Liga mistrů živě: Lazio se může přiblížit postupu, Antverpy vyhlíží první body

Hned šest týmů může po úterní noci slavit postup do osmifinále Ligy mistrů. Jako první vyhlíží výrazný krok směrem k vyřazovací fázi italské Lazio, které na římském Stadio Olimpico bojuje se Celticem. Ve druhém podvečerním duelu hostí Šachtar v hamburském azylu Antverpy. Zda belgičtí mistři získají první body v probíhajícím ročníku milionářské soutěže, sledujte živě na Livesport.cz.

Zatímco na domácí scéně prožívá Lazio nejhorší start do sezony za posledních 10 let, v Lize mistrů má na dosah postup. Orli si při selhání Feyenoordu mohou pro osmifinálovou místenku "dolétnout" už dnes na Stadio Olimpico, kde z posledních 11 střetů prohráli jediný. Soupeřem jim bude Celtic, který zažívá na půdě milionářské soutěže další mizerné tažení. Skotští mistři totiž naposledy v LM dostali výprask 0:6 od Atlétika a krčí se na chvostu tabulky skupiny E s jedním bodem. Hlavní problém? Trenér Branden Rodgers hovořil o nedostatku kvality v útoku, ale problémy Bhoys tkví především v mizerné defenzivě – více gólů dostaly v probíhajícím ročníku pouze Antverpy (14, zatímco Celtic 12).

Stejný příběh jako Lazio zažívá i Šachtar, který doma na Ukrajině nepotvrzuje dominanci z posledních let, a přestože má oproti konkurenci dvě utkání k dobru, ztrací na vedoucí Dnipro osm bodů. V Lize mistrů to ale Doněcku vychází i navzdory hamburskému azylu. Právě na Volksparkstadionu si naposledy svěřenci trenéra Marina Pušiče vyšlápli na giganta z Barcelony (1:0), jemuž se tak přiblížili, stejně jako Portu, na tři body. Tři body ukrajinskému mistrovi darovaly rovněž Antverpy (2:3), které s hrozivým skóre 3:14 krčí na poslední příčce tabulky skupiny H. Spolu s Benfikou zůstávají Great Old jedinými dvěma týmy, které ještě nezískaly ani bod. Pokud se Royal chce vyhnout rekordní páté porážce v evropských zápasech v řadě, musí zlepšit i hru na soupeřových hřištích – z posledních sedmi duelů venku totiž hned čtyři prohrál.

Mládí vpřed! Trenér Stefano Pioli o víkendu prokázal nesmírnou dávku důvěry v teprve patnáctiletého Francesca Camardu, který se stal nejmladším hráčem Serie A v historii. V souboji AC Milán s Dortmundem ale půjde o mnohem více, než o tři body ze zápasu s Fiorentinou (1:0). Rossonerri jsou jediným italským týmem, který získal ušatý pohár více než jednou. Případné klopýtnutí s BVB by však mohlo znamenat, že účastník posledního semifinále dá slavné soutěži sbohem. Proti je však skvělá domácí bilance klubu z města módy s německými soupeři (12-4-2). Celek z Vestfálska má před soubojem na San Siru lepší výchozí pozici, neboť ovládl oba vzájemné zápasy s Newcastlem a právě s úterním sokem hrál bez branek, což ho staví na první pozici tabulky. Jak trefně pronesl trenér BVB Edin Terzič, s jeho týmem "nikdy není nuda". To ostatně Němec vyřkl po víkendovém "derby" s Borussií Mönchengladbach, které Dortmund otočil z nepříznivého stavu 0:2 na 4:2.

Posledních pět zápasů Barcelony? Dvě výhry, dvě porážky a jedna remíza. Právě naposledy potřebovali Katalánci vlastní gól Vallecana, aby o víkendu brali alespoň bod za remízu 1:1. Soubor trenéra Xaviho neprožívá zrovna ideální období, což se podepsalo i na minulém vystoupení v Lize mistrů. Proti Šachtaru Blaugranas propásli šanci zajistit si s předstihem postup, o nějž tak budou usilovat až dnes na Estadio Olímpico. Se stejným cílem ale do večerního duelu vstupuje Porto, které v aktuální ročníku LM nestačilo pouze na svého úterního soupeře (0:1). Právě od vzájemného střetu ze začátku října Draci zvládli zvítězit v sedmi z osmi zápasů a velmi příznivou bilanci mají i na venkovních hřištích v milionářské soutěži – z posledních 13 duelů jich ovládli hned sedm (7-3-3).

S úspěšným rotterdamským derby (4:2 nad Excelsiorem) v zádech se budou chtít postupu mezi vybranou smetánku přiblížit i fotbalisté Feyenoordu. Ondřej Lingr a spol. se sice před pátým zápasem ve skupině E nachází na třetí příčce, pouhé dva body je však dělí o prvního Atlétika. Bouřlivá atmosféra ikonického De Kuipu tak může nizozemské mistry výrazně přiblížit k neprobádaným vodám, play off současného formátu LM totiž nikdy neokusili. To svěřenci trenéra Diega Simeoneho, kteří v La Lize zaznamenali rekordní 16. domácí triumf v řadě, mohou dát v největším evropském přístavu zapomenout na neúspěch z minulé sezony, kdy se po skupinové fázi s ušatým pohárem rozloučili.

O "více hluku" požádal příznivce Manchesteru City trenér Pep Guardiola poté, co jeho svěřenci neprodloužili sérii domácích vítězství na historické maximum, když v sobotu remizovali 1:1 s Liverpoolem. Etihad Stadium se i tak na evropské scéně jeví jako nedobytná pevnost, Citizens tu totiž z posledních 28 duelů pouze dvakrát remizovali (26-2-0). Oddálit sedmý triumf anglického mistra ve skupině v řadě se pokusí RB Lipsko, které má, stejně jako City, už jistou účast v play off LM. Víkendová porážka 1:2 s Wolfsburgem ale rozhodně nebyla ideální přípravou, zvláště pak, když si vzpomeneme na poslední vystoupení Býků v Manchesteru – v osmifinále zvítězili domácí i díky pěti brankám Erlinga Haalanda drtivě 7:0.

O velkou loupež pod Eiffelovou věží se pokusí Straky. PSG, které se na očekávaný zápas Ligy mistrů naladili víkendovým vítězstvím 5:2 nad Monakem, budou chtít pravý opak – napravit ponižující porážku z Newcastlu (1:4). Pařížané zažívají po letech v pátém kole skupinové fáze drama, neboť všechny týmy ve skupině F dělí pouze tři body. Magpies "dolétly" do francouzské metropole v dobré náladě, v sobotu totiž rozdrtili Chelsea 4:1 a daly zapomenout na dvě porážky před reprezentační pauzou. Ve Francii se jim ale dlouhodobě nedaří, na evropské scéně tam během předchozích ročníků Evropské ligy či Poháru UEFA uspěly jen jednou (1-1-4).

Jedny z nejhorších výsledků ve skupinové fázi Ligy mistrů 2023/24 patří švýcarskému Young Boys a srbskému CZ Bělehrad. Oba týmy mají na kontě po jednom bodu za remízu 2:2 v předešlém vzájemném utkání v Bělehradě. Stále je však o co hrát, protože vítěz tohoto zápasu v Bernu si zajistí třetí místo a tím i postup do vyřazovacích bojů Evropské ligy.

Tabulky základních skupin LM