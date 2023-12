Greenwood zvládl těžké období a nyní září ve Španělsku. Touží po něm Barcelona a nabízí lákavý bonus

Greenwood by v létě mohl zamířit do Barcelony.

Barcelona snad musí umět kouzlit. O finančních problémech klubu už se psalo snad ve všech médiích, katalánskému gigantu může hrozit, že až na tři roky přijde o možnost startu v Lize mistrů, stejně ale vedení klubu plánuje nákup posil. Nejnovější letní akvizicí by mohl být Mason Greenwood (22). Za něj je Barca připravena nabídnout hned 40 milionů liber, pro hráče pak má neodolatelný bonus – mohl by nosit dres s číslem deset, který oblékal legendární Lionel Messi.

Barcelona je připravena za Greenwooda nabídnout v létě pořádný balík. Útočník Manchesteru United, který momentálně hostuje v Getafe, ve španělské lize září a logicky tak poutá pozornost. Talentovaný hráč vstřelil už pět gólů a přidal čtyři asistence, Getafe je pak v La Lize aktuálně na osmém místě a touží hráče rovněž získat na přestup. Jenže svůj plán má zjevně i Barcelona s bonusem v podobě Messiho ikonické desítky.

Greenwoodovi to v Getafe svědčí. Livesport

Argentinský mistr světa a osminásobný držitel Zlatého míče Messi opustil Barcelonu v srpnu 2021 a jeho číslo bylo předáno Ansu Fatimu. Jenže ten ambice do něj vkládané nepotvrdil a z Camp Nou v září zmizel na hostování do anglického Brightonu. Od té doby s desítkou na zádech nehraje za Barcelonu nikdo. Teď by však mělo přilákat rodáka z Bradfordu Greenwooda.

Ten se snaží restartovat kariéru. Na Ostrovech čelil obvinění z pokusu o znásilnění, násilného chování a napadení osoby, které měl ublížit na zdraví. V únoru však byla obvinění stažena. Greenwood se pak v srpnu rozhodl odejít z United, i když měl manchesterský klub zájem, aby pokračoval v kariéře na Old Trafford. Nakonec se jeho novým zaměstnavatelem stal španělský klub Getafe. Je otázkou, kam se v kariéře posune dál.