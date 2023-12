Liga mistrů živě: Citizens zvítězili na hřišti Crvene Zvezdy, hraje se dalších šest utkání

Středeční program 6. kola skupinové fáze Ligy mistrů určí poslední dva postupující do osmifinále. Ve vyrovnané skupině F už jistý účastník play off Dortmund přivítá Paris St. Germain a Newcastle nastoupí doma proti AC Milán. Ve skupině H se utkají o postup v přímém souboji Porto se Šachtarem Doněck. Feyenoord s reprezentačním záložníkem Ondřejem Lingrem zakončí soutěž v Glasgow proti Celticu. Svůj závěrečný duel ve skupině už vyhrál Manchester City, který porazil CZ Bělehrad 2:3.

Duel, který už neměl žádný vliv na umístění obou celků, střelecky otevřel při svém vůbec prvním soutěžním startu za A-tým Citizens mladý Micah Hamilton. Na výhře se poté gólově podílel také jen o čtyři měsíce starší Oscar Bobb, jenž na hrotu útoku důstojně nahradil krajana Erlinga Haalanda. Mužstvo Pepa Guardioly ovládlo skupinu Ligy mistrů již posedmé v řadě, v milionářské soutěži navíc nepoznalo přemožitele již 19 zápasů. Zato Crvena zvezda další prohrou jen podtrhla nepovedené vystoupení srbských klubů v pohárové Evropě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Diváci v Red Bull Areně se dočkali gólové smrště zkraje druhého dějství, kdy během pěti minut padly všechny tři branky. Střelecký půst v klubovém dresu ukončil Benjamin Šeško, jenž se za Býky prosadil poprvé od konce října. O vítěznou trefu se postaral o 12 let starší kolega Emil Forsberg, který se ve své kariéře trefil v každém ročníku evropské soutěže kromě sezony 2017/2018. Německému celku přitom stačily k pátému domácímu vítězství v řadě pouhé dvě střely mezi tři tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Royal Antverpy zahájil své premiérové tažení v Lize mistrů porážkou 0:5 na hřišti Barcelony a porážku utrpěl i v dalších čtyřech zápasech skupiny H. Hrozí mu, že se stane teprve šestým týmem, který kdy prohrál prvních šest utkání v soutěži, což je v příkrém rozporu s jeho historickým statusem posledního belgického týmu, který se dostal do finále evropských pohárů, když se mu to podařilo v Poháru vítězů evropských pohárů v sezoně 1992/93.

Ve skupině E je již o postupujících rozhodnuto, a tak v poslední hrací den zbývá rozhodnout pouze o tom, kdo se umístí na prvním místě mezi Atlétikem Madrid a Laziem. Atlétiku, které se v LM představuje již pojedenácté v řadě, stačí k tomu, aby se poprvé od sezony 2016/17 dostalo na první místo, i remíza, a bude doufat, že se mu to podaří, neboť se v posledních čtyřech vzájemných střetnutích vyhnulo porážce (2-2-0).

Celtic, který se již smířil s tím, že skončí na chvostu skupiny E Ligy mistrů, hraje proti Feyenoordu pouze o svou hrdost. Skotský celek skončil na posledním místě ve čtyřech z minulých pěti skupinových fází LM, takže neúspěch v letošní sezoně by snad neměl být překvapením, ale bude alespoň doufat, že se rozloučí na vysoké úrovni a zlepší svou působivou domácí bilanci proti nizozemským soupeřům (5-1-2).

Borussia Dortmund (3-1-1) se kvalifikovala do vyřazovací fáze se zápasem k dobru, ale bude se snažit vyhnout porážce proti Paris Saint-Germain, aby ovládla skupinu. Možná by dokonce uvítala návrat do kontinentální soutěže, protože od vítězství 3:1 na hřišti AC Milán v pátém hracím dni neuspěla a naposledy podlehla 2:3 Lipsku (0-1-2)!

V šestém hracím dni Ligy mistrů se ve skupině H utkají Porto a Šachtar Doněck. Oba týmy mají před tímto kolem shodně devět bodů. Po zářijovém vítězství 3:1 v předešlém vzájemném utkání se portugalský celek potřebuje vyhnout porážce, aby si pošesté ze sedmi ročníků zajistil účast v play off. Do zápasu jde s vědomím, že dosud nikdy se Šachtarem nepadl (4-3-0).

Jedná se o důležitý závěrečný zápas ve skupině F, ve kterém Newcastle United i AC Milán ví, že pouze vítězství jim dává šanci na postup do další fáze soutěže. V současné době mají oba týmy pět bodů, dva body za druhým Paris Saint-Germain, které zavítá do Dortmundu. Ten si již zajistil postup ze skupiny, jež byla mnohými považována za skupinu smrti.

Tabulky