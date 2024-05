LIVE: Mbappé a spol. hrají v semifinále Ligy mistrů na půdě Dortmundu

Fotbalisté Dortmundu a PSG rozehráli druhou semifinálovou sérii Ligy mistrů. Oba týmy se už utkaly ve skupinové fázi, v níž na podzim Pařížané doma zvítězili 2:0 a na hřišti Borussie remizovali 1:1. Čerství francouzští šampioni jsou proti pátému celku Bundesligy favoritem a usilují o druhou účast ve finále Ligy mistrů. Dortmund může do závěrečného duelu o trofej LM v prestižní soutěži postoupit potřetí, v roce 1997 ji vyhrál. Utkání sledujte od 21 hodin živě na Livesport.cz.

Dortmund dělí od první finálové účasti v Lize mistrů (LM) od sezony 2012/13 potenciálně jen 180 minut. Borussia bude chtít před odvetou v Paříži získat výhodu, ale pouhých šest výher z posledních 12 domácích vyřazovacích soubojů v LM (6-1-5) naznačuje, že to může být těžký úkol.

Příprava na tak velký zápas také nebyla zdaleka ideální – v sobotu v Bundeslize podlehl Dortmund Lipsku 1:4, což znamená, že umístění v první čtyřce je nyní reálně mimo hru, i když se stále může ukázat, že páté místo by mohlo zaručit účast v LM v příští sezoně. Překonat PSG nebude snadný úkol, jelikož se to Dortmundu v letošním ročníku už dvakrát nepodařilo, když se střetli v základní skupině LM (0-1-1).

Poslední vzájemné zápasy. Livesport

PSG v sobotu doma málem padlo se sestupem ohroženým Le Havrem, ale díky zvládnutému závěru se mu podařilo otočit nepříznivý stav 1:3 na konečných 3:3. Tímto výsledkem odmítlo mistrovské oslavy v Ligue 1, takže si na potvrzení titulu muselo počkat 24 hodin, protože nedělní neúspěch Monaka nad Lyonem znamenal, že PSG ovládlo soutěž potřetí v řadě.

Hosté budou doufat, že je zde nepotká žádná kocovina z oslav a vzhledem k negativní bilanci v Německu v poslední době (1-2-4) by bylo moudré, kdyby se před tímto zápasem příliš nebavili. Titul Ligue 1 je pro francouzské fotbalisty často považován za formalitu, ale LM je ceněný klenot, který jim dosud unikal. Nyní stojí na pokraji prvního evropského finále od roku 2020. Venkovní výhry ve dvou předchozích vyřazovacích kolech by měly podpořit víru, že mohou jít do odvety s pozitivním výsledkem.

Zajímavost: Ve 12 z posledních 13 venkovních střetů PSG v LM skórovaly oba týmy.