O práva na dodávky míčů se ucházely také dosavadní partner Adidas a společnost Puma. Výběrové řízení vyhlásil v březnu společný podnik UEFA a Evropské asociace fotbalových klubů UC3. Ten označil průběh tendru za "velmi konkurenční" a už v dubnu zahájil exkluzivní jednání s Nike.
Smlouva bude platit do roku 2031. Roční částka ve výši přibližně 45 milionů dolarů vychází z informací zdrojů obeznámených s jednáním, které citoval server The Athletic. Nike ani UC3 se k finančním podrobnostem nevyjádřily. Americká značka tak získá práva na dodávky míčů pro celkem 531 zápasů za sezonu, z toho 189 v Lize mistrů. Mužské klubové soutěže UEFA mají dohromady celosvětovou sledovanost přesahující dvě miliardy diváků ročně.
"Jsme nadšeni a poctěni, že se po více než dvou desetiletích vracíme do Ligy mistrů UEFA, jedné z nejprestižnějších fotbalových soutěží," uvedl Camilo Andrade, viceprezident a generální ředitel Nike Football.
Pro Nike představuje dohoda výrazný návrat na trh se zápasovými míči, kterému v posledních desetiletích dominoval Adidas. Německý výrobce dodává také míče pro mistrovství Evropy a světa.
Nová spolupráce zároveň potvrzuje snahu americké značky upevnit svou pozici ve fotbale i po ztrátě dlouholetého partnerství s Kylianem Mbappém. Francouzský útočník Realu Madrid totiž ukončil spolupráci s Nike a stal se tváří švýcarské společnosti On, která vstupuje na trh s kopačkami.
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