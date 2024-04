O Evropu bojující Sociedad ztratil s Getafe. Villarreal vydřel vítězství v nastavení

Real Sociedad ve 32. kole La Ligy pouze remizoval v Getafe 1:1. Baskové nakročili k bodovému zisku už ve 13. minutě, kdy předvedli perfektní protiútok, na jehož konci byl přesně hlavičkující Ander Barrenetxea. Domácí však odpověděli ještě v úvodní půli zásluhou Juanmiho Latasy. Tým ze San Sebastianu tak sice prodloužil sérii bez prohry na pět duelů, jeho náskok na šesté pozici se však při dvou výhrách Betisu v řadě ztenčil jen na tři body. Poslední Almería předvedla proti Villarrealu jeden z nejlepších výkonů sezony, jenže v nastavení strhl zápas na stranu favorita kanonýr Alexander Sörloth.

Po opatrném úvodu to byl La Real, kdo si ve 13. minutě vypracoval první šanci a naplno ji zužitkoval. Barrenetxea našel na hranici malého vápna centr Sheraldo Beckera a zamířil nechytatelně do odkryté části branky. Chvíli před odehranou půlhodinou předvedl Álex Remiro dva skvělé zákroky proti jedné ze střel a následné dorážce.

Hned poté se však dostal Latasa po skvělém pasu Masona Greenwooda k dalšímu zakončení hlavou, na které už byl hostující gólman krátký. V úplném závěru první půle se odhodlal Arsen Zacharjan ke střele na hranici pokutového území, svou přízemní ránu ovšem poslal přesně doprostřed, takže nepředstavovala větší nebezpečí.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

První nebezpečná situace ve druhé přišla v 55. minutě. Oscar Rodriguez se ujal zahrání přímého kopu a trefil pravou tyčku, od níž se balon vznášel nad brankovou čarou, dokdu ho neodklidil Robin Le Normand. V závěru Beňat Turrientes vypálil ze střední vzdálenosti, jeho projektil směřující doprostřed branky ale zlikvidoval domácí gólman. Vyrovnaný zápas tak nakonec divákům vítěze nenabídl.

Ve čtvrté minutě se objevil domácí Choco Lozano po nákopu sám za obranou, zradilo ho ovšem zpracování. Proto střílel z velkého úhlu, což znamenalo, že Filip Jörgensen mohl zůstat v klidu. Honduraský útočník měl další možnost v 15. minutě, když se opřel do odraženého balonu, opět ale mířil vedle.

Naopak Žlutá ponorka využila hned svou první šanci po rychlém protiútoku, na jehož konci stál Ilias Akhomach. Rojiblancos však dokázali rychle odpovědět. O srovnání skóre se postaral ve 30. minutě Lozano hlavičkou mířenou do levé části branky.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V 51. minutě si navedl Jonathan Viera balon na hranici pokutového území a vyslal razantní projektil, proti kterému vytasil hostující gólman dobrý zákrok. Španělský záložník byl součástí další nebezpečné akce v 65. minutě, při které poslal skvělým pasem za obranu Lozana, který z úrovně malého vápna jen těsně minul levou tyč.

V závěru mohl Bertrand Traore poslat celek z Villarrealu do vedení, jeho rána zblízka však pouze těsně minula brankovou konstrukci. Nakonec se žlutí mohli radovat poté, co se dostal k balonu nejlepší střelec týmu, Sörloth, jenž zavěsil nechytatelně do pravého horního rohu.

Tabulka La Ligy