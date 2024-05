Osasuna využila absencí Villarrealu k bodu, Atlético vyhrálo v San Sebastianu

Osasuna remizovala ve 38. kole La Ligy na domácím hřišti s Villarrealem 1:1. Tým z Pamplony se ujal vedení ve 30. minutě díky Antemu Budimirovi (32), jenž vstřelil již svůj 17. gól v sezoně. Zato hostující snajpr Alexander Sörloth (28), který usiloval o korunu pro krále střelců, si po čtvrthodině hry přivodil svalové zranění a musel střídat. Jeho náhradník José Luis Morales (36) krátce po pauze vyrovnal. Tři body si připsalo Atético Madrid, které zvítězilo 2:0 na půdě Realu Sociedad.

Od úvodu utkání byli diváci svědky trpělivé kombinační hry ze strany svěřenců trenéra Marcelina. Již od 17. minuty museli ale hráči ve žlutých dresech řešit nepříjemnost v podobě zranění své největší opory v útoku Sörlotha, který se po neúspěšném střeleckém pokusu chytil za zadní stehenní sval a záhy se odporoučel do kabin.

Od této chvíle jako by se Villarreal trochu hledal a iniciativu začali pomalu přebírat domácí fotbalisté. Odměny se za svou zvýšenou aktivitu dočkali ve 30. minutě, kdy se po přízemním centru z pravé strany prosadil Budimir.

Po pauze se hráči Žluté ponorky mohutně hnali za vyrovnáním. V 52. minutě se po rohovém kopu dostal k hlavičce Yerson Mosquera, mířil ovšem jen do břevna. Stupňujícímu tlaku podlehla obrana Osasuny o pět minut později, kdy si za ni zaběhl střídající Morales, který si pohrál s gólmanem a v poklidu zakončoval do odkryté brány. Fotbalisté ve žlutých dresech se i nadále tlačili do útoku, jejich snažení jim ale další radost ve zbytku utkání nepřineslo.

Atlético Madrid zvítězilo v závěrečném kole na hřišti Realu Sociedad 2:0. O rozdílovou trefu se postaral už v úvodu utkání brazilský obránce Samuel Lino. Los Colchoneros tak zakončili sezonu na čtvrté příčce zajišťující účast v Lize mistrů, poprvé po 12 letech se však nedokázali umístit mezi třemi nejlepšími celky, kde je vystřídala Girona.

