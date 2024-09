Jsem na tým hrdý, zanechali jsme dobrý dojem, prohlásil trenér Weiss po porážce s Celtikem

Přestože Slovan Bratislava po prvním dějství prohrával se skotským favoritem pouze o jednu branku, domácí po změně stran rozjeli gólový kolotoč. Belasí se tak z Glasgow vracejí ze své historicky první účasti v hlavní fázi Ligy mistrů s porážkou 1:5. Pro televizní stanici Nova Sport zhodnotil utkání trenér Vladimír Weiss starší (59).

Od úvodního hvizdu to měli fotbalisté Slovanu před více než 56 tisíci diváky těžké. První dějství přitom nebylo tak jednoznačné, jak by mohl napovídat výsledek. "Je to dost vysoká prohra vzhledem k tomu, co jsme odehráli. S prvním poločasem jsem byl velmi spokojený. První gól jsme dostali ze standardky, Vlado (Weiss) měl šanci, my jsme ji nevyužili. O přestávce jsme si řekli, že musíme přestát úvodní tlak, ale přišel druhý a třetí gól a bylo po zápase," začal hodnocení hlavní trenér Vladimír Weiss st.

Jeho týmu se následně podařilo snížit na 1:3. Úvodní gól v nejprestižnější klubové soutěži v Evropě vstřelil Kevin Wimmer. Byla to však slabá náplast a pro soupeře jen jakási červená deka. Celtic se dostal ještě více do hry a v následujících minutách navýšil skóre.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Vyrovnali jsme, ale pak se to na nás podepsalo. Není snadné bránit pod takovým tlakem. Jsem na tým hrdý, 1:5 je velká prohra, ale zanechali jsme dobrý dojem. Všichni do toho dali všechno. Proti výbornému soupeři jsme šli do všeho naplno. Chtěli jsme něco uhrát, což se nám nepodařilo, ale zanechali jsme dobrý dojem. Měli jsme dvě nebo tři šance. Celtic byl velmi efektivní," pokračoval šéf lavičky Slovanu.

Skotský mistr slovenského obhájce ligového titulu nepřekvapil. "Určitě ne. Věděli jsme, co budou hrát. Škoda toho vysokého rozdílu. Myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát 1:5. Inkasovali jsme jeden nebo dva laciné góly po našich ztrátách do odkryté branky. Ty brejky, míče pod sebe mají silné, těžko se to brání. Jsou velmi rychlí," uzavřel Weiss.