Dynasty Equity, která zaplatí sumu pohybující se mezi 82 až 164 miliony liber, tyto peníze budou použity na splácení dluhů a úvěrů v bance.

10:30 – Chelsea hodně nakupuje i prodává a změny v kádru se dotknou i Marca Cucurelly. Španělský obránce či křídelník letos nastupuje jenom k pohárovým zápasům a se svou situací není spokojen. Podobně se na vše dívá i vedení, které čeká na nabídky.

09:00 – Henrich Mchitarjan dostal několik zajímavých nabídek ze Saúdské Arábie a ty se podle tisku rozhodl odmítnout. Ofenzivní arménský fotbalista chce pokračovat v Interu Milán, smlouvu platnou do konce sezony prodlouží o další rok.

08:00 – Zatímco jako hráč Václav Ježek výraznější stopu ve fotbalu nezanechal, jako trenér patří k nejvýraznějším domácím osobnostem nejpopulárnějšího kolektivního sportu. V čele výčtu jeho úspěchů stojí senzační zlato z mistrovství Evropy 1976 či šest ligových titulů se Spartou, prosadil se i v zahraničí. Od narození nejlepšího českého trenéra 20. století uplyne 1. října 100 let. Reprezentaci převzal pracovitý a houževnatý kouč v létě 1972 a po jejím krachu na světovém šampionátu v Mexiku i kvalifikaci Eura začínal prakticky od nuly. V prvních čtyřech zápasech si připsal čtyři porážky, avšak nakonec vytvořil tým, který se postaral o jednu z nejslavnějších kapitol československého fotbalu.