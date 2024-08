Fotbalisty Sparty dělí jediný krok od návratu do Ligy mistrů. Pražané v odvetě závěrečného 4. předkola hájí před vlastními fanoušky náskok 2:0 z Malmö. Švédský celek navíc po úvodním utkání oslabil ofenzivní záložník Sebastian Nanasi (22), který přestoupil do Štrasburku. Zápas na vyprodané Letné sledujte od 21 hodin živě na Livesport.cz.

Je to už dlouhých 19 let, co se Sparta naposledy představila v hlavní fázi Ligy mistrů (LM), ale český mistr má všechny předpoklady k tomu, aby toto období konečně ukončil. Vítězství 2:0 nad Malmö v prvním duelu play off z minulého týdne postavilo Pražany na hranici postupu, takže jim lze odpustit, že o víkendu ztratili první dva body v ligové sezoně, když doma remizovali 2:2 se Slováckem.

Svěřenci Larse Friise zůstávají po šesti kolech v čele tabulky (5-1-0) a k postupu by jim při návratu do české metropole stačilo zopakovat výsledek z víkendu. Friis však bude muset zapracovat na obraně, pokud se chce vyhnout nervóznímu večeru, protože v soubojích ACS skórovaly oba celky v osmi z jedenácti soutěžních zápasů (9-2-0), včetně obou domácích duelů v LM (1-1-0).

Malmö se nevzdá bez boje a v této soutěži už ukázalo svůj přístup "nikdy se nevzdávat", když ve třetím předkole vstřelilo vyrovnávací gól v 97. minutě a v prodloužení zápasu s PAOKem rozhodlo. Šance švédského celku zde výrazně snižuje nedávný odchod křídelníka Sebastiana Nanasiho, jehož přestup do Štrasburku za 11 milionů eur ligové mistry před tímto rozhodujícím zápasem notně oslabil.

Tento přestup může pomoci vyrovnat účty pro případ, že by Malmö v LM chybělo, protože od sezony 2015/16 se do hlavní soutěže dostalo pouze jednou. Víkendová remíza 2:2 proti sestupem ohroženému Kalmaru nebyla zrovna ideální přípravou. Pokračoval tak pokles formy v poslední době, kdy v osmi zápasech dosáhlo jen dvou výher během 90 minut (2-3-3).

Sestavy obou celků. Livesport

Koho sledovat: Veljko Birmančević vstřelil v této sezoně v deseti zápasech už šest gólů a v předešlých třech utkáních Sparty v LM si připsal asistenci. Erik Botheim o víkendu otevřel skóre za Malmö a udržel si tak sérii, v níž šest z minulých sedmi gólů dal před přestávkou.

Zajímavost: V devíti z jedenácti duelů Sparty v tomto ročníku padly góly v obou poločasech.

Sparta v TV: Kde sledovat zápas s Malmö?

Utkání Sparta – Malmö vysílá stanice Nova Sport 6.