Liga mistrů živě: Šachtar zaskočil Barcelonu a vyhrál 1:0, hraje se šest dalších zápasů

Fotbalisté Šachtaru zvládli své druhé představení v hamburském azylu o poznání lépe než to úvodní proti Portu, když ve čtvrtém kole skupiny H Ligy mistrů nečekaně porazili Barcelonu 1:0. Rozhodující akci rozjel těsně před přestávkou fantastickým přenesením hry Heorhij Sudakov a po následném centru skóroval Danylo Sikan (22). Ve druhém zápase Dortmund doma porazil Newcastle 2:0. Další zápasy se hrají od 21 hodin, sledovat je můžete na Livesport.cz.

Černožlutí nastoupili na ostrovního soupeře velmi aktivně a od úvodních minut se pohybovali především na poslední třetině hřiště. Ze vzniklého tlaku zhruba po 10 minutách vyplynulo zakončení Füllkruga, jeho razantní pokus do středu brány ovšem pohotově vykryl Nick Pope. O něco složitější práci měl hostující gólman chvíli poté, avšak ani Karim Adeyemi jej neprostřelil.

Strakám ale první dvě varování očividně nestačila a krátce před odehranou půlhodinou už Pope lovil míč ze sítě. Po krkolomné kombinaci se balon hluboko uvnitř vápna objevil u Marcela Sabitzera, jenž oslovil nabíhajícího Füllkruga a ten se z pozice velmi blízko bráně nemýlil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Také po změně stran to byla Borussia, jež si vypracovala první gólovou příležitost. Julian Brandt si před vápnem navedl míč na pravačku a nebezpečně vypálil, Pope ovšem předvedl další skvělý zákrok. Pak se o slovo konečně přihlásil také Newcastle, Joelinton ale milimetrově přesný centr Kierana Trippiera poslal hlavou trestuhodně mimo.

Zhruba po hodině diváci viděli další díl souboje Brandt versus Pope a jako vítěz z něj po Němcově střele k tyči opět vyšel brankář hostů. Napotřetí už ale přece jen slavil domácí křídelník. Angličané ve snaze dosáhnout na vyrovnání nechali vzadu pouze jednoho hráče, čehož Brandt dokonale využil. Potáhl míč přes půlku hřiště a v 79. minutě zakončením ke vzdálenější tyči pojistil vítězství Borussie.

Ukrajinský celek si už od začátku koledoval o brzkou branku, nicméně chyby v rozehrávce Katalánci nepotrestali. První zajímavá šance přesto přišla ze strany domácích, nicméně se zakončením Mykoly Matvijenka si lehce poradil Marc-André ter Stegen. Velmi dobře se prezentoval teprve 18letý křídelník Doněcku Newerton, jenž několikrát po levé straně pláchl Joau Cancelovi.

Na druhou stranu Xaviho svěřenci nepředvedli v úvodním dějství to, co by si představovali, a proto vyšli střelecky naprázdno. To se ale nedalo říct o fotbalistech v oranžových dresech, jelikož pár minut před poločasovým hvizdem si našel centr z pravé strany Sikan a šanci hlavou proměnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce po přestávce měl Ter Stegen znovu práci, tentokrát když obraně hostí unikl Giorgi Gocholeishvili, ovšem ranou z úhlu napálil přímo německého brankáře. Barcelona sice postupem času zlepšila aktivitu na polovině soupeře, avšak dlouho to k žádné větší příležitosti nevedlo.

První střelu na bránu domácích vyprodukoval až v 61. minutě Gavi, nicméně ani jeho hlavička neznamenala příliš mnoho práce pro Dmytra Riznyka. Šachtar se sice ve zbytku utkání soustředil převážně na defenzivu, ale velmi aktivní Newerton mohl zpečetit skvělý výkon pojišťujícím gólem, avšak ten kvůli ofsajdu nebyl uznán.

AC Milán – PSG (21:00) + audiokomentář

Atlético Madrid – Celtic (21:00)

Crvena zvezda – Lipsko (21:00)

Porto – Antverpy (21:00)

Lazio – Feyenoord (21:00)

Manchester City – YB Bern (21:00) + audiokomentář