Král přihrál na gól, ale Union na první bod v LM nedosáhl. Neapol hostí Real Madrid

Union Berlín byl blízko historicky prvnímu bodu v Lize mistrů, ale nakonec nad Bragou promrhal vedení 2:0 a po porážce 2:3 nemá nic. Částečně spokojen může být Alex Král, který podal dobrý výkon a asistencí se podepsal pod úvodní gól domácích. Do hry může zasáhnout i další Čech, na střídačce Benfiky, která hraje na San Siru proti Interu, je připraven David Jurásek. Neapol ve šlágru hostí Real Madrid a Manchester United se proti Galatasarayi pokouší napravit úvodní porážku v Mnichově. Průběh všech utkání můžete sledovat na Livesport.cz.

Fotbalisté v červeno-bílém mohli udeřit už ve čtvrté minutě, brance Robina Gosense ovšem předcházelo postavení mimo hru, a oslavy se tak musely pozdržet. V další dobré pozici se ve 28. minutě objevil kapitán domácích Becker, avšak tváří v tvář gólmanovi selhal. Podruhé už se ale útočník ze Surinamu nemýlil. Král ho nádhernou přihrávkou vyslal na zteč a hráč s číslem 27 vstřelil první branku v Lize mistrů v dějinách Unionu Berlín.

Ve 37. minutě kapitulovala portugalská obrana podruhé. Becker si opět zaběhl za defenzivní val a nechytatelnou ranou zvýšil na 2:0. Před odchodem do šaten stihli hosté snížit zásluhou dorážky Sikoua Niakateho. Válečníci z Minha se poté ukázali jako velice tvrdý oříšek, i přes zajímavé šance domácích to totiž byli oni, kteří se v 51. minutě radovali z branky a opět v tom měl prsty kapitán hostů Ricardo Horta. Portugalec z rohového kopu přiklepl míč Brumovi, jenž výstavní trefou vyrovnal.

Olympijský stadion mohl propuknout v oslavy znovu v 71. minutě. Becker našel milimetrovým centrem střídajícího Kevina Vollanda, který potvrdil svou mizernou produktivitu a vynikající příležitost neproměnil. V identické pozici se ocitl další střídající hráč Brenden Aaronson, naneštěstí pro domácí i on si ve velké příležitosti počínal prachbídně a minul. Portugalci dokonali svůj velkolepý obrat v 94. minutě. Castro napřáhl ze 30 metrů a jeho střela zapadla přesně k pravé tyči domácí brány.

Fanoušky Červených býků zmrazil již v sedmé minutě Mikel Oyarzabal, na jehož ránu do levého dolního rohu branky nedokázal domácí gólman Alexander Schlager zareagovat. Hosté si drželi lehkou převahu a kouskováním hry svého soupeře uspávali. Sami nicméně na pozornosti neztratili ani trochu. Když se navíc dostal do protiútoku asistent u první branky Brais Méndez, chytře fingoval pas a následně poslal balon po zemi do sítě.

Domácí lodivod Gerhard Struber trápení svých svěřenců řešil trojnásobným střídáním v poločase a dramatizace zápasu na sebe nenechala dlouho čekat. Chorvatský útočník Roko Šimič se po pádu ve vápně dožadoval pokutového kopu a polského sudího Frankovského ošálil. Po kontrole u videa však byla penalta oprávněně odvolána, výsledkem tak byla pouze další psychická rána pro mančaft ze Salzburgu.

Hosté nicméně dokázali i zásluhou přílivu čerstvé krve přidat na tempu a zdálo se, že by konečný dojem z jejich působení mohl být přece jen pozitivnější. Světlemodří ale předvedli takticky vyzrálý výkon a postavili nepropustnou zeď, přes kterou se Red Bull k žádnému nebezpečnému zakončení propracovat nedokázal. Na sklonku zápasu se hráči RB vícekrát dožadovali penalty, zásahy rukou ovšem sudí ani přes pískot více než dvou desítek tisíc domácích příznivců neodpískal.

Dva týdny stará bitva gigantů mezi Bayernem a Manchesterem splnila očekávání. United sice v Allianz Areně většinu zápasu tahali za kratší konec, přesto dali tři góly. Lépe hrající Bayern se nicméně nenechal zahanbit a obranu anglického protivníka prolomil hned čtyřikrát. Roten se tak radovali jak z vítězství, tak z úspěšného vstupu do bojů ve skupině A. Tři inkasované góly každopádně donutili Bavory k jistému zamyšlení. Ani Kodaň si před 14 dny neodpustila pár slabších chvilek, které ji stály body. Dánské mužstvo vedlo na hřišti Galatasaraye o dvě branky, pak ovšem doplatilo na vyloučení Eliase Jelerta. Domácí totiž v závěru dvakrát skórovali a zařídili dělbu bodů.

Inter, který v minulé sezoně LM dokráčel až do finále, zahájil letošní ročník v San Sebastianu. Do té doby sice neztratil v soutěžních zápasech v této sezoně ani bod, jenže Realu Sociedad stačily na prolomení jeho obrany pouhé čtyři minuty. Inter se ale spoléhá na kapitána Lautara Martíneze, který v závěru srovnal na 1:1. Ani Benfice úvodní zápas v LM nevyšel, když padla na vlastní půdě se Salcburkem a střelecky vyšla naprázdno. Pravdou ale je, že z domácí formy Benfiky jde strach. To, že si tým trenéra Rogera Schmidta naposledy poradil v ostře sledovaném utkání s Portem, je jen špička ledovce. Předtím totiž vyhrál pět ligových duelů v řadě.

Ikonická hymna Ligy mistrů se bude ozývat kolem Stade Bollaert-Delelis poprvé od roku 2002. Lens se po 21 letech vrátilo mezi evropskou smetánku a úvodním zápase skupiny B si zvedlo velmi nízké sebevědomí. Bod za remízu v Seville francouzský tým nakopl k lepším výsledkům na domácí scéně a před zápasem s Arsenalem je tak nálada na severu Francie podstatně lepší. Kanonýři, kteří bojují o "ušatý pohár" po sedmi letech, prožili ještě lepší comeback, když PSV z Emirates vyprovodili demolicí 4:0.

Rudí ďáblové prožívají nejhorší start do sezony za posledních 34 let. Život trenéru Ten Hagovi navíc komplikuje i marodka v zadních řadách – hned pět obránců je mimo hru. To není pro United před zápasem s Galatasarayem vůbec dobrá zpráva. Po úvodní prohře v Mnichově (3:4) by totiž další zaváhání mohlo mít fatální následky. Tradiční velkoklub přitom nečeká vůbec nic snadného, do Divadla snů totiž zavítá soubor, který v aktuální sezoně ještě neprohrál (11-3-0). Úctyhodná aktuální forma však v případě Lvů nejde ruku v ruce s evropskou bilancí na soupeřových stadionech – od března 2013 získali jen tři body (0-3-14).

Těžko hledat v úterním programu LM větší zápas. Ve formě hrající Neapol, která nasázela v posledních dvou ligových duelech shodně čtyři branky a udobřila si střelce Victora Osimhena, vyzve v chrámu Diega Maradony hegemona milionářské soutěže Real Madrid. Právě Bílý balet dosud úřadující italští mistři nikdy "neutančili" (0-1-3), od více než pět let staré porážky však doma v Lize mistrů padli jedinkrát s Manchesterem City (11-4-1). Šlágr třetího hracího dne bude mimo jiné speciální tím, že se Carlo Ancelotti vrátí tam, kde v letech 2018 a 2019 trénoval. Cesty do jeho rodné vlasti však Merengues svědčí – v pěti posledních případech je zvládli vítězně a s čistým kontem.

Úkol číslo jedna? Pro trenéra PSV Petera Bosze jednoznačně přenést ligovou formu i na evropskou scénu. Eindhoven totiž v Eredivisie ovládl všech sedm zápasů a drží si tak stoprocentní bilanci. Rood-witten navíc nasázeli 23 gólů a inkasovali pouhé dva. V Lize mistrů je to ale úplně jiná písnička. V prvním duelu kapitulovalo PSV na Arsenalu čtyřikrát a o první body tak bude bojovat se Sevillou. Ta na úvod skupinové fáze získala “jen” bod za domácí remízu 1:1 s Lens a na pochvalu není ani její počínání v La Lize, kde z toho naposledy byla po vlastňáka navrátilce Sergia Ramose porážka 0:1 s Barcelonou. Tento výsledek je však součástí pětizápasové série bez výhry mimo stadion Ramóna Sáncheze Pizjuána (0-2-3).

