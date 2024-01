Mallorca venku konečně skórovala a prodloužila sérii lednových nezdarů Villarrealu

Villarreal remizoval ve 21. kole La Ligy s Mallorkou 1:1 a ani čtvrtý lednový soutěžní zápas nedotáhl do zdárného konce. Dlouho však byl díky trefě Alexandera Sörlotha (28), jenž se prosadil poprvé od začátku listopadu, o krok napřed, v samotném závěru ovšem rozhodl o dělbě bodů Javi Llabrés (21). Celek z Baleárských ostrovů se tak na venkovním stadionu prosadil po pěti ligových zápasech.

Domácí byli od úvodního hvizdu velmi aktivní na útočné polovině soupeře, z čehož vznikla i první větší šance zápasu. Álvaro García obdržel přihrávku přesně na kopačku a pohotově vystřelil doprostřed brány. Álvaro Valles byl však připraven a vytáhl důležitý zákrok.

Hostující celek, který do té doby příliš příležitostí neměl, udeřil paradoxně jako první. Konkrétně to byl v 35. minutě Moleiro, který využil velké chyby v rozehrávce Dimitrievskiho a z hranice pokutového území poslal balon do sítě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Vallecano bylo velmi blízko vyrovnání v 50. minutě, kdy se k nebezpečné střele propracoval Unai López. Jeho pokusu však chyběla větší přesnost, proto se balon do brány o kousek nevešel. Stejný hráč pak vypálil k pravé tyči, na gólmana Vallese však nevyzrál. Chvíli nato neuspěl ani García, jehož pokus zablokoval obránce.

Po hodině hry Rayo konečně dostalo balon do brány, gól byl však vzápětí odvolán kvůli ofsajdu. Honbu za vyrovnáním výrazně zkomplikovalo vyloučení Garcíi, který obdržel během pěti minut dvě žluté karty. Přesilovku rychle využil Javi Muňoz, jenž zužitkoval přesný balon do pokutového území.

Souboj patřil od úvodu spíše domácím, kteří však svou převahu vyjadřovali pouze držením míče, nikoliv velkým počtem nebezpečných střeleckých pokusů. To chtěl po 20 minutách změnit z přímého volného kopu Álex Baena, jeho projektil ale těsně přeletěl horní tyč.

Chvíli po něm se skvělou individuální akcí blýskl Gerard Moreno, jenž zkusil štěstí ranou z bezprostřední blízkosti. Predrag Rajkovič nicméně jeho úmysl vystihl a ukázkovým zákrokem zachránil svůj tým od pohromy. V první minutě nastavení poslal Baena do pokutového území centr, který doklepl do brány Mallorky Sörloth.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

První nadějnější příležitost ve druhé půli měli hosté z Mallorky. Po zahrání standardní situace mohl z dorážky v blízkosti brány skórovat Matija Nastasič, ale jeho střela se jen otřela o boční síť. Na druhé straně napřáhl zpoza hranice šestnáctky Moreno, jeho pokus ovšem vedení Villarrealu nenavýšil.

Stejně dopadla i rána Goncala Guedese, která prosvištěla jen těsně vedle levé tyče. Když už se zdálo, že Žlutá ponorka dokráčí k hubenému vítězství, nasměroval střídající Llabrés balon z voleje nechytatelně pod břevno.

