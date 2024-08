Jun pamětníkem posledního postupu Sparty z předkola do LM: Je to euforie jako při titulu

Před dvěma dny to bylo 20 let od posledního postupu Sparty z předkola do základní skupiny Ligy mistrů. Letenští tehdy doma porazili Ferencváros v prodloužení a mohli slavit. Byl u toho i útočník Tomáš Jun (41). "Když se něco takového povede, je to nepopsatelná euforie," vzpomíná.

Úvodní duel se však Spartě, která byla vedená Františkem Strakou, v Budapešti nepovedl. Pražané padli 0:1 a doma museli dohánět. Obrat se nakonec povedl až v prodloužení. "Dvacet let je neskutečně dlouhá doba," pátra Jun v paměti po vzpomínkách na odvetu. "Okamžitě se mi vybaví Jirka Homola. Tehdy byl naším hrdinou. Nepovedl se mu první zápas, ale nakonec to byl on, kdo nás poslal do skupiny."

"Tenkrát se ještě hrálo s pravidlem vstřelených branek na hříštích soupeřů… To dnes hraje spíš proti Spartě," srovnává tehdejší dobu s dnešní někdejší útočník Letenských. O postupu svého bývalého klubu však nepochybuje. "Uhráli si velmi dobrý výsledek. Pokud se nestane nic nečekaného a naopak se povede vstřelit gól, postup si pohlídá."

Zároveň oceňuje, jak si Sparta dosud poradila se zrádnými předkoly. "Tehdy se chodilo častěji rovnou do skupiny, takže když jsme nevyhráli titul a museli přes předkolo, bylo to velmi náročné," vrací se zpátky do minulosti.

"Poznal jsem na vlastní kůži, jak těžké je vyřadit dva až tři protivníky, abyste si zahrál ve skupině. Měl jsem pochopení, když se Spartě v posledních letech v předkolech nedařilo. Leckdo by řekl, že je to přeci snadné hrát proti někomu z Rumunska a jiných zemí, ale ve skutečnosti jsou předkola obrovsky zrádná."

Když se to však povede, což musí výběr Larse Friise potvrdit v úterní odvetě na Letné, prožívá fotbalista ohromnou úlevu. "Je to skoro jako když vyhrajete titul… Obrovská euforie. Uleví se vám. Nádherné pocity. Měl jsem to štěstí, že se mi to povedlo víckrát. Zažil jsem to i s Austrií Vídeň a jsou to krásné chvíle."

Na Letnou stále chodí jako fanoušek a současnému týmu by podobný úspěch velmi přál. "Je neuvěřitelné, co se v posledních dvou sezonách povedlo. Jak se týmu daří, jak chodí fanoušci. To je krásné."

Nejen pro příznivce je však postup do skupiny Ligy mistrů lákadlem. Soupeře vášnivě řeší i hráčská kabina. "Těšíte na to, koho vám při losu přiřadí a jste plný očekávání, s kým se poměříte. Pamatuji si, že v Rakousku jsme tehdy dostali nemastnou neslanou skupinu, navíc ne tolik atraktivní pro fanoušky, takže jsme měli podivné dojmy, když jsme se chystali na Zenit Petrohrad," vzpomíná Jun.

Tehdy se Austrie utkala také s Atlétikem Madrid a Portem. "Na druhou stranu z takové skupiny může člověk pomýšlet na postup, což se nám povedlo se Spartou v konkurenci Lazia, Chelsea a Besiktase. A to je další příval euforie. Hráli jsme osmifinále s AC Milán. Neskutečný zážitek. Navíc jsem tam vstřelil gól, což je věc, na kterou nikdy nezapomenu," dodává muž, který vyhrál se Spartou pět mistrovských titulů.

K tomu, aby nějaký současný sparťan na Juna navázal, zbývá Spartě udělat poslední krok.

Sparta v TV: Kde sledovat zápas s Malmö?

Utkání Sparta – Malmö vysílá stanice Nova Sport 6.