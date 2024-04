Bayern se cítí poškozen: Klukovská chyba? Rozhodčí udělal obrovskou chybu, čílí se Tuchel

S remízou 2:2 z Emirates Stadium by byl za normálních okolností maximálně spokojený, zvláště pak když domácí Arsenal od 12. minuty vedl 1:0. Thomas Tuchel (50) však po závěrečném hvizdu v Londýně neskrýval rozčarování, podle německého kouče totiž měl Bayern zahrávat pokutový kop: "Rozhodčí udělal obrovskou chybu, byla tam jasná penalta pro nás za hru rukou."

"Vím, že to byla šílená situace. Položili míč na zem, on pískl a obránce vzal míč do rukou," popisoval Tuchel inkriminovanou situaci, která se odehrála během druhého poločasu v šestnáctce Arsenalu. Brankář domácího týmu David Raya těsně po hvizdu Švéda Glenna Nyberga přihrál míč směrem ke Gabrielu Magalhaesovi, jenže brazilský obránce jej chytl do rukou, aby následně rozehrál od branky sám.

Hrálo se dál, přestože hráči Bayernu okamžitě protestovali. Nyberg jim však měl říct, že šlo o "klukovskou chybu" a že by za něco takového ve čtvrtfinále Ligy mistrů penaltu neodpískal. S tím se Tuchel nedokázal ztotožnit: "Je to strašné, příšerné vysvětlení. Dětská chyba, chyba dospělého, cokoli – cítíme se naštvaní, protože to bylo obrovské rozhodnutí proti nám."

Kouč Bavorů neměl výhrady pouze k této situaci, ale k celkovému výkonu švédského sudího, jenž v play off Ligy mistrů debutoval. "Všechny maličkosti šly jedním směrem," uvedl Tuchel a dodal: "Hráči Arsenalu si mohli stěžovat, jak chtěli, my jsme ale dostali žlutou kartu hned, jak jsme mávli."

Zděšení neskrývali ani samotní hráči. Podle Joshui Kimmicha šlo o "rozhodující moment zápasu", zatímco Harry Kane, jenže mimochodem vstřelil na Emirates Stadium už šestý gól (nejvíce ze všech soupeřů Arsenalu), označil verdikt sudího za šílený. "Hloupá chyba. Je to nejjasnější penalta, jakou jsem kdy viděl!"

Sám Tuchel se následně vyjádřil také k momentu z poslední minuty zápasu, kdy po kontaktu s brankářem Manuelem Neuerem spadl v šestnáctce Bayernu Bukayo Saka. "Viděl jsem kontakt, ale příliš pozdě. Míč byl pryč. Už neměl šanci a naběhl Manuelovi do nohy," myslel si bývalý kouč Chelsea, přičemž připustil, že se mohl na vzdálenost 60 metrů mýlit.

Kane zmínil, že si sudí Nyberg, jenž mimochodem ve Švédsku nemá k dispozici systém VAR a mohli mu tak v tomto ohledu scházet zkušenosti, mohl v případě souboje Saky s Neuerem vybrat. "Bylo to padesát na padesát. Kdyby to byl můj tým, chtěl bych penaltu," prohodila anglická hvězda s úsměvem.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Ani jedna ze zmíněných situací nakonec nevedla k odpískání pokutového kopu, a tak se v prvním vzájemném měření Arsenalu a Bayernu v rámci čtvrtfinále Ligy mistrů zrodila remíza 2:2. Ta staví do o něco lepší výchozí pozice před odvetou Bavory. Střetnutí na německé půdě je na programu 17. dubna.