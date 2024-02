Po dvou zápasech plný zisk. Atlético rozmetalo Las Palmas, dvakrát uspěli Llorente a Correa

Atlético Madrid odčinilo nedávné nezdary, když ve 25. kole La Ligy porazilo na vlastní půdě Las Palmas 5:0. Druhou nejlepší obranu v soutěži prolomil už v prvním poločasu Marcos Llorente (29). Dvěma zásahy se po změně stran prezentoval i Ángel Correa (28). Atlético tak potvrdilo dominanci proti celku z ostrova Gran Canaria, se kterým v La Lize prohrálo před vlastním publikem naposledy v roce 1969.

Přestože ve statistice držení míče výrazně vedlo Las Palmas, lepší vstup do utkání měli domácí. První gól totiž padl už v 15. minutě, kdy se po přihrávce do vápna dostal balon díky několika odrazům k Llorentemu, který poslal Atlético do vedení.

Netrvalo dlouho a španělský záložník se prosadil znovu. Po trestuhodné chybě Saúla Coca vybojoval míč Correa a běžel s Llorentem sám na bránu. Argentinec se rozhodl přihrát svému spoluhráči a ten pohodlně zvýšil. V závěru první půle mohl ještě pojistit vedení Samuel Lino, jenž se uvolnil v pokutovém území, jeho přízemní střelu však vyškrábl na roh Álvaro Valles.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Los Rojiblancos skvěle vstoupili také do druhého poločasu. Na centr z levé strany si naskočil Koke, který pohotovou hlavičkou předložil míč Correovi, jenž ho uklidil do sítě. Po hodině hry zahrávali domácí penaltu poté, co byl Lino skluzem poslán k zemi. Rozhodčí ještě přezkoumával celou situaci na videu a nakonec se rozhodl pro pokutový kop. Ten s přehledem proměnil střelou do levé šibenice Correa.

Žlutomodří mohli snížit, když se k odraženému balonu dostal ve vápně pohotový Javi Muňoz, kterého vychytal díky rychlému výběhu Jan Oblak. Fanoušci na Estadio Metropolitano se v závěru utkání dočkali páté branky. Po pěkné přihrávce Rodriga Riquelmeho se tvrdou ranou pod břevno prosadil Memphis Depay.

Correa v utkání dvakrát uspěl. Opta by Stats Perform

V Pamploně mohl soupeř udeřit velmi brzy, když hlavičku Faliho z nebezpečného prostoru musel likvidovat dobře postavený Sergio Herrera. Na druhé straně zase zahrozil nejobávanější domácí hráč Budimir, svou střelu z první ale poslal vysoko nad.

Své štěstí zkusil ve 33. minutě z přímého kopu Rubén García, zkušený křídelník ale dopadl stejně jako jeho chorvatský kolega.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Poměrně ospalou pasáž hry se snažil po 10 minutách druhé půle rozčísnout dravým náběhem do vápna Budimir, jenže ani tentokrát se útočník Osasuny nepotkal se štěstěnou a míči dal jen slabou razanci. Svou reputaci si ale přece jen vylepšil v 63. minutě. Právě tehdy vyslal skvostný centr z pravé strany Rubén García a Budimir nechytatelnou hlavičkou k levé tyči poslal domácí do vedení.

To nakonec nedalo Los Rojillos velkou práci udržet, neboť závěrečný tlak Cádizu postrádal výraznější šance. Byl to naopak Conan Ledesma, jenž skvělým zákrokem vystavil stopku pokusu Pabla Ibáňeze. V nastaveném čase ho ale znovu překonal muž zápasu Budimir.

Celta Vigo – Barcelona (18:30)

Valencia – Sevilla (21:00)

Tabulka La Ligy