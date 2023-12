Liga mistrů: United potřebují k postupu i remízu konkurentů, týmy Čechů bojují o Evropu

Uvidí Divadlo snů poslední představení v aktuálním ročníku Ligy mistrů, nebo soubor Erika ten Haga (53) v závěrečném utkání základní skupiny proklouzne do play off? O osudu Manchesteru United se nebude rozhodovat pouze na Old Trafford, kam zavítal již jistý vítěz "áčka" Bayern Mnichov, ale také v Kodani. V souboji dánského mistra s Galatasarayem totiž potřebují Rudí ďáblové remízu. O místenku v jarní fázi Evropské lize bojují týmy dvou českých reprezentantů – Union Alexe Krále (25) a Benfica s Davidem Juráskem (23). Průběh všech zápasů LM sledujte živě na Livesport.cz.

Ve skupině B je již o prvních dvou místech rozhodnuto (Arsenal a PSV), Lens a Sevilla tudíž bojují o účast ve vyřazovací části play off Evropské ligy. Francouzští vicemistři k tomu potřebují alespoň remízu a opřít se mohou o skutečnost, že v posledních sedmi domácích zápasech napříč soutěžemi získali 17 z 21 možných bodů (5-2-0).

Sevillu čeká nelehký boj, potřebuje totiž zapsat první vítězství v letošní skupinové fázi LM, které by jí na základě lepší vzájemné bilance s Lens vyneslo třetí místo. Úřadující vítězové Evropské ligy by rádi využili příležitosti přidat k sedmi titulům ve druhé nejprestižnější evropské soutěži další, k tomu ale vede ještě dlouhá cesta.

PSV chybí pouhé dva zápasy k vyrovnání rekordu Eredivisie, který stanovilo v sezoně 1987/88 jako nejdelší vítězný začátek ročníku. Aby si tempo udrželi i na mezinárodní scéně, musí se vypořádat s nelichotivou formou proti anglickým celkům v posledních osmi střetnutích (1-3-4). V minulém souboji s Arsenalem navíc utrpěli debakl 0:4.

Arsenal se může pyšnit skvělou ofenzivou, vždyť v minulém utkání s Lens (6:0) se stal prvním týmem, který měl v prvním poločase zápasu LM pět různých střelců. Není však vůbec jisté, zda Kanonýři předvedou další dominantní výkonu, mimo jiné i proto, že s nizozemskými soupeři mají vyrovnanou bilanci (3-3-3).

Pokud Kodaň zvítězí, dostane se do vyřazovací části Ligy mistrů. Postoupit by mohla i s remízou, to v případě, že Manchester United neporazí ve druhém utkání skupiny A vedoucí Bayern Mnichov. S působivou stoprocentní domácí bilancí proti tureckým soupeřům v soutěžích UEFA (4-0-0) však bude Kodaň zajisté usilovat o výhru.

I Galatasaray pošle výhra do vyřazovacích bojů. Na dánských hřištích jí však turecký mistr ještě nikdy nedosáhl (0-1-1) a jeho devatenáctizápasová venkovní šňůra v LM (1-3-15) mu rovněž nedává příliš nadějí, že by si v Kodani mohli zajistit postupov. Naposledy se Galatasaray představil v jarním play off LM v ročníku 2013/14.

Oba soupeři si již zajistili účast v jarní fázi LM, takže v jejich střetu je ve hře "pouze" první místo ve skupině D. Inter v této sezoně prohrál pouze jeden soutěžní duel, to ale bylo už v září proti Sassuolu. Skvělá domácí forma svěřenců kouče Simoneho Inzaghiho vyvrcholila čtyřmi výhrami v řadě, poslední byly s čistým kontem.

Po remíze 1:1 v prvním utkání a s lepším brankovým rozdílem stačí hostům k zajištění prvního místa remíza. Do karet jim však nehraje špatná bilance pouhé jedné výhry v devíti kláních proti celkům ze Serie A (1-4-4), při pohledu na poslední čtyři cesty Realu Sociedad do Itálie je navíc bilance ještě horší (0-1-3).

Porazit jistého vítěze skupiny Bayern se vzhledem k formě Manchesteru United, který v sobotu utrpěl potupnou domácí porážku 0:3 s Bournemouthem, jako nadmíru těžký úkol. Rudí ďáblové navíc ve čtyřech z pěti soubojů v letošní skupinové fázi LM inkasovali alespoň tři góly, v obraně tedy musí vykázat dramatické zlepšení.

Úřadující němečtí mistři mohou prodloužit působivou sérii 39 utkání bez porážky (35-4-0) ve skupinové fázi LM. Před poslední remízou 0:0 s Kodaní vyhráli Bavoři 17 zápasů ve skupině po sobě a další neúspěch by znamenal jejich první dvouzápasovou sérii bez vítězství ve skupinách nejprestižnější evropské klubové soutěže po 14 letech.

Úřadující mistři Serie A z Neapole vstupují do závěrečného skupinového duelu s vědomím, že jim k postupu do vyřazovacích bojů LM stačí vyhnout se porážce. Čtvrtfinalisté z minulé sezony Ligy mistrů se chtějí popáté dostat do play off a povzbuzením by jim měla být skutečnost, že v prvním duelu porazili v září Bragu na jejím hřišti 2:1.

Braga potřebuje zvítězit alespoň dvougólovým rozdílem, aby se poprvé v historii kvalifikovala do jarní fáze LM. Její solidní forma z domácí soutěže je však v rozporu s posledními výsledky v LM. V té Braga vyhrála jediný z předešlých devíti zápasů (1-1-7), v Itálii navíc od triumfu 1:0 nad Parmou v roce 2007 prohrála šest zápasů.

Salcburk hrál evropské soutěže i po Vánocích v každé z posledních šesti sezon. Pokud chce sérii prodloužit, potřebuje proti Benifce získat alespoň bod, který mu zajistí postup do vyřazovací fáze EL. Poslední výsledky rakouského mistra na domácí půdě jsou však nevyrovnané, ze sedmi ligových a pohárových střetů v Red Bull Areně má bilanci 3-0-4.

Nedaří se ani Benfice, která drží sérii tří remíz v řadě. Rovněž její výkony v letošním ročníku Ligy mistrů jsou mdlé, čtvrtfinalisté minulé sezony získali ve skupině jediný bod (0-1-4). Přesto drží naději na play off EL, neboť v případě vítězství o více než dva góly by díky lepší bilanci Salcburk předskočili a obsadili by třetí místo.

Union ukončil šestnáctizápasovou sérii bez vítězství (0-3-13), když v sobotu porazil Mönchengladbach 3:1. To by mu v boji o jaro v Evropě mohlo dodat sebevědomí. Po neúspěšném působení v Lize mistrů (0-2-3) mu však k postupu do EL nebude stačit nic jiného než skalp Realu Madrid spolu s vítězstvím Neapole nad Bragou.

Real po pěti vítězstvích ve skupině a jisté první příčce prakticky nemá o co hrát. Může však potřetí zakončit skupinovou fázi s bilancí šesti výher, což se třikrát podařilo pouze Bayernu. Carlo Ancelotti by navíc mohl zapsat 42. vítězství v LM coby trenér Bílého baletu, čímž by se osamostatnil na čele historické tabulky koučů Realu.

Tabulky Ligy mistrů