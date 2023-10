Trenér měsíce očima analytiků: Real, Barcelona a Girona? V čem tkví kouzlo kouče Míchela?

V uplynulé sezoně se španělská Girona po návratu do La Ligy prezentovala líbivým ofenzivním fotbalem, který jí nakonec vynesl umístění ve středu ligové tabulky. A z nastolené herní filozofie trenér Míchel (47) pranic neubral ani v právě probíhajícím ročníku. Po odehrání osmého kola se Katalánci drží dokonce na třetím místě ligové tabulky za giganty Realem a Barcelonou. Na to, co stojí za jejich současným úspěchem, se podíváme z taktického i analytického pohledu.

Po sérii osmi zápasů bez prohry přivítala Girona o víkendu na svém hřišti vedoucí Real Madrid, a přestože prohrála výsledkem 0:3, byla věhlasnému klubu důstojným soupeřem. To ostatně potvrzují i pokročilé datové modely hodnotící kontrolu hry nebo kvalitu vytvořených šancí. Oba týmy byly po celý průběh zápasu schopny dostávat míč do finální třetiny a vytvářet si nebezpečné střelecké příležitosti.

Real nakonec nashromáždil 2,89 očekávaných branek a své šance navíc dokázal proměňovat v góly, zatímco Girona si při 1,73 xG může rvát vlasy.

Zápas také jednoznačně ukázal, jaké jsou silné a slabé stránky katalánského klubu. Na jedné straně výborně fungující útok, na té druhé obrana, která soupeřům povoluje opravdu vysoké množství nebezpečných střel. Zatímco ofenziva je podle kvality šancí třetí nejlepší za Realem a Barcelonou, defenziva je v ligovém srovnání pátá nejslabší.

Trenér Míchel dokáže styl hry a pojetí útočné organizace přizpůsobit soupeři i části zápasu, nicméně primárně preferuje při zakládání útoku hru se třemi obránci. V první fázi výstavby se oba stopeři posunou více do pravé strany, zatímco levý bek Daley Blind invertuje do středu na jejich úroveň do středu hřiště. Pravý krajní bek, Yan Couto, je postaven vysoko v šířce. Vzniká tak struktura 3-2 se třemi stopery a dvěma pivoty. Jedná se o systém výstavby hry proti střednímu bloku soupeře, který je typický pro týmy hrající poziční fotbal, jako jsou například Manchester City, Arsenal nebo Barcelona.

Struktura 3-2. 11Hacks

Dalším typickým znakem, a trendem v současném fotbale, je vytvoření tzv. "box midfield", neboli čtvercové zálohy. Girona toho dosahuje tak, že pravé křídlo Viktor Tsygankov seskakuje do středu a společně s ofenzivním záložníkem a dvěma pivoty vytváří onen zmíněný čtverec s cílem přečíslit soupeře a získat poziční výhodu.

Čtvercová záloha, neboli 11Hacks

Jakmile se ofenzivnímu záložníkovi otevře prostor mezi řadami, často je schopen zahrát průnikovou přihrávku na útočníka Artema Dovbyka do prostoru za vystupujícího stopera. Ukrajinský reprezentant díky své rychlosti a síle hrozí nejenom svými náběhy, ale také vytváří prostor pro ostatní hráče. Proti středním a vysokým blokům je Dovbyk také často adresátem dlouhých míčů, přičemž je neustále připraven nabíhat za obranu.

Náběhy Artema Dovbyka. 11Hacks

Proti hlubším středním blokům Girona spoléhá na přenášení těžiště hry diagonální přihrávkou. Když se hra dostane na pravé křídlo, střední záložníci se společně s Tsygankovem snaží stranu doplnit a vytvořit si prostor pro centr. Hlavním záměrem je přehuštění prostoru – tedy vtažení soupeřova bloku do strany a následné přenesení hry na izolovaného Sávia na opačné straně. Ten má většinou dostatek času na to, aby vyhrál souboj jeden na jednoho proti vystupujícímu bekovi soupeře.

Záměrné přehuštění prostoru. 11Hacks.

Velkou zbraní Girony ve finální třetině hřiště jsou centry z krajních pozic, a to jak v případě Sávia z levé strany, tak i Yanna Couta z té pravé. Centry často míří na zadní tyč, kde se Míchelův tým vhodným doplněním do vápna snaží vytvořit početní výhodu. Katalánci navíc drží dobrou strukturu i z druhé vlny a často se k nim dostanou odražené míče přímo před šestnáctku.

Girona využívá i centrované míče na zadní tyč. 11Hacks

Stále teprve 19leté brazilské křídlo Sávio je ohromně nebezpečnou zbraní Girony v přechodu do finální třetiny. S míčem na noze nabízí různé varianty přechodu a svou rychlostí a dynamikou je pro obránce často absolutně nečitelný. Jednou z častých variant je vedení míče na střed. Spoluhráči o jeho kvalitách dobře vědí, a proto se mu v meziprostorech nenabízí a nechávají mu prostor pro akceleraci a tahání míče do prostoru, v čemž je i podle datových modelů nejlepším hráčem La Ligy.

Sávio vyniká v soubojích jeden na jednoho, při nichž krátkými doteky dokáže obránce obejít z vnější strany na střed. Po průniku se mu pak nabízejí různé varianty, které vznikají náběhy útočících hráčů mezi obránce soupeře.

Sávio má při průniku na střed na výběr různé varianty přihrávek. 11Hacks

Snaha být neustále v náběhu a v nabídce dělá z Girony jeden z nejnebezpečnějších týmů jak v přímém útoku po zisku míče, tak i ze statické rozehrávky. Hráči na míči v meziprostoru, zpravidla se jedná o střední záložníky, útočícího stopera nebo invertované křídlo, mají stále několik možností pro přihrávku jak do křídla, tak i do prostoru tzv. "cutback zón" (prostory ve vápně, odkud je možnost pro zpětnou přihrávku).

Náběhy do tzv. 11Hacks

Přestože má Girona svůj vyhraněný styl, nedisponuje pouze jedním druhem akce, který by z ní dělal jeden z nejnebezpečnějších týmu v La Lize. Spíše se jedná o soubor různých mechanismů v různých fázích hry, během nichž hráči Girony dobře vědí o svých přednostech a postavení v rámci útočné organizace. Katalánci sice ve svých řadách nemají velké hvězdy, ale spoléhají se na technicky vyspělé hráče ve všech částech hřiště. Většina z nich navíc zvládne hrát na různých pozicích – třeba krajní beci dokážou hrát jako invertovaní záložníci nebo křídla. Pravděpodobně ve Španělsku momentálně neexistuje lepší tandem pravých beků než Yan Couto a Arnau Martínez.

Společně s výbornými Tsygankovem a Sáviem je důležitým prvkem ofenzivy také již zmíněný ukrajinský útočník Dovbyk, který je agresivní, fyzicky silný, velmi technicky zdatný a zády k bráně se soupeřům jen těžko odstavuje. Je prakticky falešnou devítkou ve velkém těle, která je před bránou mimořádně nebezpečná. Když si uvědomíme, jakou variabilitou a různými možnostmi trenér Míchel disponuje, není divu, že útočné tažení Girony je – a také bude – úspěšné.