LIVE: Liga mistrů láká na střet gigantů. Za Leverkusen hrají oba Češi, Lipsko vyzve Liverpool

Liga mistrů ve středu zkompletuje třetí kolo, jehož vrcholem je zápas Barcelony s Bayernem. Z 15 vzájemných duelů má výrazně navrch bavorský gigant, který jedenáctkrát vyhrál a jen dvakrát padl, v posledních čtyřech duelech navíc neinkasoval. V zápase týmů, s nimiž změří síly i pražská Sparta, na sebe narazily Brest a Leverkusen. Za Bayer od začátku hrají Patrik Schick i Matěj Kovář. Liverpool bude v Lipsku usilovat o třetí vítězství v probíhající sezoně LM, stejný cíl má Benfica proti Feyenoordu. Průběh zápasů můžete sledovat živě na Livesport.cz.

Atalanta se v Serii A potýká s problémy v defenzivě, což absence čistých kont potvrzuje. V Lize mistrů však byla jedním z pouhých šesti týmů, které během dvou úvodních zápasů neinkasovaly (1-1-0). Proti Šachtaru Doněck potvrdila roli favorita vítězstvím 3:0 ve druhém kole, které následovalo po remíze 0:0 v úvodním utkání s Arsenalem.

Celtic si stále líže rány poté, co na domácí výhru 5:1 nad nad Slovanem Bratislava navázal potupným debaklem 1:7 v Dortmundu. Stal se tak prvním týmem od velšského Cwmbran Town v roce 1997, který na evropské scéně inkasoval pět branek v prvním poločase.

Pro Brest je těžké nají rovnováhu mezi domácími a evropskými povinnostmi, což průměrný začátek ročníku Ligue 1 a jeho umístění ve středu tabulky (3-1-4) potvrzuje. Úsilí možná víc soustředí na LM, kde v tomto ročníku vyhrál oba zápasy, což znamená, že do třetího kola soutěže vstupoval na výborném druhém místě v tabulce.

Leverkusen, který v sedmi soutěžních vystoupeních v řadě neprohrál (5-2-0) a v LM je také stoprocentní, chce Brestu pořádně zatopit. Svěřenci Xabiho Alonsa v této sezoně v Evropě ještě neinkasovali, ovšem jejich výhra 1:0 nad AC Milán ve druhém kole jim přinesla jediné čisté konto z předešlých pěti soubojů.

Barcelona se s Bayernem utká již pošestnácté. Blaugranas, které vede bývalý trenér Bavorů Hansi Flick, se pohybuje na špici LaLigy, ačkoli její špatná bilance proti Bayernu naznačuje, že je nečeká snadný úkol. Nic na tom nemění ani výhoda domácího prostředí vzhledem k tomu, že doposud vyhrála pouze dvakrát (2-2-11).

Posledním celkem, který proti Kataláncům udržel čisté konto na evropské scéně, byl právě Bayern, který před dvěma lety triumfoval 3:0. Byla to šestá výhra mnichovského klubu nad Barcelonou v řadě. Bayern o víkendu porazil Stuttgart a udržel se v čele tabulky, přičemž Harry Kane zaznamenal šestý hattrick v klubu.

Atlético by rádo dalo zapomenout na svou nejtěžší porážku v historii soutěže, kterou mu v minulém kole uštědřila Benfica (0:4). Ačkoli byl tento výsledek alarmující, je to jediná prohra, kterou domácí v tomto ročníku museli překousnout (6-5-1), takže se dá očekávat další bodový zisk Atletů.

Zatímco Atlético ve druhém utkání utrpělo zmíněný debakl, Lille porazilo úřadujícího šampiona Real Madrid 1:0. Slavné vítězství bylo pro svěřence Bruna Génésia dokonalou odpovědí na porážku se Sportingem v úvodním zápase LM. Od bitvy s portugalským klubem si francouzský celek drží neporazitelnost (3-2-0).

Benfica je jedním ze sedmi klubů, které v LM vyhrály oba úvodní zápasy. Pokračovala tak ve skvělém startu Bruna Lageho do jeho druhého působení v roli trenéra. Po reprezentační přestávce si Benfica dopřála luxus v podobě pohárového utkání proti Pevidému ze čtvrté ligy (2:0), což Lageovi umožnilo dopřát cenný odpočinek některým klíčovým hráčům.

Feyenoord zažil pod vedením nového kouče Briana Priskeho těžký úvod ročníku Eredivisie i LM, ale v posledních týdnech na obou frontách zabral. Priske se stal prvním trenérem Feyenoordu, který ho dovedl k venkovnímu vítězství v Lize mistrů od roku 2002, kdy se to povedlo Bertu van Marwijkovi, i když se štěstím díky dvěma vlastním gólům Girony (3:2).

RB Lipsko se v hlavní fázi LM trápí, když prohrálo 1:2 s Atlétikem Madrid a 2:3 s Juventusem. V obou utkáních přitom německý celek otevíral skóre. Pokud by se mu to podařilo i proti Liverpoolu, nebude chtít zažít další zklamání. Mohl by se totiž stát prvním týmem v historii soutěže, který by prohrál tři souboje v řadě poté, co jako první skóroval.

Liverpool v Lize mistrů ovládl sedm z předešlých osmi střetů proti bundesligovým celkům (7-1-0), což přispívá k jeho působivé bilanci pouhých šesti porážek ve 42 zápasech proti týmům z této země (22-14-6).

Salcburk je jedním z osmi týmů, které v této sezoně prohrály oba dosavadní zápasy v hlavní fázi LM a jedním ze čtyř celků, které ještě neskórovaly. Po těžkých porážkách s pražskou Spartou (0:3) a Brestem (0:4) vyfasoval v lize výprask 0:5 od Sturmu Graz. Náladu si tak spravil až o víkendu, když v rakouské Bundeslize porazil Altach 2:1.

Dinamo po prvním utkání v LM plnilo titulní stránky novin, ale šťastné za to nebylo. Na úvod soutěže totiž vyfasovalo výprask 2:9 od Bayernu Mnichov, ale dokázalo zmobilizovat své síly a v dalším utkání remizovalo 2:2 s Monakem. Aktuálně drží pětizápasovou šňůru bez porážky (3-2-0), kterou by rádo vylepšilo vítězstvím. Toho se ale v LM nedočkalo sedmkrát v řadě od září 2022 (0-2-5).

Young Boys o víkendu zastavili sérii tří porážek, když ve švýcarské Superlize vyhráli 2:1 nad Lucernem, ale jejich problémy zdaleka neskončily. Všechny tři předchozí prohry zaznamenali bez vstřeleného gólu a jsou jedním z osmi týmů, které v letošní ligové fázi LM prohrály první dva zápasy.

Inter cestoval do Švýcarska po čtyřech výhrách za sebou. Tu poslední zapsal v neděli proti AS Řím (1:0) a udržel se na dostřel vedoucí Neapoli. Tato série zahrnuje i domácí demolici 4:0 CZ Bělehrad v LM, kterou Inter navázal na bezbrankovou remízu z trávníku Manchesteru City. Navíc se může pochlubit tím, že ve čtyřech z minulých pěti vystoupení v LM udržel čisté konto.