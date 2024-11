LIVE: Aston Villa v Lize mistrů poprvé padla. Inter ve šlágru hostí Arsenal

Středeční program čtvrtého kola hlavní fáze Ligy mistrů otevřel souboj Brugg s Aston Villou, ve kterém anglický celek poprvé v aktuálním ročníku ztratil. O výhře Brugg rozhodl z penalty Hans Vanaken. Na první bod dál čekají Young Boys Bern, kteří podlehli Šachťaru 1:2. Hlavním šlágrem je utkání tabulkových sousedů Interu s Arsenalem a další duel těžkých vah, které však zatím zůstávají za očekáváním, proti sobě svedl PSG a Atlético. Průběh všech zápasů můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Aston Villa, která před tímto výletem do překrásného belgického města nevyhrála už tři soutěžní zápasy, měla v úvodních fázích utkání míč drtivě ve své moci, ale zpočátku si nedokázala vytvořit jasné příležitosti. Domácí, kteří si z prvních tří zápasů Ligy mistrů odnesli tři body za venkovní výhru proti Grazu, jasně ukázali, že jejich taktika bude založená na rychlých protiútocích.

První velká šance Villy přišla v polovině prvního poločasu, kdy Youri Tielemans obral o míč Vanakena a přihrál Johnu McGinnovi, který následně našel Ollieho Watkinse. Anglický útočník však svou střelu z hranice pokutového území poslal mimo branku Simona Mignoleta. McGinn pak hlavičkoval po centru Boubacara Kamary nad břevno, zatímco na druhé straně Ferran Jutglà po krásné přihrávce trefil tyč. Emiliano Martínez pak ještě před odchodem do šaten zlikvidoval pokus Christose Tzolise.

Zkraje druhého dějství nadělalo vrásky na čele Unaie Emeryho počínání obránce Mingse. Anglický zadák totiž sáhl ve svém vápně rukou na míč poté, co Martínez rozherál. Následovat tak musel pokutový kop, k němuž se postavil Vanaken. Zkušený útočník nabídnuté příležitosti využil a ranou do středu branky poslal Bruggy do vedení.

Španělský stratég pak udělal řadu změn, na posledních 10 minut přišli na plac Kosta Nedeljkovič a Emiliano Buendía, což byl jasný signál, že se Aston Villa hnala za vyrovnáním. Srovnat pak mohl Kamara, jenže ten vystřelil z dálky mimo. Club Bruggy tak zpečetil důležité vítězství, díky němuž rozšířil svůj bodový zápis na číslo šest.

Prvním kdo zahrozil byl domácí Eguinaldo, který se ocitl v situaci jeden na jednoho s Marvinem Kellerem, ale brankář Young Boys na Brazilce vyzrál a zmařil domácím plány na brzké vedení. Poté, co hosté ustáli tlak ze začátku utkání, ohromili Šachtar, když se ve 27. minutě prosadili. Kastriot Imeri svou ranou z hranice pokutového území dokázal překonat Dmytra Riznyka a mohl slavit svůj první letošní zásah.

Přestože se Šachtaru v zakončení nedařilo, ukázal velký charakter a ještě do přestávky otočil zápas ve svůj prospěch. Nejprve Oleksandr Zubkov doklepl míč po přihrávce Sudakova do branky a těsně po půlhodině hry srovnal. Povzbuzen asistencí ukázal Sudakov své sebevědomí, když zpoza pokutového území vypustil ránu do vzdálenějšího rohu a poslal svůj tým do euforie.

Ukrajinští mistři vypadali v úvodu druhého poločasu jistě. Zvýšit náskok se pokusil Zubkov, ale jeho rána levačkou zamířila těsně vedle vzdálenější tyče Kellerovy branky. I přes to, že Šachtar nedokázal vstřelit pojistku v podobě třetího gólu a v závěru se ocitl pod tlakem Young Boys, nakonec dokázal odolat a vybojoval cenné tři body, díky kterým se odlepil od spodních příček. Naopak hosté potvrdili špatnou formu a drží se u dna tabulky Ligy mistrů.

Bayern Mnichov si v LM zatím prošel vším možným – od drtivého vítězství 9:2 nad Dinamem Záhřeb v prvním kole až po porážku 1:4 s Barcelonou ve třetím. Svěřenci Vincenta Kompanyho na fiasko z Barcelony dobře zareagovali a od té doby zaznamenali tři domácí výhry v řadě s celkovým skóre 12:0.

S Benfikou ve 12 konfrontacích neprohráli (9-3-0), což je nejvíc vzájemných střetů dvou konkrétních soupeřů bez prohry na evropské scéně. Dá se očekávat, že Bavoři přidají další výhru, protože ovládli posledních šest domácích mačů s týmy z Portugalska, při nichž nastříleli 25 gólů.

Historie naznačuje, že by mohlo jít o jednostrannou záležitost, na druhou stranu Benfika byla před utkáním v tabulce nad Bayernem, takže určitě není bez šance. Od porážky ve třetím kole zaznamenala tři vítězství v řadě, a přestože se jí nepodařilo zapsat skóre 12:0 jako Bayernu, její 10:1 také budí respekt.

Navázat na vítěznou sérii v Mnichově bude pro Benfiku, která v Německu vyhrála pouze dvakrát (2-7-18), těžký úkol. Možná však ještě neztratila naději, protože z posledních 14 venkovních vystoupení v LM včetně předkol prohrála jen dvakrát (8-4-2), přičemž v devíti případech dala nejméně dvě branky.

Crvena zvezda se naladila na Barcelonu třemi domácími výhrami v řadě. Zároveň však zůstává jedním ze šesti týmů, které mají po úvodních třech kolech na kontě nula bodů. Rozsah nadcházející výzvy pro Srby odhaluje jejich nedávná bilance osmi porážek z posledních devíti zápasů v milionářské soutěži (1-0-8).

Jediné vítězství v této sérii přišlo doma v letošním play off proti Bodö/Glimt, ale po hříchu zůstává jediným pozitivním výsledkem v předcházejících čtyřech domácích vystoupeních v LM (1-0-3). Usilovat o vítězství je možná příliš ambiciózním plánem, ale domácí se mohou alespoň zaměřit na vstřelení gólu, protože v minulých deseti soubojích na vlastním trávníku v LM dali v průměru 2,6 branky na zápas.

Vzhledem k formě Barcelony, která o víkendu porazila 3:1 Espanyol, by nemusela být nouze o góly. Šlo o šesté vítězství Barcy v řadě, ale i když má průměr čtyř branek na utkání, stále si potřebuje vylepšit pozici v ligové fázi poté, co po porážce 1:2 s Monakem v prvním kole dohání ztrátu. Od tohoto výsledku však Katalánci v LM zabrali a v následujících dvou vítězstvích, včetně výhry 4:1 nad Bayernem v minulém střetu, skórovali devětkrát.

Díky těmto triumfům má Barcelona poprvé od ročníku 1959/60 šanci vstřelit nejméně čtyři góly ve třech zápasech na evropské scéně v řadě, ale nesmí zapomínat ani na zadní vrátka, protože její dvě soutěžní porážky v této sezoně přišly na cizích hřištích. Navíc Blaugranas vyhráli pouze jednou z předešlých pěti venkovních duelů v LM (1-1-3).

Příznivci Feyenoordu sní o historickém úspěchu, protože jejich tým chce poprvé postoupit do vyřazovací fáze Ligy mistrů (LM). Svěřenci Briana Priskeho vyhráli dva ze tří úvodních zápasů v ligové fázi (2-0-1), přičemž v obou případech zvítězili venku – na trávnících Girony a Benfiky, což znamená, že před čtvrtým kolem byli na 16. místě tabulky.

Na úspěch v Evropě nizozemský celek navazuje i na domácí scéně. Sobotní výhra 3:2 nad AZ Alkmaar, ve které Feyenoord dotahoval náskok soupeře, byla od poloviny září jeho čtvrtým triumfem v pěti utkáních Eredivisie (4-0-1). Priske ovšem připustil, že se obává, aby jeho hráče nedohnal nabitý program, protože to byl pátý souboj během 15 dnů.

Únavy domácích bude chtít využít Salcburk, který v tomto století ještě s týmem z Nizozemska nepadl (3-1-0). Hosté se v letošní sezoně ukazují jako náročný soupeř. Víkendová remíza 0:0 s Grazer AK v rakouské Bundeslize byla jejich třetím soutěžním utkáním s čistým kontem v řadě (1-2-0).

Dalším úkolem kouče Pepijna Lijnderse, který byl součástí trenérského štábu Liverpoolu, když v roce 2019 vyhrál LM, je přetavit domácí formu v evropské výsledky. Red Bull zatím prohrál všechny tři klání v milionářské soutěži, čímž se stal jedním z pouhých šesti týmů, které před tímto kolem nezískaly ani bod. Kvůli tomu jim hrozí, že se s evropskými poháry rozloučí již po základní fázi.

Na slavném San Siru odehraje jeden z nejzajímavějších zápasů týdne. Inter Milán a Arsenal si to rozdají o udržení vlastní neporazitelnosti v této soutěži (2-1-0). V úvodních třech vystoupeních oba soupeři vždy udrželi čisté konto, ale protože hráči Interu v nich čelili 53 střelám, vyzval kouč Simone Inzaghi k efektivitě v ofenzivě.

To přišlo v návaznosti na vítězství 1:0 nad Benátkami v neděli večer, ačkoli prodloužilo neporazitelnost Nerazzurri na osm zápasů ve všech soutěžích (8-1-0). Zdá se, že na domácí půdě bude tato snaha pokračovat, protože Inter vyhrál 10 z posledních 14 domácích zápasů v LM (10-2-2), přičemž se může pochlubit i dominantní bilancí proti anglickým soupeřům v roli domácího týmu (11-3-3).

To je špatná zpráva pro Arsenal, který aktuálně venku moc neválí, když v posledních pěti duelech na cizích trávnících vyhrál pouze na hřišti druholigového Prestonu (1-2-2). Třízápasová série bez vítězství v Premier League (0-1-2) způsobila, že Gunners vypadli z první čtyřky, takže Mikel Arteta může doufat, že se mu podaří využít LM k obnovení důvěry.

Arsenal již v této sezoně jednou z Itálie odjížděl s dobrým výsledkem, když v prvním kole uhrál remízu s Atalantou, která je součástí dobré bilance proti soupeřům ze Serie A v nedávné době (6-1-1). Gunners však v Itálii trápí ofenziva, které se zde nepodařilo v LM skórovat čtyřikrát v řadě (0-1-3), přičemž posledním hráčem, který se na Apeninském poloostrově v milionářské soutěži prosadil, byl Emmanuel Adebayor v březnu 2008.

Ačkoli jsou Paris Saint-Germain a Atlético pravidelnými účastníky LM, půjde o jejich první vzájemné soutěžní střetnutí. Svěřenci Luise Enriqueho si přejí, aby se jednalo o úspěšné setkání vzhledem k jejich slabšímu startu do letošního ročníku, kdy z úvodních tří zápasů vyhráli pouze jeden (1-1-1) a před tímto kolem se pohybovali ve středu tabulky.

Jediné vítězství přišlo v úvodním souboji proti Gironě z La Ligy, což byla čtvrtá výhra z posledních pěti duelů proti španělským celkům. K triumfu 1:0 v prvním kole hráči PSG potřebovali vlastní gól a stejným výsledkem porazili doma o víkendu Lens, které dohrávalo v oslabení. Francouzský celek by rád, aby se mu dařilo v ofenzivě, protože v minulých pěti vystoupeních v LM skóroval pouze dvakrát.

Atlético má za sebou také nepříliš vydařený start do sezony LM, když po výhře nad Lipskem v úvodním kole muselo překousnout porážky s Benfikou a Lille. Při těchto nezdarech inkasovalo celkem sedm gólů, ale dvě čistá konta v uplynulém týdnu v lize a poháru naznačují, že svěřenci Diega Simeoneho zapracovali na defenzivě.

PSG může být na vlastním hřišti pro hosty, kteří se nemohou ve venkovních duelech na evropské scéně chlubit ideálními výsledky, hrozbu. Vždyť Atleti dokázali z předchozích 10 venkovních zápasů v LM vyhrát pouze jednou, přičemž sedm z nich skončilo porážkou!

V historicky první vzájemné konfrontaci se utkají dva týmy, které se před čtvrtým kolem LM nacházely v horní polovině tabulky. Od prohraných úvodních dvou soutěžních zápasů sezony je německý celek těžko k poražení, když v následujících 13 utkáních našel přemožitele jen dvakrát poté, co nestačil na evropské giganty Real Madrid a Bayern Mnichov (6-5-2).

Ve třetím kole narazil na dalšího silného soupeře, ale z Turína se vrátil se slavnou výhrou 1:0 nad Juventusem a připsal si první vítězství v LM od roku 2009 (0-2-2). Kouč Sebastian Hoeness si myslí, že v Itálii jeho svěřenci vyhráli zaslouženě, a nyní se těší na další konfrontaci s týmem ze Serie A. Těžit určitě bude i z domácího prostředí, kde VfB už více než rok nepadl (14-6-0).

Atalanta se však může ukázat jako velmi nepříjemný soupeř, protože vítězové Evropské ligy z minulého ročníku v této sezoně venku ještě neokusili pachuť porážky (3-3-0) a ovládli šest z předešlých sedmi zápasů (6-1-0). Přitom inkasovali pouze dva góly a ve všech třech dosavadních bitvách v LM udrželi čisté konto (1-2-0).

Hosté mají rovněž solidní bilanci proti německým klubům. Z devíti utkání utrpěli pouze dvě porážky (4-3-2) a byli to právě oni, kdo v květnu ve finále EL ukončil 51zápasovou neporazitelnost Bayeru Leverkusen. Velkým varováním pro Stuttgart by měl být i nedělní výsledek Atalanty. Ta smetla lídra Serie A Neapol, které měla před úvodním hvizdem nejlepší obranu v soutěži, 3:0.