Dva góly a hvězda zápasu. O takovém debutu v Lize mistrů jsem ani nesnil, přiznal Wirtz

Záložník Leverkusenu Florian Wirtz (21) na vysněný debut v Lize mistrů jen tak nezapomene. Proměnil jej totiž v nezapomenutelný večer, když v Rotterdamu přispěl dvěma góly k demolici Feyenoordu 4:0. Do vedení poslal Bayer už v páté minutě, kdy s pomocí spoluhráče Roberta Andricha (29) využil zaváhání v soupeřově obraně. V prvním poločase navíc zúročil přihrávku Jeremieho Frimponga (23) a zvýšil na 3:0.

"Samozřejmě radost z ocenění i dvou gólů mám, je pro mě ale důležitější, že jsme zvítězili jako tým. Konečně si zahrát v Lize mistrů pro mě bylo speciální. Těším se na další zápasy v této sezoně, doufám, že jich bude ještě hodně," uvedl po utkání. Leverkusen se naposledy představil ve skupinové fázi před dvěma lety, v té době se Wirtz potýkal s následky zranění kolena.

Od té doby se stal jedním z nejsledovanějších hráčů evropského fotbalu a v minulé sezoně, kdy Bayer jako první tým zakončil sezonu Bundesligy bez porážky, nastoupil v každém zápase. Získal ligový titul, vyhrál DFB-Pokal a dostal se do finále Evropské ligy.

V letošní sezoně německý reprezentant ve skvělé formě pokračuje, v Bundeslize se prosadil třikrát a skóroval i za národní tým. "Nedokázal jsem si ani představit, že by se mi takhle dařilo. V posledních dnech jsem opravdu šťastný a o tom, že si konečně zahraji Ligu mistrů, jsem snil. Jsem rád, že to takhle dopadlo a že jsme hráli dobře jako tým," dodal po utkání, které my vyneslo účast v ideální sestavě úvodního kola LM podle známek Livesportu.

Na straně poražených tak veselo logicky není, někdejšímu kouči Sparty Brianu Priskemu se zatím na lavičce Feyenoordu nedaří. Mimo drtivé čtvrteční porážky s Leverkusenem poztrácel v Eredivisie během prvních čtyř kol už šest bodů. "Netuším, v čem byl problém. Vím, že kluci mají kvalitu i vlastnosti na to, aby byli úspěšní. Navíc mají zkušenosti s Ligou mistrů," líčil po debaklu.