Zpátky po 18 letech. Je radost vrátit se domů, potvrdil Ramos přestup do Sevilly

Sergio Ramos se vrací do Sevilly.

Bývalý fotbalový mistr světa a Evropy Sergio Ramos (37) se po 18 letech vrací do Sevilly. Španělský obránce po minulé sezoně skončil v Paris Saint-Germain, předtím hrál 16 let za Real Madrid. Svůj návrat do Sevilly v pondělí potvrdil novinářům.

"Jsem rád, že jsem zpátky. Je to mimořádný den. Vždycky je to radost vrátit se domů. Chci se co nejrychleji zapojit," řekl podle agentury AFP Ramos před lékařskou prohlídkou a podpisem smlouvy. Sevilla je momentálně ve španělské lize poslední, když prohrála všechny tři dosavadní zápasy.

Podle médií Ramos dal Seville přednost před lukrativní nabídkou saúdskoarabského Al Ittihádu, který v létě získal jeho někdejšího spoluhráče z Realu Karima Benzemu.

V minulé sezoně Ramos kvůli zraněním odehrál jen 13 soutěžních zápasů. I tak přidal v dresu PSG do své bohaté sbírky další ligový titul. S Realem získal 22 trofejí včetně pěti titulů a čtyř triumfů v Lize mistrů. Se španělskou reprezentací vyhrál mistrovství světa v roce 2010 a dva evropské šampionáty.